[{"available":true,"c_guid":"d155a9fb-71a5-4300-ac52-2a6b90295207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A motor utasa életveszélyes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A motor utasa életveszélyes sérüléseket szenvedett.","id":"20200814_nagyigmand_motoros_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d155a9fb-71a5-4300-ac52-2a6b90295207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8d7a3a-660a-4cb1-861b-33fda24f4ed0","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_nagyigmand_motoros_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 14. 20:53","title":"Kisteherautónak csapódott és szörnyethalt egy 24 éves motoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négy és fél hónapos csúcson volt szombaton Ausztriában az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma; közülük nagyjából minden harmadik külföldi nyaralásból tért haza - közölte az osztrák egészségügyi minisztérium.","shortLead":"Négy és fél hónapos csúcson volt szombaton Ausztriában az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma; közülük...","id":"20200815_Az_osztrak_fertozottek_harmada_kulfoldrol_jott_haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9ffbd1-a9a4-4624-a734-43ecf11298a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Az_osztrak_fertozottek_harmada_kulfoldrol_jott_haza","timestamp":"2020. augusztus. 15. 18:23","title":"Az osztrák fertőzöttek harmada külföldről jött haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tegnap ötven koronavírusos beteg halt meg az országban.","shortLead":"Tegnap ötven koronavírusos beteg halt meg az országban.","id":"20200815_Romania_koronavirus_esetszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3e497e-c3ab-4df7-92c6-87b342579b1a","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Romania_koronavirus_esetszam","timestamp":"2020. augusztus. 15. 14:25","title":"Nem lassul a járvány terjedése Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ec4bb8-36cb-4ce9-bb3a-2ebbffd89a88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A látványos, nagy hagyományú élő események, mint a kikiáltók vezetésével zajló oldtimer-aukciók is átalakulhatnak hosszabb távon a koronavírus-járvány következtében. ","shortLead":"A látványos, nagy hagyományú élő események, mint a kikiáltók vezetésével zajló oldtimer-aukciók is átalakulhatnak...","id":"20200814_Egy_1966os_Ferrari_lett_a_legdragabb_online_aukcion_eladott_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05ec4bb8-36cb-4ce9-bb3a-2ebbffd89a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab10474-03b2-4493-8cb9-40cab4fe4739","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_Egy_1966os_Ferrari_lett_a_legdragabb_online_aukcion_eladott_auto","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:46","title":"Egy 1966-os Ferrari lett a legdrágább, online aukción eladott autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48124af-c55d-4875-9e40-0f412e18f321","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Kevés diák került be a műszaki és a természettudományi felsőoktatásba, tanárok pedig minden korábbinál kevesebben akarnak lenni.","shortLead":"Kevés diák került be a műszaki és a természettudományi felsőoktatásba, tanárok pedig minden korábbinál kevesebben...","id":"202033__felveteli_eredmenyek__egyetemek__tanarkepzes__futnak_utanuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b48124af-c55d-4875-9e40-0f412e18f321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896f6d4f-7926-4625-ba14-d91fb1d734e6","keywords":null,"link":"/360/202033__felveteli_eredmenyek__egyetemek__tanarkepzes__futnak_utanuk","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:00","title":"Középiskolás fokon sem fog tanulni a nép, mert nem lesz kitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84edc60b-b8b1-4d8c-a471-0f965af38225","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tulajdonában lévő navigációs app már világszerte ismeri a vasúti átkelőket, sőt riasztásokat is küld azokról.","shortLead":"A Google tulajdonában lévő navigációs app már világszerte ismeri a vasúti átkelőket, sőt riasztásokat is küld azokról.","id":"20200814_waze_navigacio_google_terkep_vasuti_atjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84edc60b-b8b1-4d8c-a471-0f965af38225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f80bcfe-811a-4f4f-8131-5c1325c9a932","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_waze_navigacio_google_terkep_vasuti_atjaro","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:03","title":"Nagyon fontos funkció került a Waze-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb2573-8fa3-40d0-8641-a3ed21613293","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A rendező 88 éves korában hunyt el. Neki köszönhetjük A tizedes meg a többiekből azt a szállóigévé vált mondatot, hogy az oroszok már a spájzban vannak.","shortLead":"A rendező 88 éves korában hunyt el. Neki köszönhetjük A tizedes meg a többiekből azt a szállóigévé vált mondatot...","id":"20200814_Meghalt_Bacskai_Lauro_Istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bb2573-8fa3-40d0-8641-a3ed21613293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e62c377-67a5-4edf-a761-b72a4eab0de0","keywords":null,"link":"/kultura/20200814_Meghalt_Bacskai_Lauro_Istvan","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:25","title":"Meghalt Bácskai Lauró István, a Keménykalap és krumpliorr rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15708522-359d-4451-859d-2205bcd8bf43","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A hét elején elhunyt Marschall Péterre mint sikeres televíziós műsorok producerére emlékezik a hazai tévés közélet. Viszont kevésbé ismert a másik énje, amely Costa Ricán teljesedett ki, ahol éttermet és kávézót, kézműves sörfőzdét nyitott, valamint saját iskolát alapított.","shortLead":"A hét elején elhunyt Marschall Péterre mint sikeres televíziós műsorok producerére emlékezik a hazai tévés közélet...","id":"20200814_Nemcsak_almodozott_hanem_tett_az_almaiert__a_magyar_BBQkozosseg_is_gyaszolja_Marschall_Petert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15708522-359d-4451-859d-2205bcd8bf43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec599c6-132e-49df-bba7-75602e89ece9","keywords":null,"link":"/elet/20200814_Nemcsak_almodozott_hanem_tett_az_almaiert__a_magyar_BBQkozosseg_is_gyaszolja_Marschall_Petert","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:47","title":"„Nemcsak álmodozott, hanem tett az álmaiért” – a magyar BBQ-közösség is gyászolja Marschall Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]