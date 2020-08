Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e640b0a9-e37c-4123-b467-b0b7c43f0fe1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terhelési próba közben felborult egy hatalmas kikötői daru szombaton egy dél-indiai hajógyárban, a balesetben tizenegy ember meghalt.","shortLead":"Terhelési próba közben felborult egy hatalmas kikötői daru szombaton egy dél-indiai hajógyárban, a balesetben tizenegy...","id":"20200801_Tizenegy_embert_olt_meg_a_felborult_daru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e640b0a9-e37c-4123-b467-b0b7c43f0fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497715bf-f645-420e-b497-d31d0ba4e2ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Tizenegy_embert_olt_meg_a_felborult_daru","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:15","title":"Tizenegy embert ölt meg a felborult daru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húszan haltak meg csütörtökön, Ukrajnában ismét elszabadult a vírus.","shortLead":"Húszan haltak meg csütörtökön, Ukrajnában ismét elszabadult a vírus.","id":"20200731_Ezer_uj_Covideset_30_000_aktiv_fertozott_Ukrajnaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f3eefa-e0ae-40ea-b575-e4ae70c6ed91","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_Ezer_uj_Covideset_30_000_aktiv_fertozott_Ukrajnaban","timestamp":"2020. július. 31. 12:51","title":"Ezer új Covid-eset, 30 ezer aktív fertőzött Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579141fc-d9a8-4712-b4bb-a3d6219666ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky Magyarországon végzett kutatása szerint az emberek több mint negyede (28,6%) érzi azt, hogy online sokkal társaságkedvelőbb és magabiztosabb, mint személyes találkozások során. ","shortLead":"A Kaspersky Magyarországon végzett kutatása szerint az emberek több mint negyede (28,6%) érzi azt, hogy online sokkal...","id":"20200801_magany_ismerkedes_online_tarskereses_kaspersky_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=579141fc-d9a8-4712-b4bb-a3d6219666ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec74643b-04cb-46e6-a601-11eb105ef51f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_magany_ismerkedes_online_tarskereses_kaspersky_felmeres","timestamp":"2020. augusztus. 01. 12:03","title":"A magányos magyarok magabiztosabbak az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borsodi László 10 évig irányította a települést. Nem indokolta meg, miért mondott le.","shortLead":"Borsodi László 10 évig irányította a települést. Nem indokolta meg, miért mondott le.","id":"20200731_levelek_borsodi_laszlo_polgarmester_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe9531b-1ea6-4e09-b6e5-9d929e859db4","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_levelek_borsodi_laszlo_polgarmester_lemondas","timestamp":"2020. július. 31. 10:08","title":"Blikk: fideszes belharc miatt mondhatott le Levelek polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aa687c-cf68-4cb9-a9e7-1c2073a52194","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaadta a Nemzeti Választási Bizottságbeli megbízatását is.

","shortLead":"Visszaadta a Nemzeti Választási Bizottságbeli megbízatását is.

","id":"20200731_bodolai_laszlo_lmp_kilepes_nemzeti_valasztasi_bizottsag_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3aa687c-cf68-4cb9-a9e7-1c2073a52194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b44782-d295-4fbd-8eee-b4276901115a","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_bodolai_laszlo_lmp_kilepes_nemzeti_valasztasi_bizottsag_index","timestamp":"2020. július. 31. 17:34","title":"Bodolai már nem tagja az LMP-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e9d976-d0eb-47e0-9f27-24823939e1de","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német EU-ügyi miniszter és a luxemburgi külügyminiszter is nyilatkozott a nyugati sajtónak a múlt heti EU-csúcson kialkudott pénzügyi és jogállami feltételekről. Egészen máshogy látják a helyzetet, mint ahogy azt Orbán Viktor előadta. ","shortLead":"A német EU-ügyi miniszter és a luxemburgi külügyminiszter is nyilatkozott a nyugati sajtónak a múlt heti EU-csúcson...","id":"20200731_EUs_vezetok_Koran_orult_Orban_lesz_jogallami_feltetel_a_penzek_kifizetesenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27e9d976-d0eb-47e0-9f27-24823939e1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85f688b-6b8b-4671-9620-c3e8b1c3fee9","keywords":null,"link":"/360/20200731_EUs_vezetok_Koran_orult_Orban_lesz_jogallami_feltetel_a_penzek_kifizetesenel","timestamp":"2020. július. 31. 07:30","title":"EU-s vezetők: Korán örült Orbán, lesz jogállami feltétel a pénzek kifizetésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyerekpornográfia miatt hallgatta ki a rendőrség.","shortLead":"Gyerekpornográfia miatt hallgatta ki a rendőrség.","id":"20200801_Titokban_keszitett_fotokat_a_kabinban_oltozo_kislanyokrol_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8f479f-0a1a-4a05-a3fd-379002ae851a","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Titokban_keszitett_fotokat_a_kabinban_oltozo_kislanyokrol_egy_ferfi","timestamp":"2020. augusztus. 01. 13:23","title":"Titokban készített fotókat a kabinban öltöző kislányokról egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c7b94f-d222-455a-8c45-5f137da28aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan az iPad számára fejlesztett Photoshop már eddig is sok funkciót kölcsönzött az „igazi” változattól, most újabb kedvelt jellemzőkkel bővült a tabletes verzió.","shortLead":"Ugyan az iPad számára fejlesztett Photoshop már eddig is sok funkciót kölcsönzött az „igazi” változattól, most újabb...","id":"20200731_ipades_photoshop_refine_edge_brush_ketujjas_forgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50c7b94f-d222-455a-8c45-5f137da28aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209def1d-0f1f-4201-92f2-ce0068fe40fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_ipades_photoshop_refine_edge_brush_ketujjas_forgatas","timestamp":"2020. július. 31. 14:03","title":"Új funkciók érkeztek a Photoshopba iPaden, lassan olyan lesz, mint az asztali","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]