Kuala Lumpur mellett New Yorkban is ez a kérdés. Az Egyesült Államokban most hallgatnak ki egy Malajzia által kiadott bankárt, aki a maláj állami fejlesztési alap pénzeit mosta tisztára – számolt be a Bloomberg üzleti portál.

Az 1MDB nevű alapot Malajzia miniszterelnöke 2009-ben hozta létre az ország fejlesztésére. Aztán 900 millió dollárt maga is lenyúlt belőle. Nadzsib Razak exminiszterelnök bírái előtt áll Kuala Lumpurban. A pénzt tisztára mosó bankárt Malajzia 10 hónapra kiadta az Egyesült Államoknak, de utána „visszakéri”. Most tehát New Yorkban védekezhet, házi őrizetben, nem olcsón. Az óvadék 20 millió dollár, melyből egymilliót le is kellett tennie az asztalra. Roger Ng a hírneves Goldman Sachs bankára volt, amíg ki nem derült a sok milliárd dolláros csalás.



Malajzia most 7,5 milliárd dollárt keres a Goldman Sachson



A Wall Street talán leghíresebb pénzintézete ugyanis 6,5 milliárd dollár értékben bonyolított le kötvényügyleteket az 1MDB malajziai fejlesztési alap javára. Főként a Közel-Keleten adtak el sokat a kötvényekből, amelyeknek az értékét a Goldman Sachs hírneve hitelesítette. Majd amikor kiderült a csalás, a Goldman Sachs vezetősége elhatárolta magát tőle mondván, a délkelet-ázsiai emberük a New York-i központot is félrevezette.



Az USA 200 millió dollárt visszafizet Malajziának



A washingtoni igazságügyi minisztériumnak egyelőre ennyit sikerült behajtani az 1MDB Amerikában levő pénzeiből. Két fő tétel: egy luxusjacht és a Wall Street farkasa című film. Leonardo DiCaprio is kénytelen volt megválni néhány szép ajándéktól, melyet a filmet finanszírozó 1MDB főnökeitől kapott. Malajzia nagykövete megköszönte az amerikai igazságügyi minisztérium átutalását – számolt be a BBC, amely felidézi a malajziai állam meglehetősen dicstelen szereplését is az ügyben.



Amíg a miniszterelnök hatalmon volt, addig mindenki kussolt Malajziában



New Yorkban kezdődött meg a vizsgálat az 1MDB meglehetősen zavaros pénzügyei körül. Amióta az ügyészség felhatalmazást kapott arra, hogy külföldi korrupciós ügyeket is vizsgáljon, ha azoknak van valamiféle amerikai vonatkozása, azóta ez volt a legnagyobb ügy. New Yorkból megküldték a vizsgálat eredményeit Malajziába, ahol a főügyész nem érezte úgy, hogy hazája érintett lenne. Holott a miniszterelnök maga hozta létre az 1MDB állami fejlesztési alapot, melyen New Yorkban akkor még „csak” 4,5 milliárd dollárt kerestek. Aztán a választásokon megbukott a miniszterelnök, akinek az elődje lett az utóda. Malajzia veterán kormányfője egy dolgot ígért a választóknak: utánajár a korrupciós ügyeknek. Ez elég is volt a választóknak, akik kiszavazták a hatalomból Nadzsib Razakot. Az igazságszolgáltatás pedig felfedezte, hogy az 1MDB ügyei nagyon is érintik Malajziát. Még a bukott miniszterelnök nejét is perbe fogták.

Egy egész ország nézte örömmel, amint a szorgos nyomozók elkobozzák a bukott First Lady dollármilliókat érő ékszereit. Szokás szerint mindketten tagadnak, de a bukott miniszterelnök aligha úszhatja meg húszéves fegyházbüntetés nélkül. A First Lady nyilvánvalóan nem kaphat ennyit, de a háborgó közvélemény példás ítéletet vár. A kisembereket mérhetetlenül felháborítja, hogy az ő pénzükből rendeztek több millió dolláros partikat Hollywoodban és Las Vegasban a Wall Street farkasa sztárjaival az 1MDB fejlesztési alap főnökei. Azzal kapcsolatban persze nemigen lehetnek illúzióik, hogy a pénz előkerül, hiszen az a 200 millió dollár, amit az USA most visszautalt Malajziának, csak töredéke az elherdált állami pénzeknek, de a korrupt kormányfő elkerülhetetlennek látszó börtönbüntetése legalább erkölcsi elégtételt jelenthet.