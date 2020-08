Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16 százalékkal kisebbre a 2013-tól 2019-ig terjedő évek júliusi átlagánál – közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI). A német kutatók szerint a tengerjég júliusi kiterjedése a legkisebb a műholdas megfigyelések kezdete óta.","shortLead":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16...","id":"20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992b7e0-3ff4-4da1-bf52-90c55430d8b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:03","title":"Sosem volt ilyen kevés a jég, sosem volt ilyen nagy a baj az Északi-sarkvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b8354a-cfbe-4f25-94ca-802cd0529b6e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Washingtonról leválasztott szövetségi állam ötlete nem új. A támogatása és az ellenzése mögött is politikai számítás rejlik, ami végigkísérte azt a folyamatot, ahogyan az USA 13-ból 50 állam alkotta unió lett.","shortLead":"A Washingtonról leválasztott szövetségi állam ötlete nem új. A támogatása és az ellenzése mögött is politikai számítás...","id":"202031__washington_allamisaga__politikai_szamitasok__tortenelmi_kompromisszumok__orszagszeleteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b8354a-cfbe-4f25-94ca-802cd0529b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d480fb49-a6c8-4231-8da5-14bd4b97a14d","keywords":null,"link":"/360/202031__washington_allamisaga__politikai_szamitasok__tortenelmi_kompromisszumok__orszagszeleteles","timestamp":"2020. július. 31. 19:45","title":"Washington szeretne szövetségi állam lenni, de nem engedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb36692-c4fe-481f-9c83-a9a3842b4756","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki még szeretne egy új 400 lóerős dízel BMW-t, annak gyorsan meg kell lépnie a vásárlást. ","shortLead":"Aki még szeretne egy új 400 lóerős dízel BMW-t, annak gyorsan meg kell lépnie a vásárlást. ","id":"20200731_a_bmw_bucsut_int_a_vilag_egyetlen_4_turbos_dizelmotorjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eb36692-c4fe-481f-9c83-a9a3842b4756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097b2473-7a58-4ee5-bba8-068f2bf1afba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_a_bmw_bucsut_int_a_vilag_egyetlen_4_turbos_dizelmotorjanak","timestamp":"2020. július. 31. 10:55","title":"A BMW búcsút int a világ egyetlen 4 turbós dízelmotorjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552380f1-62d9-4d3c-94a2-0562a8a82a54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kijevtől a Bajkál-tóig örökítette meg az 1990 utáni Oroszországot a hazai underground krónikásaként ismertté vált Szilágyi Lenke.","shortLead":"Kijevtől a Bajkál-tóig örökítette meg az 1990 utáni Oroszországot a hazai underground krónikásaként ismertté vált...","id":"202031_tarlat__posztszovjet_szilagyi_lenke_fotoi_19902002","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552380f1-62d9-4d3c-94a2-0562a8a82a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70b7a1c-0132-4b8c-9374-5e7b97843da7","keywords":null,"link":"/360/202031_tarlat__posztszovjet_szilagyi_lenke_fotoi_19902002","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:15","title":"Oroszország a '90-es években: hamis útlevél is kellett a magyar fotósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5436d896-5c15-4f73-9238-f5762ba14eb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Se maszk, se két méter.","shortLead":"Se maszk, se két méter.","id":"20200801_Matteo_Salvini_tengerparti_szelfizessel_vette_semmibe_a_tavolsagtartast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5436d896-5c15-4f73-9238-f5762ba14eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba09ff3-8730-468c-9211-dc1d6b9ee53f","keywords":null,"link":"/elet/20200801_Matteo_Salvini_tengerparti_szelfizessel_vette_semmibe_a_tavolsagtartast","timestamp":"2020. augusztus. 01. 09:22","title":"Matteo Salvini tengerparti szelfizéssel vette semmibe a távolságtartást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03e58b0-9686-490e-b319-e4da3956073a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A könnyű aknavető gránát egy bontás alatt álló épület padlásán hevert.","shortLead":"A könnyű aknavető gránát egy bontás alatt álló épület padlásán hevert.","id":"20200731_nemet_granat_fejer_megye_padlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a03e58b0-9686-490e-b319-e4da3956073a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380e35dc-c4a8-4e40-834e-27e74fb41201","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_nemet_granat_fejer_megye_padlas","timestamp":"2020. július. 31. 10:35","title":"Ritka német fegyverre bukkantak Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06cddeab-e526-4dd5-9c0d-dd2073ed92a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Voltak olyan kutatási témák, amelyet egy mondatban kellett bemutatni.","shortLead":"Voltak olyan kutatási témák, amelyet egy mondatban kellett bemutatni.","id":"20200731_MTA_kutatointezet_2020_ELKH","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06cddeab-e526-4dd5-9c0d-dd2073ed92a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce1f37c-4c7d-41a0-b33e-85131a9186b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_MTA_kutatointezet_2020_ELKH","timestamp":"2020. július. 31. 14:42","title":"Narancs: egy napjuk volt az MTA-ról leválasztott kutatóintézeteknek leadniuk a 2020-as terveiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök az elmúlt hetekben nem szólalt meg a TikTokkal kapcsolatban, most viszont kiderült, mi a hivatalos álláspontja a tiltásról.","shortLead":"Az amerikai elnök az elmúlt hetekben nem szólalt meg a TikTokkal kapcsolatban, most viszont kiderült, mi a hivatalos...","id":"20200731_donald_trump_tiktok_betiltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b19db12-97b3-4b95-9454-fdb2f00ea54a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_donald_trump_tiktok_betiltasa","timestamp":"2020. július. 31. 15:03","title":"Donald Trump beleállhat a TikTok betiltásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]