[{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rossz körülmények miatt költözniük kell a fogyatékkal élőknek, de sok időst ezekben a nagylétszámú, zsúfolt intézményekben szállásolnának el.","shortLead":"A rossz körülmények miatt költözniük kell a fogyatékkal élőknek, de sok időst ezekben a nagylétszámú, zsúfolt...","id":"20200722_Oda_kerulhetnek_az_idosek_ahonnan_a_fogyatekkal_eloket_kikoltoztetik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dc86b8-0be3-4cb9-b4f7-23a1bcefa500","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_Oda_kerulhetnek_az_idosek_ahonnan_a_fogyatekkal_eloket_kikoltoztetik","timestamp":"2020. július. 22. 07:12","title":"Oda kerülhetnek az idősek, ahonnan a fogyatékkal élőket kiköltöztetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dea416-0f76-43a8-b70c-bd32cae8bc6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emírségek szondája után újabb űrbéli eszköz indult a vörös bolygóra. Ezt viszont nem Amerika küldte fel, hanem Kína.","shortLead":"Az emírségek szondája után újabb űrbéli eszköz indult a vörös bolygóra. Ezt viszont nem Amerika küldte fel, hanem Kína.","id":"20200723_kina_mars_szonda_tienven_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54dea416-0f76-43a8-b70c-bd32cae8bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f79040-d73c-4743-8f66-13ad65e43278","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_kina_mars_szonda_tienven_1","timestamp":"2020. július. 23. 10:03","title":"Kína is elindult, hogy meghódítsa a Marsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aede248-e5f7-4ab9-8349-46772a6cf2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak két fontos kérdés maradt: mikor jelenik meg és mennyibe fog kerülni? A többi jellemző szinte már mind kiszivárgott a Microsoft összehajtható androidos telefonjáról, a Surface Duóról.","shortLead":"Már csak két fontos kérdés maradt: mikor jelenik meg és mennyibe fog kerülni? A többi jellemző szinte már mind...","id":"20200723_microsoft_surface_duo_specifikaciok_osszehajthato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aede248-e5f7-4ab9-8349-46772a6cf2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00f7e0a-2bd0-4e8d-98e6-9fdd72b9e081","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_microsoft_surface_duo_specifikaciok_osszehajthato_telefon","timestamp":"2020. július. 23. 12:03","title":"Összeszedtük, mi minden tudható a Microsoft új telefonjáról, a Surface Duóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Magyarországra menekült politikust saját pártja fosztotta meg az elnöki címtől.","shortLead":"A Magyarországra menekült politikust saját pártja fosztotta meg az elnöki címtől.","id":"20200723_nikola_gruevszki_vmro_dpmne_elnoki_cim","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c404b0a-4ca8-45ea-bb43-12cd92f9f55a","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_nikola_gruevszki_vmro_dpmne_elnoki_cim","timestamp":"2020. július. 23. 05:15","title":"Elvették Gruevszkitől a tiszteletbeli elnöki címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan sehova nem mennek idén, mert tartanak a vírustól.","shortLead":"Sokan sehova nem mennek idén, mert tartanak a vírustól.","id":"20200723_kulfoldi_utazas_nyaralas_orszagok_besorolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c5bc32-7162-4e95-b24e-386d8ee86830","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_kulfoldi_utazas_nyaralas_orszagok_besorolasa","timestamp":"2020. július. 23. 16:16","title":"Tömegével mondták vissza az utazásokat a piros, sárga és zöld zónák bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973c87e5-1420-491c-b0fb-53994f3ad253","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az Apple javára született döntés az EU számára elzárt egy utat a multik adóztatásához, de Brüsszel más módszerrel is megpróbálhat fellépni az adóparadicsom jellegű tagállamok ellen, beleértve Magyarországot is.","shortLead":"Az Apple javára született döntés az EU számára elzárt egy utat a multik adóztatásához, de Brüsszel más módszerrel is...","id":"20200722_Apple_kontra_EU__Multik_adoztatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=973c87e5-1420-491c-b0fb-53994f3ad253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4ddbee-d7dd-435c-8fd7-38be2c7e06ec","keywords":null,"link":"/360/20200722_Apple_kontra_EU__Multik_adoztatasa","timestamp":"2020. július. 22. 16:30","title":"Az adóparadicsomoknak is jól jött az Apple gigabírságának visszavonása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis erre enged következtetni a nyomozóiroda az Indexnek küldött levele.","shortLead":"Legalábbis erre enged következtetni a nyomozóiroda az Indexnek küldött levele.","id":"20200723_veronai_buszbaleset_nyomozas_nni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bea74ef-41a6-4abd-adf5-52232386033d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_veronai_buszbaleset_nyomozas_nni","timestamp":"2020. július. 23. 07:20","title":"A rendőrség szerint a veronai buszbalesetnek Magyarországon nincs felelőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter durva időszakot jósol az ország számára.","shortLead":"A miniszter durva időszakot jósol az ország számára.","id":"20200722_varga_judit_jogallamisag_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e4de80-41b5-415a-a902-c1b3228b419d","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_varga_judit_jogallamisag_orban_viktor","timestamp":"2020. július. 22. 08:36","title":"Varga Judit: Ősszel \"minden eddiginél gátlástalanabb támadássorozat indul\" az ország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]