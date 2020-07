Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"148be3bf-c84d-4224-8bba-feceb3db5916","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akiknek túl gyengék az alapmodellek, és túl erősek az AMG-kivitelek. ","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akiknek túl gyengék az alapmodellek, és túl erősek az AMG-kivitelek. ","id":"20200730_csaladi_sportauto_a_brabus_kezelesbe_vette_a_7_uleses_mercedes_glbt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=148be3bf-c84d-4224-8bba-feceb3db5916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d48747-cdaf-4644-8b05-be74c8001e4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_csaladi_sportauto_a_brabus_kezelesbe_vette_a_7_uleses_mercedes_glbt","timestamp":"2020. július. 30. 11:21","title":"Családi sportautó: a Brabus kezelésbe vette a hétüléses Mercedes GLB-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b064367-2696-418c-b5e2-9e53dac00c60","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utcán tartózkodó nő egy babakocsit tolt, a gyerek csak könnyebben sérült.","shortLead":"Az utcán tartózkodó nő egy babakocsit tolt, a gyerek csak könnyebben sérült.","id":"20200731_Ablakbol_kizuhano_ember_esett_ra_egy_nore_Budapesten_mindketten_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b064367-2696-418c-b5e2-9e53dac00c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f36a2c-a33a-43a1-9a9e-01f7aa1f6b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Ablakbol_kizuhano_ember_esett_ra_egy_nore_Budapesten_mindketten_meghaltak","timestamp":"2020. július. 31. 20:27","title":"Ablakból kizuhanó ember esett rá egy nőre Budapesten, mindketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy budapesti magánszemélynek van követelése a focicsapat mögött álló kft.-vel szemben.\r

","shortLead":"Egy budapesti magánszemélynek van követelése a focicsapat mögött álló kft.-vel szemben.\r

","id":"20200730_vegrehajtas_cegbirosag_koveteles_ujpest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade135c4-041b-465a-863a-18e8401df2af","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_vegrehajtas_cegbirosag_koveteles_ujpest","timestamp":"2020. július. 30. 07:35","title":"Végrehajtást rendeltek el az Újpest futballklub ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olasz bíróság indoklása szerint a buszvezető alvászavara okozta a tragédiát.","shortLead":"Az olasz bíróság indoklása szerint a buszvezető alvászavara okozta a tragédiát.","id":"20200731_Veronai_buszbaleset_buntetes_Olaszorszagb_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52669c0-0425-4711-a71a-3c349d101866","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Veronai_buszbaleset_buntetes_Olaszorszagb_sofor","timestamp":"2020. július. 31. 19:08","title":"Veronai buszbaleset: példátlan büntetést kapott Olaszországban a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c457f23-ad76-4c2f-b54c-8d218aaa1651","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Így nyugodtan belevághat! Deliága Éva gyermekpszichológus tanácsai. ","shortLead":"Így nyugodtan belevághat! Deliága Éva gyermekpszichológus tanácsai. ","id":"20200730_A_mozaikcsalad_elso_nyaralasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c457f23-ad76-4c2f-b54c-8d218aaa1651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efd1f22-24f5-4fc8-a2f3-31fc5c353d68","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200730_A_mozaikcsalad_elso_nyaralasa","timestamp":"2020. július. 30. 17:30","title":"Álomnyaralás vagy rémálom? A mozaikcsalád első utazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee7220-79d9-4d1e-815b-2fcc6696c09d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A fesztiválszervező azt nyilatkozta a hvg360-nak: a jövő héten kezdődhetnek az egyeztetések a zeneipart segítő támogatások rendszeréről. ","shortLead":"A fesztiválszervező azt nyilatkozta a hvg360-nak: a jövő héten kezdődhetnek az egyeztetések a zeneipart segítő...","id":"20200730_Lobenwein_Norbert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33ee7220-79d9-4d1e-815b-2fcc6696c09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5ec9cb-1acd-4e24-a98c-c6c449de41bd","keywords":null,"link":"/360/20200730_Lobenwein_Norbert","timestamp":"2020. július. 30. 15:30","title":"Lobenwein Norbert: Tudnunk kellene, meddig tart a tiltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hőség veszélye miatt első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat péntekre.","shortLead":"A hőség veszélye miatt első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat péntekre.","id":"20200731_Hoseg_elso_es_masodfoku_figyelmezteteseket_adtak_ki_pentekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01be3990-ae8f-490c-aabc-e63b2a8c0e9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Hoseg_elso_es_masodfoku_figyelmezteteseket_adtak_ki_pentekre","timestamp":"2020. július. 31. 10:40","title":"Hőség: első- és másodfokú figyelmeztetéseket adtak ki péntekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa431743-7160-42ed-aab0-3022426cec84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szakszervezet szerint balesetveszélyesen állítottak meg jegyellenőrök egy buszt, majd a sofőrrel és az utasokkal is összevesztek.","shortLead":"A szakszervezet szerint balesetveszélyesen állítottak meg jegyellenőrök egy buszt, majd a sofőrrel és az utasokkal is...","id":"20200730_busz_dunaujvaros_ellenor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa431743-7160-42ed-aab0-3022426cec84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243f2f3a-34cc-4c63-8b5b-830656fcb221","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_busz_dunaujvaros_ellenor","timestamp":"2020. július. 30. 17:15","title":"Büntetőfékező jegyellenőrök miatt nyomott satuféket egy távolsági busz sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]