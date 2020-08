Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp jelenleg nem engedi, hogy egy csoportos csevegést örökre lenémítsunk, hamarosan azonban változni fog a helyzet.","shortLead":"A WhatsApp jelenleg nem engedi, hogy egy csoportos csevegést örökre lenémítsunk, hamarosan azonban változni fog...","id":"20200730_whatsapp_csoportos_cseveges_nemitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a26f38-6c71-4dbc-b52d-410c4a2e6550","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_whatsapp_csoportos_cseveges_nemitasa","timestamp":"2020. július. 30. 19:03","title":"Hasznos funkciót kap a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6c2bfc-e2a8-41c5-9794-b18b94fd3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De mindenki – szülők, diákok, tanárok – a hagyományos oktatási rendet várja.","shortLead":"De mindenki – szülők, diákok, tanárok – a hagyományos oktatási rendet várja.","id":"20200731_Hibrid_oktatasra_keszulnek_szeptembertol_otvozik_a_hagyomanyos_es_a_tavoktatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6c2bfc-e2a8-41c5-9794-b18b94fd3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df3dc65-c9b2-421f-aa0c-32ae800b1d75","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Hibrid_oktatasra_keszulnek_szeptembertol_otvozik_a_hagyomanyos_es_a_tavoktatast","timestamp":"2020. július. 31. 13:33","title":"Hibrid oktatásra készülnek szeptembertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07853312-de72-4377-9614-3a80334f69d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a kormánydöntésekkel kapcsolatban fel sem vethető a hűtlen kezelés gyanúja, az előkészítésük sem lehet bűncselekmény.","shortLead":"Mivel a kormánydöntésekkel kapcsolatban fel sem vethető a hűtlen kezelés gyanúja, az előkészítésük sem lehet...","id":"20200730_Az_ugyeszseg_szerint_a_BudapestBelgrad_penzszoras_elokeszitoi_sem_kovethettek_el_buncselekmenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07853312-de72-4377-9614-3a80334f69d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2823173-9d45-4cd2-bb7f-2605b1596166","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Az_ugyeszseg_szerint_a_BudapestBelgrad_penzszoras_elokeszitoi_sem_kovethettek_el_buncselekmenyt","timestamp":"2020. július. 30. 16:11","title":"Az ügyészség szerint a Budapest–Belgrád pénzszórás előkészítői sem követhettek el bűncselekményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9710924-21d4-48ba-9511-b9fcd70c8ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A busz vezetője és a rendőrség is úgy ítélte meg, hogy az utazás biztonsága érdekében szükség volt az intézkedésre.","shortLead":"A busz vezetője és a rendőrség is úgy ítélte meg, hogy az utazás biztonsága érdekében szükség volt az intézkedésre.","id":"20200730_Rendorok_busz_kerekesszekes_Veszprem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9710924-21d4-48ba-9511-b9fcd70c8ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee726b8a-f3d8-4a14-be16-82ced09d7a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Rendorok_busz_kerekesszekes_Veszprem","timestamp":"2020. július. 30. 14:46","title":"Rendőrökkel szállíttatta le a buszról a kerekesszékes anyukát és gyermekét egy sofőr Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen a Kopaszi-gátig, ahol hatalmas lakópark épül.","shortLead":"Egészen a Kopaszi-gátig, ahol hatalmas lakópark épül.","id":"20200731_Dontott_a_kormany_meghosszabbitjak_a_budai_fonodo_villamos_vonalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37d86e2-798e-47ce-a010-1c3efdbcdcec","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Dontott_a_kormany_meghosszabbitjak_a_budai_fonodo_villamos_vonalat","timestamp":"2020. július. 31. 08:15","title":"Döntött a kormány, meghosszabbítják a budai fonódó villamos vonalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok az átláthatóság jegyében megnyitja a videók rangsorolásához szükséges algoritmus forráskódját, és arra biztatja a konkurenciáit, hogy ők is tegyék meg ugyanezt.","shortLead":"A TikTok az átláthatóság jegyében megnyitja a videók rangsorolásához szükséges algoritmus forráskódját, és arra...","id":"20200730_tiktok_algoritums_forraskod_kina_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7d426c-06b4-4cbc-ba25-4c99235af4fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_tiktok_algoritums_forraskod_kina_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 30. 17:03","title":"Kiteregeti a kártyáit a TikTok, hogy bebizonyítsa ártatlanságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf120992-27ee-4b96-8c44-3645b2ca2902","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook amerikai felhasználói már az előadók hivatalos videoklipjeit is megnézhetik a közösségi oldalon. Máshol egyelőre várni kell a funkció bevezetésére.","shortLead":"A Facebook amerikai felhasználói már az előadók hivatalos videoklipjeit is megnézhetik a közösségi oldalon. Máshol...","id":"20200731_facebook_videoklip_zenei_video_premier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf120992-27ee-4b96-8c44-3645b2ca2902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e010163-ad8d-46c9-a44d-f9b792d0c823","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_facebook_videoklip_zenei_video_premier","timestamp":"2020. július. 31. 20:03","title":"Megjöttek a videoklipek a Facebookra, de nem mindenki nézheti meg őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nagy forgalmú útszakaszt adtak át a napokban. ","shortLead":"Két nagy forgalmú útszakaszt adtak át a napokban. ","id":"20200731_Jovo_evig_ingyenes_az_Egerhez_vezeto_uj_sztradaszakasz_es_az_M4es_legfrissebb_szakasza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bd6118-05c0-4b40-bb45-c1a65703553a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_Jovo_evig_ingyenes_az_Egerhez_vezeto_uj_sztradaszakasz_es_az_M4es_legfrissebb_szakasza","timestamp":"2020. július. 31. 09:08","title":"2021-ig ingyenes az Egerhez vezető új gyorsút és az M4-es legfrissebb szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]