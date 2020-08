Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"895d87f2-0542-40f2-892d-337736c525cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indexet tulajdonló alapítvány jó kapcsolatban van Vaszily Miklóssal, a TV2 igazgatóságának elnökével.","shortLead":"Az Indexet tulajdonló alapítvány jó kapcsolatban van Vaszily Miklóssal, a TV2 igazgatóságának elnökével.","id":"20200731_Bodolai_Okos_dontes_volt_kirugni_Dull_Szabolcs_foszerkesztot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=895d87f2-0542-40f2-892d-337736c525cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc59d6e7-181f-4d92-9b97-d240b348b1fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Bodolai_Okos_dontes_volt_kirugni_Dull_Szabolcs_foszerkesztot","timestamp":"2020. július. 31. 09:25","title":"Bodolai elnézést kért egy Dullt érintő kijelentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d070d-afda-4846-b523-998f1f5fe196","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szigorúbb környezetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően az elmúlt évtizedek csökkenő egyedszáma után végre pozitív hírről is beszámolhattak a környezetvédők.","shortLead":"A szigorúbb környezetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően az elmúlt évtizedek csökkenő egyedszáma után végre pozitív...","id":"20200730_Egyre_tobb_a_tigris_nehany_orszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e02d070d-afda-4846-b523-998f1f5fe196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f666b6cf-02aa-499a-a5ce-61e346ce321d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200730_Egyre_tobb_a_tigris_nehany_orszagban","timestamp":"2020. július. 30. 10:17","title":"Évtizedek rohamosan csökkenő egyedszáma után egyre több a tigris néhány országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közepesen rossz forgatókönyv szerint 56 millió embernek számottevő hátrányt és évi hárommilliárd euró többletköltséget jelentene a vizsgált 31 európai ország számára, amennyiben az 5G-versenyt korlátozó intézkedéseket vezetnének be – áll az Oxford Economics elemzőcég Huawei számára készített új tanulmányában, melynek megállapításait a több országban szankciókkal sújtott kínai vállalat idézte csütörtöki budapesti sajtóeseményén.","shortLead":"Közepesen rossz forgatókönyv szerint 56 millió embernek számottevő hátrányt és évi hárommilliárd euró többletköltséget...","id":"20200730_oxford_economics_huawei_5g_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c647afa-84b5-4b30-9b19-35c8e9218ac2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_oxford_economics_huawei_5g_jelentes","timestamp":"2020. július. 30. 16:33","title":"A Huawei szerint Magyarországon is megéreznénk, ha kizárnák a vállalatot az 5G-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha alapítanak is új oldalt a távozók, a weblap címe nem ez lesz.","shortLead":"Ha alapítanak is új oldalt a távozók, a weblap címe nem ez lesz.","id":"20200730_Bodolai_miatt_nem_lehetett_a_tavozoindexesekhu_domain_a_felmondott_indexeseke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bff2cf4-0100-4878-b37e-8c3b070ab450","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Bodolai_miatt_nem_lehetett_a_tavozoindexesekhu_domain_a_felmondott_indexeseke","timestamp":"2020. július. 30. 16:39","title":"Bodolai miatt nem lehetett a felmondott indexeseké a Távozó indexesek domain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9587103-2c9b-4c89-9dcb-ed8b770ced3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három Romániából érkezett férfi a kijelölt karanténhelyére utazott, amikor a többi utas gyanút fogott. ","shortLead":"Három Romániából érkezett férfi a kijelölt karanténhelyére utazott, amikor a többi utas gyanút fogott. ","id":"20200730_koronavirus_busz_rendorseg_Hodmezovasarhely_Szeged","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9587103-2c9b-4c89-9dcb-ed8b770ced3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37cb444-7a1e-4fdd-9f7a-cb4e61e0ac68","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_koronavirus_busz_rendorseg_Hodmezovasarhely_Szeged","timestamp":"2020. július. 30. 19:39","title":"Koronavírus-pánik tört ki egy szegedi vonatpótló buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e814bca1-6c84-412b-a085-fe8c205d674e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha igaz, hogy az Index-sztoriban Dull és Bodolai is áldozat, akkor vajon ki az elkövető? – teszi fel a kérdést ez utóbbi szereplőnek, az Index.hu Zrt. Dull Szabolcsot kirúgó elnökének M. Kiss Csaba. A válasz – noha logikus elemekből épül fel – több ponton is elképesztő. Felbukkan benne a NER is, igaz nem pont úgy, ahogy elsőre várnánk.

","shortLead":"Ha igaz, hogy az Index-sztoriban Dull és Bodolai is áldozat, akkor vajon ki az elkövető? – teszi fel a kérdést...","id":"20200730_Akkor_az_ATVnel_miert_nem_allnak_fel__Bodolai_Laszlo_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e814bca1-6c84-412b-a085-fe8c205d674e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d717113d-48e8-4c67-8bcc-7c633345e251","keywords":null,"link":"/360/20200730_Akkor_az_ATVnel_miert_nem_allnak_fel__Bodolai_Laszlo_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 30. 19:00","title":"\"Akkor az ATV-nél miért nem állnak fel?\" – Bodolai László a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen a Kopaszi-gátig, ahol hatalmas lakópark épül.","shortLead":"Egészen a Kopaszi-gátig, ahol hatalmas lakópark épül.","id":"20200731_Dontott_a_kormany_meghosszabbitjak_a_budai_fonodo_villamos_vonalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37d86e2-798e-47ce-a010-1c3efdbcdcec","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Dontott_a_kormany_meghosszabbitjak_a_budai_fonodo_villamos_vonalat","timestamp":"2020. július. 31. 08:15","title":"Döntött a kormány, meghosszabbítják a budai fonódó villamos vonalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f12a3b9-5b50-454d-bce4-fb1511129740","c_author":"Magyar György","category":"360","description":"A tiszaújvárosi időközi választás jó alkalom lehet az ellenzéki összefogás újbóli tesztelésére - írja Magyar György ügyvéd, aki a korábbi előválasztások koordinálásában is részt vett. Szerinte az ellenzéknek közösen kell megpróbálni nyernie a körzetben, ezzel ugyanis a kétharmad is megbontható - hacsak szimbolikusan is. Vélemény. ","shortLead":"A tiszaújvárosi időközi választás jó alkalom lehet az ellenzéki összefogás újbóli tesztelésére - írja Magyar György...","id":"20200730_Magyar_Gyorgy_Elovalasztas_es_osszefogas_nelkul_nem_levalthato_a_NER","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f12a3b9-5b50-454d-bce4-fb1511129740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d981e61-a2cf-41a4-93fa-dd6e80ec51d3","keywords":null,"link":"/360/20200730_Magyar_Gyorgy_Elovalasztas_es_osszefogas_nelkul_nem_levalthato_a_NER","timestamp":"2020. július. 31. 13:00","title":"Magyar György: Előválasztás és összefogás nélkül nem leváltható a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]