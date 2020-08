Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84eb3fea-2d60-494c-8ab0-fc0cb15466c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A főemlősök egyedszintű azonosításra képes mesterségesintelligencia-alapú rendszert fejlesztettek ki kínai kutatók.","shortLead":"A főemlősök egyedszintű azonosításra képes mesterségesintelligencia-alapú rendszert fejlesztettek ki kínai kutatók.","id":"20200815_foemlosok_egyedszintu_azonositasa_mesterseges_intelligencia_triai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84eb3fea-2d60-494c-8ab0-fc0cb15466c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f69e70b-0d0b-4f1c-b78c-9f945e86cc98","keywords":null,"link":"/tudomany/20200815_foemlosok_egyedszintu_azonositasa_mesterseges_intelligencia_triai","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:03","title":"Állati dologra képes egy új mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f962c9-0293-4e5b-bec7-2ed8984ec520","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség különleges alakulatainak (OMON) védelme alá helyezték szombat este Minszkben a fehérorosz állami rádió és televízió székházát - jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség.","shortLead":"A rendőrség különleges alakulatainak (OMON) védelme alá helyezték szombat este Minszkben a fehérorosz állami rádió és...","id":"20200816_Rohamrendoroket_vezenyeltek_a_feherorosz_allami_media_epuletehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81f962c9-0293-4e5b-bec7-2ed8984ec520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd640c7-4fc9-4766-8280-ac6b2118bac2","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Rohamrendoroket_vezenyeltek_a_feherorosz_allami_media_epuletehez","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:45","title":"Rohamrendőröket vezényeltek a fehérorosz állami média épületéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a24235-9869-4aa3-a2e1-66ed5cc6f20e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A következő napokra ígért döntéseket és magyarázatot Josep Maria Bartomeu, az FC Barcelona elnöke az után, hogy a katalán csapat megsemmisítő, 8-2-es vereséget szenvedett a Bayern Münchentől a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.","shortLead":"A következő napokra ígért döntéseket és magyarázatot Josep Maria Bartomeu, az FC Barcelona elnöke az után...","id":"20200815_Hamarosan_bejelentjuk_a_donteseket__nagy_valtozast_hozhat_a_Barcelonanal_a_Bayern_elleni_tortenelmi_vereseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6a24235-9869-4aa3-a2e1-66ed5cc6f20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d93d02-4055-41e4-b66f-7efd1906ad0c","keywords":null,"link":"/sport/20200815_Hamarosan_bejelentjuk_a_donteseket__nagy_valtozast_hozhat_a_Barcelonanal_a_Bayern_elleni_tortenelmi_vereseg","timestamp":"2020. augusztus. 15. 10:46","title":"\"Hamarosan bejelentjük a döntéseket\" - nagy változást hozhat a Barcelonánál a Bayern elleni történelmi vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e1de9c-209b-45fa-96a7-e983bb1d3380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő év elején lejár a Klubrádió frekvenciahasználati engedélye, a rádió vezetése már beadta a hosszabbítási igényt, de a médiahatóság még nem döntött.\r

","shortLead":"Jövő év elején lejár a Klubrádió frekvenciahasználati engedélye, a rádió vezetése már beadta a hosszabbítási igényt, de...","id":"20200815_klubradio_mediahatosag_nmhh_frekvenciahasznalati_engedely_meghosszabbitasa_media_radio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11e1de9c-209b-45fa-96a7-e983bb1d3380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cdfc68-0b58-4be1-8786-249659e26516","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_klubradio_mediahatosag_nmhh_frekvenciahasznalati_engedely_meghosszabbitasa_media_radio","timestamp":"2020. augusztus. 15. 10:16","title":"Október elejéig döntenie kell a Klubrádióról a médiahatóságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4757310-5933-4c99-881a-ae180ec13c3e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Minden férfinél többször, már 35-ször úszta át a Nagy-Britannia és Franciaország közti La Manche csatornát Chloe McCardel ausztrál úszónő.","shortLead":"Minden férfinél többször, már 35-ször úszta át a Nagy-Britannia és Franciaország közti La Manche csatornát Chloe...","id":"20200816_A_ferfiak_rekordjat_dontotte_meg_a_La_Manche_csatornat_35odjere_is_atuszo_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4757310-5933-4c99-881a-ae180ec13c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5cb360-a8b9-455a-b3e5-f85eb72fad61","keywords":null,"link":"/elet/20200816_A_ferfiak_rekordjat_dontotte_meg_a_La_Manche_csatornat_35odjere_is_atuszo_no","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:12","title":"A férfiak rekordját döntötte meg a La Manche csatornát 35-ödjére is átúszó nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiakaszottak egy másik szivárványos zászlót a ferencvárosi városházára, miután éjjel, feltehetően fradista futballszurkolók, letépték az előzőt.","shortLead":"Kiakaszottak egy másik szivárványos zászlót a ferencvárosi városházára, miután éjjel, feltehetően fradista...","id":"20200815_pride_szivarvanyos_zaszlo_ferencvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86c9180-b374-40ab-9a2e-581e251e5a84","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_pride_szivarvanyos_zaszlo_ferencvaros","timestamp":"2020. augusztus. 15. 14:28","title":"Újra leng a szivárványos zászló a ferencvárosi városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410ff753-cf42-4e46-9f6b-bba0d4488784","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók két hét alatt azonosították a férfit, a társa ellen jelenleg is nyomoznak. ","id":"20200815_Lemondas_idegenforgalmi_hatosag_kulfoldi_nyaralas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=289a591c-0d5e-4e01-ab71-f4ed4b9935e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9c57c7-d17f-48e3-a3a1-0d89a78ebfd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_Lemondas_idegenforgalmi_hatosag_kulfoldi_nyaralas","timestamp":"2020. augusztus. 15. 20:34","title":"Lemondott az ír idegenforgalmi hatóság elnöke, miután a kormány tanácsa ellenére külföldön nyaralt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]