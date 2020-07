Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b7bd00f-aa99-4dc8-9cd2-e06b97a5756f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kásler Mikós pénteken jelentette be, hogy az Árpádok dinasztiája az ókori Baktria területén jött létre. Nyáry Krisztián író szerint az lenne a csoda, ha pont ott nem találtak volna ősapát vagy ősanyát.","shortLead":"Kásler Mikós pénteken jelentette be, hogy az Árpádok dinasztiája az ókori Baktria területén jött létre. Nyáry Krisztián...","id":"20200711_Nyary_Krisztian_Kasler_arpad_haz_bela","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b7bd00f-aa99-4dc8-9cd2-e06b97a5756f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac25cd9d-304f-4a21-8a67-7fb63ae7aab3","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Nyary_Krisztian_Kasler_arpad_haz_bela","timestamp":"2020. július. 11. 19:45","title":"Nyáry Krisztián utánaszámolt Kásler nagy bejelentésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744e7981-fe20-4c47-9b97-c2ab5fed5630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombat esti viharban gyulladt ki egy villámcsapás következtében a fenyves Piliscsabánál.","shortLead":"A szombat esti viharban gyulladt ki egy villámcsapás következtében a fenyves Piliscsabánál.","id":"20200712_piliscsaba_erdotuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=744e7981-fe20-4c47-9b97-c2ab5fed5630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1825f4c7-b096-4e70-b4f9-301f990d8e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_piliscsaba_erdotuz","timestamp":"2020. július. 12. 08:27","title":"Égett az erdő Piliscsabánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520b1c63-b2b0-4732-8a7f-0b7472a4cc4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendszerváltás korába repít vissza bennünket ez a lényegében szalonállapotú lengyel kisautó.","shortLead":"A rendszerváltás korába repít vissza bennünket ez a lényegében szalonállapotú lengyel kisautó.","id":"202007012_szinte_bejaratosan_uj_ez_az_elado_30_eves_hazai_kispolszki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=520b1c63-b2b0-4732-8a7f-0b7472a4cc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3268722a-12ab-49ff-89ec-ecf1bb46fc8a","keywords":null,"link":"/cegauto/202007012_szinte_bejaratosan_uj_ez_az_elado_30_eves_hazai_kispolszki","timestamp":"2020. július. 12. 06:41","title":"Szinte bejáratósan új ez az eladó 30 éves hazai Kispolszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 30 éves texasi férfi úgy gondolta, hogy hoax a koronavírus és elment egy olyan buliba, ahol a házigazda fertőzött volt.","shortLead":"Egy 30 éves texasi férfi úgy gondolta, hogy hoax a koronavírus és elment egy olyan buliba, ahol a házigazda fertőzött...","id":"20200712_koronavirus_covidparty_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2f1948-cb02-4d44-be29-9510da9c4f39","keywords":null,"link":"/elet/20200712_koronavirus_covidparty_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 12. 09:38","title":"Nem hitt a koronavírusban és elment egy COVID-partyba - meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28981e9d-c231-487b-b5d4-fe98f2d33726","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben érintett egyik személyautó utasa súlyos sérüléseket szenvedett.\r

","shortLead":"A balesetben érintett egyik személyautó utasa súlyos sérüléseket szenvedett.\r

","id":"20200711_Tuzoltoauto_karambol_Kispest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28981e9d-c231-487b-b5d4-fe98f2d33726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b102c12-758e-4cd6-abde-ffd664742437","keywords":null,"link":"/cegauto/20200711_Tuzoltoauto_karambol_Kispest","timestamp":"2020. július. 11. 09:53","title":"Szirénázó tűzoltóautó karambolozott Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3d7eab-2735-4f4a-8d58-86ebd98f15fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horvátországba belépés előtt mindenkinek regisztrálnia kell magát egy formanyomtatványon, ami miatt több órás torlódás alakult ki a határon. A magyar rendőrség azt tanácsolta, aki teheti, kerüljön Szlovénia felé vagy regisztráljon indulás előtt. Megnéztük, azzal sem nyerni sokat. ","shortLead":"Horvátországba belépés előtt mindenkinek regisztrálnia kell magát egy formanyomtatványon, ami miatt több órás torlódás...","id":"20200711_5_perc_kitolteni_online_a_horvat_regisztraciot_de_nem_biztos_hogy_sokat_nyerunk_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec3d7eab-2735-4f4a-8d58-86ebd98f15fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb835a8-b69b-46a8-a2d1-14a02c883cde","keywords":null,"link":"/elet/20200711_5_perc_kitolteni_online_a_horvat_regisztraciot_de_nem_biztos_hogy_sokat_nyerunk_vele","timestamp":"2020. július. 11. 16:31","title":"5 perc online kitölteni a horvátországi regisztrációt, de a sort végig kell állni a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d1e9af-14a2-4a52-8dfc-66cc6c2781d9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szudánban erősítik a nők jogait, a többi között azzal, hogy betiltják a női nemiszerv-csonkítást, emellett engedélyezik az alkoholfogyasztást is a nem muszlimok számára - jelentette be Naszridín Abdulbari szudáni igazságügyi miniszter az állami televízióban.","shortLead":"Szudánban erősítik a nők jogait, a többi között azzal, hogy betiltják a női nemiszerv-csonkítást, emellett engedélyezik...","id":"20200712_Szudanban_betiltjak_a_noi_nemiszervcsonkitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d1e9af-14a2-4a52-8dfc-66cc6c2781d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de824bc2-8412-40b8-9325-534dc7ff71a1","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Szudanban_betiltjak_a_noi_nemiszervcsonkitast","timestamp":"2020. július. 12. 21:08","title":"Szudánban betiltják a női nemiszerv-csonkítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy műszaki hibás kamion miatt jelentős torlódás alakult ki vasárnap délutánra az M0-s autóút déli szektorán - írta az Útinform.","shortLead":"Egy műszaki hibás kamion miatt jelentős torlódás alakult ki vasárnap délutánra az M0-s autóút déli szektorán - írta...","id":"20200712_Orias_torlodas_az_M0on","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad0f02c-3e9e-4aeb-aa2f-37a189053f87","keywords":null,"link":"/cegauto/20200712_Orias_torlodas_az_M0on","timestamp":"2020. július. 12. 15:47","title":"Óriás torlódás az M0-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]