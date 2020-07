WHO: Jövő nyárra lehet széles körben elérhető a koronavírus elleni oltóanyag

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00c54834-8597-4758-a5ce-d94ff2be6c26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Renault ráadásul újra óvást nyújtott be a Racing Pointok ellen.","shortLead":"A Renault ráadásul újra óvást nyújtott be a Racing Pointok ellen.","id":"20200720_kevin_magnussen_haas_magyar_nagydij_f1_renault_ovas_racing_point","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00c54834-8597-4758-a5ce-d94ff2be6c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50061122-ad90-4ec3-a31e-1b7403bac83c","keywords":null,"link":"/sport/20200720_kevin_magnussen_haas_magyar_nagydij_f1_renault_ovas_racing_point","timestamp":"2020. július. 20. 05:50","title":"Büntetés miatt változott a Magyar Nagydíj végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a8aeda-f715-4cf6-b143-ede6749d6bfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes teljes dominanciáját hozta a 35. Magyar Nagydíj szombati időmérő futama.","shortLead":"A Mercedes teljes dominanciáját hozta a 35. Magyar Nagydíj szombati időmérő futama.","id":"20200718_Palyarekorddal_Hamiltone_az_elso_rajtkocka_a_Hungaroringen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a8aeda-f715-4cf6-b143-ede6749d6bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e12e62-ef78-4859-8e01-1aa978d99884","keywords":null,"link":"/cegauto/20200718_Palyarekorddal_Hamiltone_az_elso_rajtkocka_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. július. 18. 16:11","title":"Pályarekorddal Hamiltoné az első rajtkocka a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet vezető kutatóorvosa szerint a most tesztelt vakcinák közül legalább egy hatékony lesz.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet vezető kutatóorvosa szerint a most tesztelt vakcinák közül legalább egy hatékony lesz.","id":"20200720_who_koronavirus_jarvany_fertozes_oltoanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c2ea09-708a-4303-8673-c6c5a90f4ea9","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_who_koronavirus_jarvany_fertozes_oltoanyag","timestamp":"2020. július. 20. 06:47","title":"WHO: Jövő nyárra lehet széles körben elérhető a koronavírus elleni oltóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d50cbb2-6cf9-4d28-bb7f-51089af9066a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset Észak-Karolinában történt, és a kajakosnak nem esett baja.","shortLead":"Az eset Észak-Karolinában történt, és a kajakosnak nem esett baja.","id":"20200718_Felelmetes_video_igy_tamadt_egy_aligator_egy_gyanutlan_kajakosra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d50cbb2-6cf9-4d28-bb7f-51089af9066a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff43d855-63f2-43a4-bdea-e1997417bedc","keywords":null,"link":"/elet/20200718_Felelmetes_video_igy_tamadt_egy_aligator_egy_gyanutlan_kajakosra","timestamp":"2020. július. 18. 12:26","title":"Videó: Felborította a kajakost a rá támadó aligátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dfbc69e-023e-48b4-8b42-a641d5ba0b95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra elérheti a 30 Celsius-fokot a legmagasabb hőmérséklet.","shortLead":"Újra elérheti a 30 Celsius-fokot a legmagasabb hőmérséklet.","id":"20200720_idojaras_elorejelzes_meleg_zivatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dfbc69e-023e-48b4-8b42-a641d5ba0b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f270e59-42f3-4f0a-bd07-2483f810d3eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_idojaras_elorejelzes_meleg_zivatar","timestamp":"2020. július. 20. 05:12","title":"Visszalopakodik a meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea57407-9503-42bf-981a-5affb6bb0567","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós költségvetésről és a válságkezelésről alkudoztak az EU-csúcson; a MÁV alá besorolták a Volánbuszt; drágaságra panaszkodnak azok, akik a Balatonnál nyaralnának. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az uniós költségvetésről és a válságkezelésről alkudoztak az EU-csúcson; a MÁV alá besorolták a Volánbuszt; drágaságra...","id":"20200719_Es_akkor_jarvany_eu_utazas_balaton_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dea57407-9503-42bf-981a-5affb6bb0567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74350cb-caa2-4b8f-8ec4-6c9285014f61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200719_Es_akkor_jarvany_eu_utazas_balaton_koltsegvetes","timestamp":"2020. július. 19. 07:00","title":"És akkor a Balaton az árakban már elérte Nyugat-Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f162b6a-cc8a-4b2c-ab81-f049aeca4159","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erre utal, hogy egyszerre három helyen keletkezett tűz.","shortLead":"Erre utal, hogy egyszerre három helyen keletkezett tűz.","id":"20200718_Gyujtogatas_okozhatta_a_tuzet_a_nantesi_szekesegyhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f162b6a-cc8a-4b2c-ab81-f049aeca4159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a48924-9be5-4b3c-992a-808f935f6238","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_Gyujtogatas_okozhatta_a_tuzet_a_nantesi_szekesegyhazban","timestamp":"2020. július. 18. 14:14","title":"Gyújtogatás okozhatta a tüzet a nantes-i székesegyházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553865e6-378e-440b-85d0-1ccd58230c01","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem vicc! Addig vágták ketté a testeket síkokkal, míg a kocka marad a végén, és az egésznek még a Gömböchöz is köze van.","shortLead":"Nem vicc! Addig vágták ketté a testeket síkokkal, míg a kocka marad a végén, és az egésznek még a Gömböchöz is köze van.","id":"20200718_Magyar_tudosok_igazoltak_Platon_felteveset_a_fold_kockakbol_epul_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=553865e6-378e-440b-85d0-1ccd58230c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a812452c-bbf4-4976-a552-e751e7a2ba2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_Magyar_tudosok_igazoltak_Platon_felteveset_a_fold_kockakbol_epul_fel","timestamp":"2020. július. 18. 21:28","title":"Magyar tudósok igazolták Platón feltevését: a föld kockákból épül fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]