Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dad2b14c-9556-4f45-83f5-81fcdca4de68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Clint Eastwood pert indított több kisebb kannabidiol-olajat (CBD) árusító cég ellen, amelyek szerinte visszaéltek a nevével és a képével. ","shortLead":"Clint Eastwood pert indított több kisebb kannabidiol-olajat (CBD) árusító cég ellen, amelyek szerinte visszaéltek...","id":"20200723_Clint_Eastwood_perel_mert_kannabiszszrmazekot_akartak_eladni_a_nevevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad2b14c-9556-4f45-83f5-81fcdca4de68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab68073-9775-4e59-a003-6b34b007415f","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Clint_Eastwood_perel_mert_kannabiszszrmazekot_akartak_eladni_a_nevevel","timestamp":"2020. július. 23. 16:26","title":"Clint Eastwood perel, mert kannabisz-származékot akartak eladni a nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e72c6c-124e-4808-9ab4-f8a19cfcdf13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezért egész pontosan 16 GB RAM jár. De az sem jár rosszul, aki a gyengébb és így az olcsóbb ROG Phone 3-at nézte ki magának.","shortLead":"Ezért egész pontosan 16 GB RAM jár. De az sem jár rosszul, aki a gyengébb és így az olcsóbb ROG Phone 3-at nézte ki...","id":"20200723_asus_rog_phone_3_ar_gamer_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35e72c6c-124e-4808-9ab4-f8a19cfcdf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af0d828-4260-42f1-b8ac-9006c2b3b982","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_asus_rog_phone_3_ar_gamer_telefon","timestamp":"2020. július. 23. 09:03","title":"400 ezer forintért vihető az Asus játékos mobiljának legerősebb kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Más dolgokat is kifogásolt az Európai Parlament a kedd hajnalban elfogadott megállapodásban.","shortLead":"Más dolgokat is kifogásolt az Európai Parlament a kedd hajnalban elfogadott megállapodásban.","id":"20200723_Megvetozna_az_EP_az_EUkoltsegvetest_a_jogallamisag_elkenese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67203b7-4a00-4e5c-93a1-9f2cabcde0e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_Megvetozna_az_EP_az_EUkoltsegvetest_a_jogallamisag_elkenese_miatt","timestamp":"2020. július. 23. 18:03","title":"Megvétózná az EP az EU-költségvetést a jogállamiság elkenése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da565ab9-6eb2-426f-929d-d140245ba9f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat csak pár pillanatig volt a házban, még a hűtőben sem nézett körül.","shortLead":"Az állat csak pár pillanatig volt a házban, még a hűtőben sem nézett körül.","id":"20200723_Medve_Airbnbs_lakas_Eszak_Amerika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da565ab9-6eb2-426f-929d-d140245ba9f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8094900f-8066-4349-9593-a0f8cab0df1f","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Medve_Airbnbs_lakas_Eszak_Amerika","timestamp":"2020. július. 23. 15:21","title":"Mancsával törte be az ajtót a grizzly, majd csalódottan távozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12673f26-285e-496c-840f-2cf5d6979777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok kritika érte Donald Trump Space Force-át, amiért olyan logót választottak, amely nagyon hasonlít a Star Trek-féle Csillagflotta emblémájára. Most elkészült az újabb, de mintha ez is ismerős lenne.","shortLead":"Sok kritika érte Donald Trump Space Force-át, amiért olyan logót választottak, amely nagyon hasonlít a Star Trek-féle...","id":"20200723_urhadero_logo_motto_space_force_donald_trump_amerikai_hadsereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12673f26-285e-496c-840f-2cf5d6979777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3a829f-e36a-42c3-a9f4-ffba74d7b8a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_urhadero_logo_motto_space_force_donald_trump_amerikai_hadsereg","timestamp":"2020. július. 23. 13:03","title":"Megmutatták az űrhaderő új logóját, valószínűleg önnek is ismerős lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fdee865-e0f2-42f1-9d23-65b41de37433","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A konföderáció az amerikai polgárháború alatt a rabszolgatartó déli államok szövetsége volt, sok amerikai számára ma is a rabszolgatartó korszak jelképe.","shortLead":"A konföderáció az amerikai polgárháború alatt a rabszolgatartó déli államok szövetsége volt, sok amerikai számára ma is...","id":"20200723_konfoderacios_szobor_amerikai_kongresszus_diszcsarnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fdee865-e0f2-42f1-9d23-65b41de37433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bf9fad-974f-4db0-adc7-7f99c9319c27","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_konfoderacios_szobor_amerikai_kongresszus_diszcsarnok","timestamp":"2020. július. 23. 06:55","title":"Eltávolítják a konföderációs szobrokat az amerikai kongresszus díszcsarnokából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercege és hercegnéje jogi útra terelte a dühét.","shortLead":"Sussex hercege és hercegnéje jogi útra terelte a dühét.","id":"20200724_Harry_herceg_felhuzta_magat_azon_hogy_dronnal_fotoztak_a_fiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e39218c-3e46-411a-a19a-8033ad24eb22","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Harry_herceg_felhuzta_magat_azon_hogy_dronnal_fotoztak_a_fiat","timestamp":"2020. július. 24. 09:37","title":"Harry herceg felhúzta magát azon, hogy drónnal fotózták a fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pénteken felhőszakadás, másnap esőzés várható, majd egy kis szünet után vasárnap délutántól ismét jönnek a záporok és a zivatarok. A szombat este lehet a barátunk.","shortLead":"Pénteken felhőszakadás, másnap esőzés várható, majd egy kis szünet után vasárnap délutántól ismét jönnek a záporok és...","id":"20200723_hetvege_eso_felhoszakadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a979c2e1-4266-4054-b184-2dd9dad58316","keywords":null,"link":"/elet/20200723_hetvege_eso_felhoszakadas","timestamp":"2020. július. 23. 18:01","title":"Jön a hétvége, tehát esni fog az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]