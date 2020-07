Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c96504c1-37c8-4aba-a08d-5df8a7d3d0e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis ügyeskedéssel mostantól bárki elindíthatja a Doomot a Minecrafton belül.","shortLead":"Egy kis ügyeskedéssel mostantól bárki elindíthatja a Doomot a Minecrafton belül.","id":"20200727_doom_minecraft_jatek_virtualbox","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96504c1-37c8-4aba-a08d-5df8a7d3d0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a87842-3645-4a79-9afb-af9d995cb126","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_doom_minecraft_jatek_virtualbox","timestamp":"2020. július. 27. 16:03","title":"Megépíthet a Minecrafton belül egy Windows 95-ös gépet, amin elindíthatja a Doomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc4dd71-2b98-4c4c-b616-af3837ed688d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszsofőr Facebook-videóban mutatta be, hogy kell balesetveszélyesen vezetni.","shortLead":"A buszsofőr Facebook-videóban mutatta be, hogy kell balesetveszélyesen vezetni.","id":"20200726_Vezetes_kozben_videozta_a_Volanbusz_soforje_ahogy_athajt_az_uton_levo_vizatfolyasokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fc4dd71-2b98-4c4c-b616-af3837ed688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74cf2a2-af05-4da3-a522-30c9b0122455","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Vezetes_kozben_videozta_a_Volanbusz_soforje_ahogy_athajt_az_uton_levo_vizatfolyasokon","timestamp":"2020. július. 26. 20:10","title":"Vezetés közben videózta a Volánbusz sofőrje, ahogy áthajt a vízátfolyásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fennakadások vannak a Budapest–Cegléd–Szolnok, a Budapest–Lajosmizse és a Budapest–Esztergom vonalon is. Kőbánya-Kispestre sem lehet bejutni vonattal Martonvásárhely vagy Székesfehérvár felől.","shortLead":"Fennakadások vannak a Budapest–Cegléd–Szolnok, a Budapest–Lajosmizse és a Budapest–Esztergom vonalon is...","id":"20200727_mavinform_kesesek_meghibasodasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c7b38f-288d-41d1-a990-391c3059a0f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_mavinform_kesesek_meghibasodasok","timestamp":"2020. július. 27. 11:16","title":"Káosszal indul a hét a MÁV-nál, egymás után jelentik be a fennakadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553846e3-bda4-452c-998b-7df49efc82de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 308 GTS egy klasszikus, üvöltő V8-as, ami Thomas Magnum magánnyomozónak, vagyis az őt alakító Tom Sellecknek köszönhetően az olaszok egyik legismertebb modellje.","shortLead":"A Ferrari 308 GTS egy klasszikus, üvöltő V8-as, ami Thomas Magnum magánnyomozónak, vagyis az őt alakító Tom Sellecknek...","id":"20200726_Magnum_Ferrarijabol_is_elektromos_autot_csinaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=553846e3-bda4-452c-998b-7df49efc82de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd2d582-f956-4172-8d3b-cadc52c915c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Magnum_Ferrarijabol_is_elektromos_autot_csinaltak","timestamp":"2020. július. 27. 10:25","title":"A Magnum-féle Ferrariból is elektromos autót csináltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6827388-58d2-4db7-9384-fd657d99bd21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Horn-kormány munkaügyi minisztere 80 éves volt.","shortLead":"A Horn-kormány munkaügyi minisztere 80 éves volt.","id":"20200727_kosane_kovacs_magda_ep_kepviselo_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6827388-58d2-4db7-9384-fd657d99bd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9851947-5294-4bc1-a9f0-d07d9732f74d","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_kosane_kovacs_magda_ep_kepviselo_miniszter","timestamp":"2020. július. 27. 11:23","title":"Elhunyt Kósáné Kovács Magda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741f6ad3-e1b5-4184-a47f-649fe41a459c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó által kifejlesztett új technika a hátul ülőket védi frontális ütközés esetén. ","shortLead":"A német gyártó által kifejlesztett új technika a hátul ülőket védi frontális ütközés esetén. ","id":"20200727_vilagelso_legzsak_az_uj_mercedes_sosztalyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=741f6ad3-e1b5-4184-a47f-649fe41a459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3ca078-3a4e-4bd7-8ee5-56e114a19223","keywords":null,"link":"/cegauto/20200727_vilagelso_legzsak_az_uj_mercedes_sosztalyban","timestamp":"2020. július. 27. 11:06","title":"Világújdonság légzsák kerül az új Mercedes S-osztályba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5e37d5-100d-4dd2-83e6-932b08bf0669","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elköszönt a Fortepan Blog, de lezárni nem szeretnének semmit: lesz másik.","shortLead":"Elköszönt a Fortepan Blog, de lezárni nem szeretnének semmit: lesz másik.","id":"20200727_megszunt_a_fortepan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f5e37d5-100d-4dd2-83e6-932b08bf0669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227ed196-9c8b-4ea5-9be2-ea91b3dce484","keywords":null,"link":"/elet/20200727_megszunt_a_fortepan","timestamp":"2020. július. 27. 13:56","title":"Megszűnt a Indexen futó Fortepan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b22bac6-2896-4927-a656-74af5d12cee8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy embert mentettek ki a vízimentők, a hajót is sikerült kiemelniük.","shortLead":"Négy embert mentettek ki a vízimentők, a hajót is sikerült kiemelniük.","id":"20200726_Felborult_es_elsullyedt_egy_vitorlas_a_Balatonbob_versenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b22bac6-2896-4927-a656-74af5d12cee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd7dc84-4b26-4a3a-a935-24672b4c57e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Felborult_es_elsullyedt_egy_vitorlas_a_Balatonbob_versenyen","timestamp":"2020. július. 26. 18:15","title":"Felborult és elsüllyedt egy hajó egy balatoni vitorlásversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]