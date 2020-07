Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csapatban és egyénileg is várja a nevezéseket a kínai Huawei az általa szervezett alkalmazásfejlesztő versenyen.","shortLead":"Csapatban és egyénileg is várja a nevezéseket a kínai Huawei az általa szervezett alkalmazásfejlesztő versenyen.","id":"20200706_huawei_appsup_appfejlesztes_alkalmazas_verseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a523b7a8-0f3f-4e47-bb47-3ba1456a69ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_huawei_appsup_appfejlesztes_alkalmazas_verseny","timestamp":"2020. július. 06. 19:03","title":"Van egy jó ötlete? A Huawei nemzetközi appfejlesztő versenyt hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03683b6f-013e-465c-b788-5326f00a41e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Műanyagmentes július ide vagy oda, a koronavírus miatt óriási mértékben nőtt az igény a kis kiszerelésű, előre csomagolt ketchupra, mustárra, majonézre és más fűszerekre.","shortLead":"Műanyagmentes július ide vagy oda, a koronavírus miatt óriási mértékben nőtt az igény a kis kiszerelésű, előre...","id":"20200706_Rengeteg_fogy_az_ettermi_mini_tasakos_izesitokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03683b6f-013e-465c-b788-5326f00a41e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a1eed1-fc70-49d1-a4a8-e3e9293eb7d9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200706_Rengeteg_fogy_az_ettermi_mini_tasakos_izesitokbol","timestamp":"2020. július. 06. 10:46","title":"Rengeteg fogy az éttermi, mini tasakos ízesítőkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Joan Carrillo már másodszor hagyja ott a székesfehérvári klubot.","shortLead":"Joan Carrillo már másodszor hagyja ott a székesfehérvári klubot.","id":"20200706_Joan_Carillo_Fehervar_FC_vezetoedzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0253f5ab-571b-4d11-8fb9-2d3fc57ae4b3","keywords":null,"link":"/sport/20200706_Joan_Carillo_Fehervar_FC_vezetoedzo","timestamp":"2020. július. 06. 13:11","title":"Távozik a bajnoki ezüstérmes Fehérvár FC vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elsősorban energiafüggősége és földrajzi közelsége miatt, mondta David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete egy amerikai rádiós beszélgetős műsorban helyi idő szerint vasárnap.","shortLead":"Elsősorban energiafüggősége és földrajzi közelsége miatt, mondta David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti...","id":"20200706_Cornstein_Magyarorszag_Moszkva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acd6d67-7e15-40af-9e06-0b36c18e69e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Cornstein_Magyarorszag_Moszkva","timestamp":"2020. július. 06. 14:07","title":"Amerikai nagykövet: Magyarországnak kapcsolatban kell állnia Moszkvával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4229b6-96e2-4232-8301-a5346602b91f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánytöbbség nem is titkolta, mennyire célzott volt Bánki Erik javaslata.","shortLead":"A kormánytöbbség nem is titkolta, mennyire célzott volt Bánki Erik javaslata.","id":"20200705_Elfogadtak_a_Lex_Pecsi_MFCt_maris_uj_tulajdonosa_lett_a_fociklubnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea4229b6-96e2-4232-8301-a5346602b91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c537b630-5dc7-418d-9145-4080e033b774","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_Elfogadtak_a_Lex_Pecsi_MFCt_maris_uj_tulajdonosa_lett_a_fociklubnak","timestamp":"2020. július. 05. 16:55","title":"Elfogadták a Lex Pécsi MFC-t, máris új tulajdonosa lett a fociklubnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c02ace6-c6e3-4f02-9fae-003c83c42518","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus nemcsak az embereket, hanem a tőzsdei befektetéseket is megtámadta. Nem sokan voltak immunisak a fertőzéssel szemben – ezek egyike egy kevéssé ismert robotbróker, a müncheni Minveo cég mesterséges agya. Nem sokan voltak immunisak...","id":"202027_sikeres_robotbroker_mesterseges_unintelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c02ace6-c6e3-4f02-9fae-003c83c42518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a0d9e5-9dc4-487a-b408-8a28cca4f2b8","keywords":null,"link":"/360/202027_sikeres_robotbroker_mesterseges_unintelligencia","timestamp":"2020. július. 06. 12:00","title":"23 szempontot figyel, saját magát tanítja tőzsdézni a járványt is átvészelő robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48d89fb-0a45-4d09-bd44-9dfaf8740451","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akik sokat vannak szabadban és imádják a napsütést, azoknak nagy valószínűséggel tetszene a Xiaomi szabadalmaztatott telefonja. Sokszor ugyanis még csak figyelni sem kellene a töltésére.","shortLead":"Akik sokat vannak szabadban és imádják a napsütést, azoknak nagy valószínűséggel tetszene a Xiaomi szabadalmaztatott...","id":"20200705_xiaomi_napelemes_telefon_szabadalom_hatlap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b48d89fb-0a45-4d09-bd44-9dfaf8740451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04c9771-27a2-4e99-acac-dbfe11435a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_xiaomi_napelemes_telefon_szabadalom_hatlap","timestamp":"2020. július. 05. 08:03","title":"Könnyű tölteni: napelemes telefon jöhet a Xiaomitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e0dda4-4eaa-40e2-80bf-b70429fdff75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kettő, fából készült WC-t lopott el egy nő egy pusztahencsei gyümölcsösből. ","shortLead":"Kettő, fából készült WC-t lopott el egy nő egy pusztahencsei gyümölcsösből. ","id":"20200705_budikat_lopott_el_egy_no_Pusztahencsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e0dda4-4eaa-40e2-80bf-b70429fdff75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d090b0-4e30-4f4a-afd3-d2a7ab860dea","keywords":null,"link":"/elet/20200705_budikat_lopott_el_egy_no_Pusztahencsen","timestamp":"2020. július. 05. 13:47","title":"Budikat lopott el egy nő Pusztahencsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]