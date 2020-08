Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt szeretné, hogy a személyes profilok felfüggesztésének felülvizsgálata legyen magyar kompetencia.","shortLead":"Azt szeretné, hogy a személyes profilok felfüggesztésének felülvizsgálata legyen magyar kompetencia.","id":"20200801_Peterfalvi_Attila_Facebooktorvenyt_ker_a_kormanytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8622d75-4db1-448b-9e13-9f593f9ceb43","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Peterfalvi_Attila_Facebooktorvenyt_ker_a_kormanytol","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:58","title":"Péterfalvi Attila Facebook-törvényt kér a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"39-en haltak meg tegnap, fogynak az intenzív ágyak.","shortLead":"39-en haltak meg tegnap, fogynak az intenzív ágyak.","id":"20200731_Sulyos_a_jarvanyhelyzet_Romaniaban_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5211be-f268-4e19-baba-30feec16a39c","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_Sulyos_a_jarvanyhelyzet_Romaniaban_is","timestamp":"2020. július. 31. 15:04","title":"Súlyos a járványhelyzet Romániában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa88c50-cd1d-4779-9e53-464baa8c3691","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A biztonságot nem növelik, a tanulmányi eredményeket rontják az iskolarendőrök – tárták fel amerikai kutatók. A tanárok többsége mégsem küldené el őket, de komolyabb képzést írna elő nekik. Érdemes figyelni az ottani tanulságokat, miután ősztől nálunk is rendőrök mennek az iskolákba, nem épp kidolgozott szakmai módszertan alapján.","shortLead":"A biztonságot nem növelik, a tanulmányi eredményeket rontják az iskolarendőrök – tárták fel amerikai kutatók. A tanárok...","id":"20200801_Tobb_iskolarendor_rosszabb_erettsegi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efa88c50-cd1d-4779-9e53-464baa8c3691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee88cd8-cf8f-46d9-a221-912d9a0d901f","keywords":null,"link":"/360/20200801_Tobb_iskolarendor_rosszabb_erettsegi","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:00","title":"Több iskolarendőr, rosszabb érettségi? Nehogy már ebben kövessük Amerikát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec803308-5663-4af8-a39d-81de4294dd5a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy bizonytalan teszt után másodjára egyértelműen pozitív lett a mexikói Forma-1-es versenyző koronavírustesztje.","shortLead":"Egy bizonytalan teszt után másodjára egyértelműen pozitív lett a mexikói Forma-1-es versenyző koronavírustesztje.","id":"20200730_Koronavirusos_Sergio_Perez_f1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec803308-5663-4af8-a39d-81de4294dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96bb240-ec01-4130-bdb3-b68d6741e46d","keywords":null,"link":"/sport/20200730_Koronavirusos_Sergio_Perez_f1","timestamp":"2020. július. 30. 21:25","title":"Koronavírusos Sergio Pérez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A kommunikációs ipar és a közösségi média frissebb vívmányait is beveti a rendszer, melynek továbbra is célja a fiatalítás.","shortLead":"A kommunikációs ipar és a közösségi média frissebb vívmányait is beveti a rendszer, melynek továbbra is célja...","id":"202031_a_tiktok_nyitja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41877406-f587-4600-be19-c7714e670d58","keywords":null,"link":"/360/202031_a_tiktok_nyitja","timestamp":"2020. július. 31. 10:00","title":"Már a TikTok is harci terep a NER ifjú ideológusai számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf120992-27ee-4b96-8c44-3645b2ca2902","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook amerikai felhasználói már az előadók hivatalos videoklipjeit is megnézhetik a közösségi oldalon. Máshol egyelőre várni kell a funkció bevezetésére.","shortLead":"A Facebook amerikai felhasználói már az előadók hivatalos videoklipjeit is megnézhetik a közösségi oldalon. Máshol...","id":"20200731_facebook_videoklip_zenei_video_premier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf120992-27ee-4b96-8c44-3645b2ca2902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e010163-ad8d-46c9-a44d-f9b792d0c823","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_facebook_videoklip_zenei_video_premier","timestamp":"2020. július. 31. 20:03","title":"Megjöttek a videoklipek a Facebookra, de nem mindenki nézheti meg őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szemlátomást nem vesz tudomást a járványügyi előírásokról Jair Bolsonaro brazil elnök, helyi hírportálok szerint járja az országot, néha védőmaszkot sem vesz fel, kezet ráz a híveivel az őt éltető tömegben, miközben alig egy hete gyógyult ki a koronavírus okozta betegségből, és jelenleg is antibiotikumot szed a tüdejét érintő gombás fertőzést miatt.","shortLead":"Szemlátomást nem vesz tudomást a járványügyi előírásokról Jair Bolsonaro brazil elnök, helyi hírportálok szerint járja...","id":"20200801_Hiaba_esett_at_a_fertozesen_a_brazil_elnok_tovabbra_sem_tudja_komolyan_venni_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4795e7ab-5430-42b8-8031-b0a9dd894b4c","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Hiaba_esett_at_a_fertozesen_a_brazil_elnok_tovabbra_sem_tudja_komolyan_venni_a_koronavirust","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:35","title":"Hiába esett át a fertőzésen, a brazil elnök továbbra sem tudja komolyan venni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ok egyszerű: 2015 óta öt centbe kerülnek a vásárlóknak. A bevezetés óta 95 százalékkal kevesebb egyszer használatos műanyag zacskót adtak el. ","shortLead":"Az ok egyszerű: 2015 óta öt centbe kerülnek a vásárlóknak. A bevezetés óta 95 százalékkal kevesebb egyszer használatos...","id":"20200731_Hatott_a_briteknel_a_termekdij_egy_ev_alatt_60_szazalekkal_kevesebb_nejlonzacskot_hasznaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cd6c33-227a-4415-b34c-8212368b1b47","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Hatott_a_briteknel_a_termekdij_egy_ev_alatt_60_szazalekkal_kevesebb_nejlonzacskot_hasznaltak","timestamp":"2020. július. 31. 14:55","title":"Hatott a briteknél a termékdíj: egy év alatt 60 százalékkal kevesebb nejlonzacskót használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]