Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05d5d374-7d9a-457a-8b63-89d4d0a40a73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendszámot beírva tudnak egymásnak üzenni az autósok.","shortLead":"A rendszámot beírva tudnak egymásnak üzenni az autósok.","id":"20200812_Uj_magyar_autos_app_szol_hogy_felkapcsolva_marad_a_kocsi_lampaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05d5d374-7d9a-457a-8b63-89d4d0a40a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bcd5d5-e265-419a-89fb-01f2645ea983","keywords":null,"link":"/cegauto/20200812_Uj_magyar_autos_app_szol_hogy_felkapcsolva_marad_a_kocsi_lampaja","timestamp":"2020. augusztus. 12. 14:05","title":"Új magyar app segíti a figyelmetlen és feledékeny autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kiutasított diplomaták \"a diplomáciai kapcsolatokról szóló egyezményben foglaltakkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytattak\".","shortLead":"A kiutasított diplomaták \"a diplomáciai kapcsolatokról szóló egyezményben foglaltakkal össze nem egyeztethető...","id":"20200810_szlovakia_orosz_diplomata_kiutasitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe6cdce-3231-42a6-9d35-423043562b46","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_szlovakia_orosz_diplomata_kiutasitas","timestamp":"2020. augusztus. 10. 21:17","title":"Szlovákia kiutasított három orosz diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Más nemzetek is érdeklődnek az orosz koronavírus-vakcina iránt, amely az első ilyen oltóanyag a világon. A szert Sputnik-V-nek nevezték el feltalálói.","shortLead":"Más nemzetek is érdeklődnek az orosz koronavírus-vakcina iránt, amely az első ilyen oltóanyag a világon. A szert...","id":"20200811_koronavirus_vakcina_oroszorszag_oltas_sputnik_v","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99330e9-c835-4c03-9393-4a268c29e6a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_koronavirus_vakcina_oroszorszag_oltas_sputnik_v","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:08","title":"Ahogy bejelentették, 20 ország rendelt a világon elsőként késznek mondott koronavírus-oltásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estére mindenhol kiderül az ég.","shortLead":"Estére mindenhol kiderül az ég.","id":"20200812_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ce62cc-0001-4854-843a-c5c46eb30302","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 12. 07:29","title":"Napos, szeles idő várható, nyugaton zivatarokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08614bfe-0b54-4334-8e68-5559aa94e4df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább hárman életüket vesztették, a skót kormányfő szerint rendkívül súlyos baleset történt.","shortLead":"Legalább hárman életüket vesztették, a skót kormányfő szerint rendkívül súlyos baleset történt.","id":"20200812_vonatszerencsetlenseg_skocia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08614bfe-0b54-4334-8e68-5559aa94e4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d422e2f-4ad3-4ef5-8b5f-a6e5f7d69d04","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_vonatszerencsetlenseg_skocia","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:18","title":"Súlyos vonatbaleset történt Skóciában, 30 mentőautó vonult a helyszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum híveinek kétharmada, a Jobbik-szimpatizánsok közel fele a szoros együttműködésre voksol.","shortLead":"A Momentum híveinek kétharmada, a Jobbik-szimpatizánsok közel fele a szoros együttműködésre voksol.","id":"20200811_Idea_Az_ellenzeki_szavazok_kozel_haromnegyede_kozos_listat_akar_2022ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac4054b-c463-45c2-8836-fdf26d23149d","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Idea_Az_ellenzeki_szavazok_kozel_haromnegyede_kozos_listat_akar_2022ben","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:15","title":"IDEA Intézet: Az ellenzéki szavazók közel háromnegyede közös listát akar 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1be1a25-52ad-429d-a140-b7784d100f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOL Fehérvár ellenfele, az ír Bohemian FC másként viszonyul a menekültekhez, mint a magyar miniszterelnök.","shortLead":"A MOL Fehérvár ellenfele, az ír Bohemian FC másként viszonyul a menekültekhez, mint a magyar miniszterelnök.","id":"20200811_orban_viktor_menekultek_focimez_mol_feherver_fc_bohemian_fc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1be1a25-52ad-429d-a140-b7784d100f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71028e3-ba89-41f2-af2b-00b2322ead83","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_orban_viktor_menekultek_focimez_mol_feherver_fc_bohemian_fc","timestamp":"2020. augusztus. 11. 15:33","title":"Orbánnak szóló üzenetnek is beillik az, ami a Videoton ellenfelének mezén szerepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz elnök azt állítja, lányát már be is oltották. ","shortLead":"Az orosz elnök azt állítja, lányát már be is oltották. ","id":"20200811_Putyin_lanyan_is_teszteltek_az_uj_orosz_vakcinat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98c3a55-fcaf-4eb9-9ba0-6c8080410948","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_Putyin_lanyan_is_teszteltek_az_uj_orosz_vakcinat","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:53","title":"Putyin bejelentette, hogy bejegyezték a koronavírus elleni orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]