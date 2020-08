Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf654447-ae37-4afa-ad64-941931e1a485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg sem érkezett a bejelentés, máris elfogták a velencei korzón a strandtolvajokat a rendőrök. A táskából hiányzó pénzt a melltartójába dugta az egyik elkövető.","shortLead":"Meg sem érkezett a bejelentés, máris elfogták a velencei korzón a strandtolvajokat a rendőrök. A táskából hiányzó pénzt...","id":"20200809_Tobb_szazezer_forintnyi_erteket_loptak_a_torolkozo_ala_rejtett_taskabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf654447-ae37-4afa-ad64-941931e1a485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f654d66a-22c3-45f6-8d50-f2cb6dafd70d","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Tobb_szazezer_forintnyi_erteket_loptak_a_torolkozo_ala_rejtett_taskabol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:27","title":"Több százezer forintnyi értékkel loptak el egy törölköző alá rejtett táskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány címszóban már leírták, milyen lesz \"a másik.\"","shortLead":"Néhány címszóban már leírták, milyen lesz \"a másik.\"","id":"20200809_Csepegtetik_az_informaciokat_a_Tavozo_Indexesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73871f2-84bc-49a8-8a86-c6c435465e2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Csepegtetik_az_informaciokat_a_Tavozo_Indexesek","timestamp":"2020. augusztus. 09. 21:17","title":"Csepegtetik az információkat a Távozó Indexesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a021793-72d0-4fcc-8086-dc01a000521d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gleccserek felét törmelék borítja világszerte. A svájci Erdő, Hó- és Tájkutatási Szövetségi Intézet (WSL) első alkalommal vizsgálta meg műholdak segítségével, milyen mértékben fedi kőtörmelék a gleccsereket.","shortLead":"A gleccserek felét törmelék borítja világszerte. A svájci Erdő, Hó- és Tájkutatási Szövetségi Intézet (WSL) első...","id":"20200809_gleccserek_tormelek_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a021793-72d0-4fcc-8086-dc01a000521d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb32dfb-acf1-47a3-8673-d9f69134e428","keywords":null,"link":"/tudomany/20200809_gleccserek_tormelek_terkep","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:03","title":"Ez a térkép nagyon jól fog jönni a tengerszint-emelkedés kiszámításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány második hulláma jó eséllyel enyhébb lehet, mint az elsõ, hiszen a kutatók már jobban ismerik a vírust. Ugyanakkor ehhez szükség van a lakosság józan óvatosságára is – mondta a Heteknek Merkely Béla professzor, a Semmelweis Egyetem rektora. Szerinte nagyon fontos, hogy minél többen beadassák maguknak az influenzaoltást. ","shortLead":"A koronavírus-járvány második hulláma jó eséllyel enyhébb lehet, mint az elsõ, hiszen a kutatók már jobban ismerik...","id":"20200809_A_masodik_hullam_enyhebb_lehet_de_ehhez_az_emberek_egyuttmukodese_es_az_influenzaoltas_is_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9e0351-f076-4d74-be96-434a2428b8ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_A_masodik_hullam_enyhebb_lehet_de_ehhez_az_emberek_egyuttmukodese_es_az_influenzaoltas_is_kell","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:22","title":"Merkely: A második hullám enyhébb lehet, de ehhez az emberek együttműködése, és az influenzaoltás is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5233127-3fd4-4310-9691-473dfbbedae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai szankciók miatt nem tudnak hozzájutni a szükséges komponensekhez, leállítják a gyártást.","shortLead":"Az amerikai szankciók miatt nem tudnak hozzájutni a szükséges komponensekhez, leállítják a gyártást.","id":"20200808_A_Huaweitelefoncsipek_napjai_szo_szerint_meg_vannak_szamlalva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5233127-3fd4-4310-9691-473dfbbedae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477b890a-ccf0-4988-8228-62d2a38c0e5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_A_Huaweitelefoncsipek_napjai_szo_szerint_meg_vannak_szamlalva","timestamp":"2020. augusztus. 08. 12:43","title":"A Huawei-telefoncsipek napjai szó szerint meg vannak számlálva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs új koronavírusos haláleset, de találtak 32 új fertőzöttet. ","shortLead":"Nincs új koronavírusos haláleset, de találtak 32 új fertőzöttet. ","id":"20200808_Kozel_harom_tucat_uj_koronavirusos_beteget_talaltak_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bbb4a4-38ef-40b0-b0c0-3acd8950502e","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Kozel_harom_tucat_uj_koronavirusos_beteget_talaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 09:30","title":"Közel három tucat új koronavírusos embert találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb27c109-e80f-4ae1-bb34-9ea927f3823b","c_author":"MTI/Reuters/DPA","category":"vilag","description":"Áradásokat okozott az özönvízszerű esőzés - legalább öten, köztük egy csecsemő is meghaltak Évia szigetén.","shortLead":"Áradásokat okozott az özönvízszerű esőzés - legalább öten, köztük egy csecsemő is meghaltak Évia szigetén.","id":"20200809_Legalabb_oten_meghaltak_az_iteletido_miatt_Gorogorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb27c109-e80f-4ae1-bb34-9ea927f3823b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a504a5a-c9c3-4f24-9ac1-3bceb809b5b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Legalabb_oten_meghaltak_az_iteletido_miatt_Gorogorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:10","title":"Legalább öten meghaltak az ítéletidő miatt Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a9b3de-e508-4ea7-954c-c7c1ff85c3a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Visszatérhet a nyolcvanas évek kedvelt panellakáskelléke, a tájképposzter – egy új technológiai fejlesztés mintha ezt a nosztalgikus megoldást modernizálná. ","shortLead":"Visszatérhet a nyolcvanas évek kedvelt panellakáskelléke, a tájképposzter – egy új technológiai fejlesztés mintha ezt...","id":"202032_okosvakablak_szoba_kilatassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a9b3de-e508-4ea7-954c-c7c1ff85c3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffe0cb7-bbbf-408d-8d45-038aad74db17","keywords":null,"link":"/360/202032_okosvakablak_szoba_kilatassal","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:30","title":"Visszatérhet a '80-as évek kedvelt panellakáskelléke, a tájképposzter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]