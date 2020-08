Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dfd513a-2ce1-457b-94d9-7856f1e12f73","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A leváltásáról szóló pletykák ellenére a finn pilóta versenyezhet 2021-ben is Mercedes-színekben.","shortLead":"A leváltásáról szóló pletykák ellenére a finn pilóta versenyezhet 2021-ben is Mercedes-színekben.","id":"20200806_Megis_Bottas_lesz_a_Mercedes_pilotaja_2021ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dfd513a-2ce1-457b-94d9-7856f1e12f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043af3c7-1b70-45f2-b59b-a38c5c9d41dc","keywords":null,"link":"/sport/20200806_Megis_Bottas_lesz_a_Mercedes_pilotaja_2021ben","timestamp":"2020. augusztus. 06. 13:57","title":"Mégis Bottas lesz a Mercedes pilótája 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00658bf9-da80-46bd-a96e-c5f9a11c12b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másodfokú figyelmeztetést adtak ki a lassú, de órákon át tartó esőzés miatt.","shortLead":"Másodfokú figyelmeztetést adtak ki a lassú, de órákon át tartó esőzés miatt.","id":"20200805_vihar_eso_felhoszakadas_omsz_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00658bf9-da80-46bd-a96e-c5f9a11c12b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38684bd8-fed0-4eb1-894d-1bbfb92adce2","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_vihar_eso_felhoszakadas_omsz_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 05. 05:46","title":"A viharok elvonulnak, marad az egész napos eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48fb60e-ccbd-4945-bdfb-23d7fa698148","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt hónapok tüntetéshullámai több olyan történelmi alak szobrát is elsöpörték, akinek nem is volt köze a rabszolgasághoz. Kovács András Péter ezért ad néhány tippet a címben feltett kérdésre. ","shortLead":"Az elmúlt hónapok tüntetéshullámai több olyan történelmi alak szobrát is elsöpörték, akinek nem is volt köze...","id":"20200805_Duma_Aktual_Szobordontesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b48fb60e-ccbd-4945-bdfb-23d7fa698148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814f24a4-74f3-416e-991c-931540e321e8","keywords":null,"link":"/360/20200805_Duma_Aktual_Szobordontesek","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:00","title":"Duma Aktuál: Hogyan tiltakozzunk szobordöntések helyett? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportorvos vizsgálat nélkül osztotta az igazolásokat.","shortLead":"A sportorvos vizsgálat nélkül osztotta az igazolásokat.","id":"20200805_Fegyverrel_valo_visszaeles_magyar_sportegyesulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63294e6-c8a0-4baf-afdf-fae4498eea6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Fegyverrel_valo_visszaeles_magyar_sportegyesulet","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:46","title":"Engedély nélkül jutottak sportfegyverekhez, 29 ember ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fogvatartási körülmények ellen tiltakozva éhségsztrájkba kezdtek a nyírbátori idegenrendészeti fogdán tartott külföldiek. A Helsinki Bizottság szerint olyan embereket is fogva tartanak Nyírbátorban, akiknek magyar családjuk van.","shortLead":"A fogvatartási körülmények ellen tiltakozva éhségsztrájkba kezdtek a nyírbátori idegenrendészeti fogdán tartott...","id":"20200805_ehsegsztrajk_nyirbator_kulfoldi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de544c2a-464d-4dce-9b67-75832df35079","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_ehsegsztrajk_nyirbator_kulfoldi","timestamp":"2020. augusztus. 05. 18:13","title":"Éhségsztrájkba kezdett több tucat külföldi Nyírbátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyílt utcán verte össze a barátnőjét a kolozsvári a Sapientia tanársegéde.","shortLead":"A nyílt utcán verte össze a barátnőjét a kolozsvári a Sapientia tanársegéde.","id":"20200806_sapientia_erdelyi_magyar_egyetem_oktato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a21661a-5867-4d6b-8585-55c433f23207","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_sapientia_erdelyi_magyar_egyetem_oktato","timestamp":"2020. augusztus. 06. 16:32","title":"Agyba-főbe verte a barátnőjét az erdélyi magyar egyetem egyik oktatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatalosnál sokkal többen fertőződhettek meg koronavírussal Olaszországban egy új felmérés alapján, amely során az ellenanyagkészlet nagyságát igyekeztek feltérképezni helyi szakemberek.","shortLead":"A hivatalosnál sokkal többen fertőződhettek meg koronavírussal Olaszországban egy új felmérés alapján, amely során...","id":"20200805_olaszorszag_ellenanyag_koronavirus_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee04d2b-5392-4f9a-8b5f-4cfe1199f1fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_olaszorszag_ellenanyag_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:03","title":"Az olasz ellenanyagszűrés nyomán derült ki, hogy valójában hatszor több fertőzött lehet az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c09bec-f957-447a-abc4-0c3a101da872","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Orient Queen óceánjáró épp a kikötőben tartózkodott, amikor bekövetkezett a robbanás. A hajót próbálták megmenteni, de elsüllyedt. ","shortLead":"Az Orient Queen óceánjáró épp a kikötőben tartózkodott, amikor bekövetkezett a robbanás. A hajót próbálták megmenteni...","id":"20200805_Bejrut_robbanas_oceanjaro_orient_queen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09c09bec-f957-447a-abc4-0c3a101da872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df58b2af-627a-47dd-832f-e710568b9023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_Bejrut_robbanas_oceanjaro_orient_queen","timestamp":"2020. augusztus. 05. 20:54","title":"Bejrúti robbanás: elsüllyedt egy óceánjáró a kikötőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]