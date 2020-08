Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9cca331-695f-4c68-8a38-52d58947902b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petter Northugnak nem először gyűlik meg a baja a hatóságokkal.","shortLead":"Petter Northugnak nem először gyűlik meg a baja a hatóságokkal.","id":"20200816_Kokaint_talaltak_az_olimpiai_bajnok_otthonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9cca331-695f-4c68-8a38-52d58947902b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9dbfc9-5f73-4fa2-ba1a-007117fea859","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Kokaint_talaltak_az_olimpiai_bajnok_otthonaban","timestamp":"2020. augusztus. 16. 17:25","title":"Kokaint találtak az olimpiai bajnok otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, mekkora károkat okozott a magyar gazdaság teljesítményében a koronavírus: nagyot. A GDP 13,6 százalékkal esett vissza a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A friss zöldségek és gyümölcsök ára már az egekben, miközben ugrik a táppénzük a külföldön nyaralt karanténosoknak. De legalább lesz felújított Lánchíd, legkorábban 2023-ban. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kiderült, mekkora károkat okozott a magyar gazdaság teljesítményében a koronavírus: nagyot. A GDP 13,6 százalékkal...","id":"20200816_Es_akkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdac2010-64b0-498e-b041-e7703156a6a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Es_akkor","timestamp":"2020. augusztus. 16. 07:00","title":"És akkor meglepetésre a vártnál is jobban pofára esett a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett a második hullám, nem most kell szavazni. A halasztás egy hónapot jelent.","shortLead":"Megérkezett a második hullám, nem most kell szavazni. A halasztás egy hónapot jelent.","id":"20200817_uj_zeland_valasztas_parlament_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51f592c-1c7f-4a8f-b29b-30d00ed86fbd","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_uj_zeland_valasztas_parlament_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:16","title":"Új-Zélandon választásokat halasztanak el a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17410db5-d059-4006-8f2e-bf5dcb25c375","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben javában tart az amerikai-kínai kereskedelmi háború, az amerikai cégek nem szívesen mondanak le kínai üzleteikről. A Microsoft, amellett hogy élénken érdeklődik a TikTok iránt, annak is hangot adott, hogy nincsen szándékában kivonulni Kínából.","shortLead":"Miközben javában tart az amerikai-kínai kereskedelmi háború, az amerikai cégek nem szívesen mondanak le kínai...","id":"20200816_microsoft_kinai_piac_tiktok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17410db5-d059-4006-8f2e-bf5dcb25c375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526565a5-2786-4d3c-9011-78efe0c3a437","keywords":null,"link":"/tudomany/20200816_microsoft_kinai_piac_tiktok","timestamp":"2020. augusztus. 16. 10:03","title":"Microsoft: nem megyünk el Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e832ef-892f-4f9c-884f-fdda1061938a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítása szerint nem ír ki új választást, de kész a reformokra.","shortLead":"Állítása szerint nem ír ki új választást, de kész a reformokra.","id":"20200816_Lukasenka_egyszerre_puhul_es_kemenykedik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7e832ef-892f-4f9c-884f-fdda1061938a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008b5be5-6496-4c8c-8bde-33ffd90dbe9d","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Lukasenka_egyszerre_puhul_es_kemenykedik","timestamp":"2020. augusztus. 16. 14:42","title":"Lukasenka egyszerre puhul és keménykedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0054b618-25e3-4bd5-ab6f-560c439a6f88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy öccse, Robert Trump szombat este elhunyt, egy nappal azután, hogy meglátogatta őt egy New York-i kórházban.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy öccse, Robert Trump szombat este elhunyt, egy nappal azután...","id":"20200816_Meghalt_Donald_Trump_occse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0054b618-25e3-4bd5-ab6f-560c439a6f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01712571-7d78-41a2-8210-99a50de8773d","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Meghalt_Donald_Trump_occse","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:17","title":"Meghalt Donald Trump öccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cdb328-7b07-4b44-82bd-d219df1e5342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok-sok millió példány készült belőle, de ma már kevés ilyen jó állapotú 2CV-t találni.","shortLead":"Sok-sok millió példány készült belőle, de ma már kevés ilyen jó állapotú 2CV-t találni.","id":"20200814_62_millio_forintert_lehet_a_mienk_ez_a_keveset_hasznalt_citroen_kacsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9cdb328-7b07-4b44-82bd-d219df1e5342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef90c9d6-b073-4964-88de-c8d2199686fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_62_millio_forintert_lehet_a_mienk_ez_a_keveset_hasznalt_citroen_kacsa","timestamp":"2020. augusztus. 17. 06:41","title":"6,2 millió forintért lehet a miénk ez a keveset használt Citroën Kacsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7351ddb-4459-482e-ade2-128b63812d43","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A theropodák egy új faját fedezték fel az Angliától délre fekvő Wight-szigeten, az új dinoszauruszfaj a T-Rex unokatestvére – közölték kedden a Southamptoni Egyetem kutatói.","shortLead":"A theropodák egy új faját fedezték fel az Angliától délre fekvő Wight-szigeten, az új dinoszauruszfaj a T-Rex...","id":"20200815_uj_dinoszauruszfaj_vectaerovenator_inopinatus_trex_theropodak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7351ddb-4459-482e-ade2-128b63812d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d470b365-5fa3-4b77-961c-97826e27885f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200815_uj_dinoszauruszfaj_vectaerovenator_inopinatus_trex_theropodak","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:03","title":"Találtak egy új dinoszauruszfajt, mégpedig a T-rex unokatestvérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]