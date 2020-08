Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d040ceeb-aec5-48dc-952c-67a47622994a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pilisszentiván mellett egy erdőben találták meg a rendőrök a Marina parti gyilkosság áldozatait. A férfit és a nőt lelőtték, majd feldarabolták.","shortLead":"Pilisszentiván mellett egy erdőben találták meg a rendőrök a Marina parti gyilkosság áldozatait. A férfit és a nőt...","id":"20200814_budapest_darabolos_gyilkossag_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d040ceeb-aec5-48dc-952c-67a47622994a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cede90d1-8520-49e1-8736-a0467cdd8917","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_budapest_darabolos_gyilkossag_elfogas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:17","title":"Elfogták a budapesti darabolós gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c67feb-479b-43ba-9660-5b3e460874a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szakadékba zuhant egy grönlandi gleccseren munkavégzés közben Konrad Steffen ismert svájci klímakutató, a globális felmelegedés szakértője.","shortLead":"Szakadékba zuhant egy grönlandi gleccseren munkavégzés közben Konrad Steffen ismert svájci klímakutató, a globális...","id":"20200813_konrad_steffen_klimakutato_halalhir_szakadek_gronlandi_gleccser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53c67feb-479b-43ba-9660-5b3e460874a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d964a11f-7b39-4f7e-94f9-2e941ad36878","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_konrad_steffen_klimakutato_halalhir_szakadek_gronlandi_gleccser","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:03","title":"Éppen egy gleccsert vizsgált a 68 éves klímakutató, amikor szakadékba zuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ec4bb8-36cb-4ce9-bb3a-2ebbffd89a88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A látványos, nagy hagyományú élő események, mint a kikiáltók vezetésével zajló oldtimer-aukciók is átalakulhatnak hosszabb távon a koronavírus-járvány következtében. ","shortLead":"A látványos, nagy hagyományú élő események, mint a kikiáltók vezetésével zajló oldtimer-aukciók is átalakulhatnak...","id":"20200814_Egy_1966os_Ferrari_lett_a_legdragabb_online_aukcion_eladott_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05ec4bb8-36cb-4ce9-bb3a-2ebbffd89a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab10474-03b2-4493-8cb9-40cab4fe4739","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_Egy_1966os_Ferrari_lett_a_legdragabb_online_aukcion_eladott_auto","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:46","title":"Egy 1966-os Ferrari lett a legdrágább, online aukción eladott autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Eurostat adataira hivatkozva azt mondta Rétvári Bence, hogy nőtt Magyarországon az egészségben eltöltött évek száma. A javuló adatok többek között a mindennapos testnevelésnek és a menzareformnak is köszönhetőek szerinte.","shortLead":"Az Eurostat adataira hivatkozva azt mondta Rétvári Bence, hogy nőtt Magyarországon az egészségben eltöltött évek száma...","id":"20200813_retvari_eurostat_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc58a8f-05aa-4db9-87ba-d12d362644b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_retvari_eurostat_egeszsegugy","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:46","title":"Rétvári szerint beérett a chipsadó és a mindennapos testnevelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hold okozta fényszennyezés ellenére is látványos felvételeket sikerült készítenie a Perseidákról.","shortLead":"A Hold okozta fényszennyezés ellenére is látványos felvételeket sikerült készítenie a Perseidákról.","id":"20200814_perseidak_meteorraj_maximuma_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab4a5b7-8be1-494e-85e6-6fb433f51303","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_perseidak_meteorraj_maximuma_video","timestamp":"2020. augusztus. 14. 20:03","title":"Bámulatos videót rögzített hét éjjellátó kamera: íme a Perseidák meteorraj legjava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8","c_author":"Windisch Judit - Kovács Panka","category":"itthon","description":"Már jobban állnak az ellenzéki pártok, mint a 2018-as választás előtt, a Momentum elnökségi tagja szerint az elmúlt 10 évben nem volt ennyi esélyük a Fidesz ellen, mint most. A pártelnökök csütörtökön állapodtak meg abban, a 2022-es választáson közös jelölteket indítanak és közös programot írnak, azonban sok még a nyitott kérdés. Závecz Tibor elemző mindenesetre azt mondja, az egységesülő ellenzék potens kihívója lehet a Fidesznek.","shortLead":"Már jobban állnak az ellenzéki pártok, mint a 2018-as választás előtt, a Momentum elnökségi tagja szerint az elmúlt 10...","id":"20200814_ellenzek_valasztas_fidesz_orban_ner_ketharmad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be495354-1fa1-40e1-9c3c-3646f94d5b67","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_ellenzek_valasztas_fidesz_orban_ner_ketharmad","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:45","title":"Orbán elleni csodafegyvert talált az ellenzék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33990d37-9aab-48cb-bcd5-53603ed31a91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház volt igazgatója márciusban adott utoljára interjút. Most sem nyilatkozott.","shortLead":"A Vígszínház volt igazgatója márciusban adott utoljára interjút. Most sem nyilatkozott.","id":"20200814_Eszenyi_Eniko_Csengerben_felugyel_szinhazi_workshopot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33990d37-9aab-48cb-bcd5-53603ed31a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3011ab77-3a1c-406d-ad23-ef4c4709c0c3","keywords":null,"link":"/kultura/20200814_Eszenyi_Eniko_Csengerben_felugyel_szinhazi_workshopot","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:47","title":"Eszenyi Enikő Csengerben felügyel színházi workshopot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96b340b-3dd3-498d-b1c5-7995d11889c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tervezett százas listáról eddig kilencvenen mondtak igent a fellépésre.","shortLead":"A tervezett százas listáról eddig kilencvenen mondtak igent a fellépésre.","id":"20200813_Itt_a_raktarkoncertes_zenekarok_listaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f96b340b-3dd3-498d-b1c5-7995d11889c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3caec79f-26d6-4c71-8a76-3d16ce42d959","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_Itt_a_raktarkoncertes_zenekarok_listaja","timestamp":"2020. augusztus. 13. 05:44","title":"Itt a raktárkoncertes zenekarok listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]