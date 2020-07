A korábban közöltnél jóval többen haltak meg Etiópiában a múlt heti tüntetéseken, legalább 239-en vesztették életüket – közölte szerdán az etióp Walta Info hírcsatorna. Vasárnap még 166 halottról adott hírt a helyi rendőrség.

A tüntetéseket egy népszerű énekes, Hahalu Hundessza meggyilkolása miatti felháborodás tüzelte. Az oromo népcsoporthoz tartozó zenészt Addisz-Abeba külvárosában lőtték agyon a múlt hétfőn. Haláláért rengetegen a biztonsági erőket hibáztatják, és politikai indíttatást gyanítanak a háttérben. A hatóságok szerint merénylet történt.

Hundessza népszerűségét részben annak köszönhette, hogy rendszeresen felszólalt a népcsoportját érő diszkrimináció ellen. Dalai is gyakran a szabadságról és egyenlőségről szóltak, és – mint arról az Africanews is beszámol – jelentős szerepük volt abban a 2018-as oromo felkelésben, ami Etiópia jelenlegi, Nobel-békedíjas miniszterelnökét, Abij Ahmed Alit is hatalomba segítette.

A tüntetésen meghaltak közül 11 volt katona vagy rendőr. Az erőszakba torkollt demonstrációkon a rendőrség 3500 embert őrizetbe vett.

Még mindig feszült a helyzet a fővárosban és az oromók lakta vidéken, de nincsenek zavargások. A kormány kilenc napja felfüggesztette az internetszolgáltatást, hogy így vegye elejét tüntetéseknek, illetve nehezítse megszervezésüket.