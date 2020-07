Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két újabb államban robbant be a járvány, Marylandben május óta nem regisztráltak ennyi új fertőzöttet.","shortLead":"Két újabb államban robbant be a járvány, Marylandben május óta nem regisztráltak ennyi új fertőzöttet.","id":"20200720_egyesult_allamok_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24b0815-b847-4314-a5bb-450e6915f19a","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_egyesult_allamok_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump","timestamp":"2020. július. 20. 06:16","title":"Nem csitul a járvány az Egyesült Államokban, újabb 65 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca35d65-849f-48be-8deb-8c0b9e351238","c_author":"HVG","category":"360","description":"Forgalmasabb utak mellett gyakran még becsukott nyílászárók mellett is beszűrődnek a hangok, nyitva hagyott ablak esetén pedig óhatatlanul beköltözik a lakásba az utca zaja. A problémát nem szünteti meg, de jelentősen mérsékelheti a szingapúri Nanyang Műszaki Egyetem kutatóinak találmánya. ","shortLead":"Forgalmasabb utak mellett gyakran még becsukott nyílászárók mellett is beszűrődnek a hangok, nyitva hagyott ablak...","id":"202029_zajszures_otthon_ellentamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ca35d65-849f-48be-8deb-8c0b9e351238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3928724a-46ff-4312-b840-eb818b4b2a78","keywords":null,"link":"/360/202029_zajszures_otthon_ellentamadas","timestamp":"2020. július. 18. 16:15","title":"Ezt a zajszűrő ablakot forgalmas út mellett is ki lehet nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf77c04-6307-4091-b82d-4c0dacc76bd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a Turbo S-t esetleg túl erősnek vagy túl drágának találják.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a Turbo S-t esetleg túl erősnek vagy túl drágának találják.","id":"20200720_itt_a_gyengebb_porsche_911_turbo_ami_meg_mindig_580_loeros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cf77c04-6307-4091-b82d-4c0dacc76bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff599a5-61fe-43e1-acbe-20f90ea0a17b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_itt_a_gyengebb_porsche_911_turbo_ami_meg_mindig_580_loeros","timestamp":"2020. július. 20. 09:25","title":"Itt a gyengébb Porsche 911 Turbo, ami még mindig 580 lóerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten már melegebb lesz.","shortLead":"Jövő héten már melegebb lesz.","id":"20200718_Kitart_a_csapadekos_ido_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1a65ec-eb76-4721-95cf-953a7c5094b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Kitart_a_csapadekos_ido_a_hetvegen","timestamp":"2020. július. 18. 15:29","title":"Kitart a csapadékos idő a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e2bf68-f2e8-4555-bfed-86fa934407c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kevesebb helyszín, kevesebb program, távolságtartás, nincs büfé - de legalább lesz, ellentétben a többi nagy európai klasszikus zenei fesztivállal. ","shortLead":"Kevesebb helyszín, kevesebb program, távolságtartás, nincs büfé - de legalább lesz, ellentétben a többi nagy európai...","id":"202029_fesztival__kenyszeru_rovidites_salzburgi_unnepi_jatekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51e2bf68-f2e8-4555-bfed-86fa934407c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f671ba55-789a-48c2-a43c-808d5e2e3675","keywords":null,"link":"/360/202029_fesztival__kenyszeru_rovidites_salzburgi_unnepi_jatekok","timestamp":"2020. július. 18. 12:15","title":"A centenáriumi Salzburgi Ünnepi Játékokat a világjárvány sem győzheti le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cf0ca2-d747-4c32-add0-a00dadbadf6b","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Volt hova visszanyúlniuk a Szerb Antal „nemzetietlen” irodalomtörténetétől a romlatlan ifjúságot kivont karddal óvó újhazafiaknak. De manapság is ismerős lehet, ahogy az 1934-es első kiadása után nyolc évvel agresszív antiszemita támadássorozat indult a sajtóban a tragikus sorsú író azóta klasszikussá érett műve ellen.","shortLead":"Volt hova visszanyúlniuk a Szerb Antal „nemzetietlen” irodalomtörténetétől a romlatlan ifjúságot kivont karddal óvó...","id":"202029__szerb_antal__kilora_mertek__jobbra_tantorogva__nem_irodalmi_tortenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04cf0ca2-d747-4c32-add0-a00dadbadf6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000f9979-62da-4b2e-8864-f20e189c6175","keywords":null,"link":"/360/202029__szerb_antal__kilora_mertek__jobbra_tantorogva__nem_irodalmi_tortenet","timestamp":"2020. július. 19. 12:00","title":"Zsidózás és könyvbezúzás: a magyar irodalomtörténet egyik szégyenteljes fejezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee26440-bed2-4c00-80fc-ef930ec6b074","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Szeptemberben visszaengedik a szurkolókat a stadionokba.","shortLead":"Szeptemberben visszaengedik a szurkolókat a stadionokba.","id":"20200719_A_nemet_focidrukkerek_is_megkapjak_amit_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dee26440-bed2-4c00-80fc-ef930ec6b074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c65ffc2-5569-4aff-bc45-5216d44b1371","keywords":null,"link":"/sport/20200719_A_nemet_focidrukkerek_is_megkapjak_amit_a_magyarok","timestamp":"2020. július. 19. 13:05","title":"A német focidrukkerek is megkapják, amit a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9243bd37-9488-4f8e-9843-886d8bca6ec9","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Némi túlzással egy fillérjük sem maradt a balatoni önkormányzatoknak, miközben a kormány tőlük várja a belföldi turizmus fellendítését és a megnövekedett forgalom lebonyolítását.","shortLead":"Némi túlzással egy fillérjük sem maradt a balatoni önkormányzatoknak, miközben a kormány tőlük várja a belföldi...","id":"202029_balatonparti_arcok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9243bd37-9488-4f8e-9843-886d8bca6ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf8f1f7-9816-48c3-ad35-cba65ce06dfe","keywords":null,"link":"/360/202029_balatonparti_arcok","timestamp":"2020. július. 19. 08:15","title":"Letolt gatyával várják a turistarohamot a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]