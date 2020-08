Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d125677-c30b-4647-ad66-db29ee47bb57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly biztonsági résekről számoltak be portugál kutatók a samsungos telefonokra előre telepített Find My Mobile alkalmazásban, komoly veszélyeknek kitéve az érintett telefonokat.","shortLead":"Komoly biztonsági résekről számoltak be portugál kutatók a samsungos telefonokra előre telepített Find My Mobile...","id":"20200818_samsung_find_my_mobile_alkalmazas_biztonsagi_resek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d125677-c30b-4647-ad66-db29ee47bb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597ae143-4137-4881-a33e-2d169964e39a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_samsung_find_my_mobile_alkalmazas_biztonsagi_resek","timestamp":"2020. augusztus. 18. 11:33","title":"Samsung telefonja van? Most fontos, hogy frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy augusztusi kutatás szerint a magyarok a fertőzöttek számának emelkedésére reagálva nagyobb hangsúlyt fektetnek a védekezésre, mint egy hónappal korábban.","shortLead":"Egy augusztusi kutatás szerint a magyarok a fertőzöttek számának emelkedésére reagálva nagyobb hangsúlyt fektetnek...","id":"20200817_maszkviseles_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3685d08a-8bd7-4d9e-a611-34a3d7e4a1f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_maszkviseles_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 17:09","title":"Ipsos: a népesség 87 százaléka visel maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb12373c-21d8-46bf-9ba7-d6ba78ff47be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan leleplezi az Asus az idei évre szánt csúcsmobiljait, a ZenFone 7 és ZenFone 7 Pro készülékeket. A YouTube-on már fel is iratkozhatunk az élő közvetítésre.","shortLead":"Hamarosan leleplezi az Asus az idei évre szánt csúcsmobiljait, a ZenFone 7 és ZenFone 7 Pro készülékeket. A YouTube-on...","id":"20200818_asus_zenfone_7_pro_bemutato_idopontja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb12373c-21d8-46bf-9ba7-d6ba78ff47be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee4be0b-3ae3-4694-826e-ce8df2eefcb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_asus_zenfone_7_pro_bemutato_idopontja","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:03","title":"Bemondta az Asus, mikor jön az idei évre szánt csúcsmobilja, a ZenFone 7 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egybegyúrja előfizetéses szolgáltatásait az Apple, hogy csomagként, olcsóbban is értékesíthesse azokat – értesült a Bloomberg.","shortLead":"Egybegyúrja előfizetéses szolgáltatásait az Apple, hogy csomagként, olcsóbban is értékesíthesse azokat – értesült...","id":"20200817_apple_szolgaltatasok_iphone_12_apple_music_elofizetes_apple_tv_plusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916bf020-9e94-4534-bc83-14cc99abe712","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_apple_szolgaltatasok_iphone_12_apple_music_elofizetes_apple_tv_plusz","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:33","title":"Tárhely, filmek, zenék, hírek – új csomagokkal állhat elő az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850e2985-ef97-4255-9f83-e4e59f1932e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A résztvevők ülve élvezhetik a koncerteket, létszámkorlátozás nélkül.

","shortLead":"A résztvevők ülve élvezhetik a koncerteket, létszámkorlátozás nélkül.

","id":"20200818_Negyezren_bulizhatnak_egyutt_Debrecenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=850e2985-ef97-4255-9f83-e4e59f1932e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fb07a3-857b-4357-8011-31caabb3401e","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Negyezren_bulizhatnak_egyutt_Debrecenben","timestamp":"2020. augusztus. 18. 20:00","title":"Négyezren bulizhatnak együtt a debreceni Nagyerdei Stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a17ff5-a94d-4a53-a76f-b9639dbe16e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az év elején sor került némi karcsúsításra a Mozillánál, s most újabb szervezet-átalakításról kaptunk hírt, ezúttal viszont jóval több alkalmazottjától válik meg a cég.","shortLead":"Már az év elején sor került némi karcsúsításra a Mozillánál, s most újabb szervezet-átalakításról kaptunk hírt, ezúttal...","id":"20200817_mozilla_elbocsatas_leepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20a17ff5-a94d-4a53-a76f-b9639dbe16e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b8f42f-fbb9-4841-bd4d-1761cecec283","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_mozilla_elbocsatas_leepites","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:03","title":"250 alkalmazottjától válik meg a Mozilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államfő szerint a csapatok teljes készültségben vannak.","shortLead":"Az államfő szerint a csapatok teljes készültségben vannak.","id":"20200818_Lukasenka_katonakat_vezenyelt_a_nyugati_hatarara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62208c0c-bb37-4fb3-9c56-b65bf7ed66de","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_Lukasenka_katonakat_vezenyelt_a_nyugati_hatarara","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:46","title":"Lukasenka: Fehéroroszország katonákat vezényelt a nyugati határára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c76a380-eae2-48fd-90ce-b40ba2cc35fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely azt írta, hogy a szolidaritásukat akarják kifejezni a fehérorosz tüntetők felé.","shortLead":"Karácsony Gergely azt írta, hogy a szolidaritásukat akarják kifejezni a fehérorosz tüntetők felé.","id":"20200817_lanchid_feherorosz_diszkivilagitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c76a380-eae2-48fd-90ce-b40ba2cc35fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8ab8c3-cc21-4197-a058-f8421df110b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_lanchid_feherorosz_diszkivilagitas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 21:36","title":"A fehérorosz tüntetők tiszteletére piros-fehérbe borult a Lánchíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]