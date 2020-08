Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d86b2df-c664-4db4-9439-20b1f0581ab5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A limitált szériás Vantage és DBS Superleggera első példányait a jövő év elején vehetik át a megrendelők.","shortLead":"A limitált szériás Vantage és DBS Superleggera első példányait a jövő év elején vehetik át a megrendelők.","id":"20200818_ket_uj_aston_martin_erkezett_az_uj_james_bond_film_eloszelekent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d86b2df-c664-4db4-9439-20b1f0581ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7a5fe2-f55c-451f-b573-68afeee6e01d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200818_ket_uj_aston_martin_erkezett_az_uj_james_bond_film_eloszelekent","timestamp":"2020. augusztus. 18. 07:59","title":"Két új Aston Martin érkezett az új James Bond-film előszeleként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41baac77-7289-460f-8340-a6304623a036","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha bizonytalanok lennénk, a Modern Art Orchestra segít kapaszkodókat adni.","shortLead":"Ha bizonytalanok lennénk, a Modern Art Orchestra segít kapaszkodókat adni.","id":"20200818_Megis_hogyan_hallgassuk_a_jazzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41baac77-7289-460f-8340-a6304623a036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7264a4fe-f7ca-4f87-8e4d-68668de2d0b9","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Megis_hogyan_hallgassuk_a_jazzt","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:46","title":"Mégis hogyan hallgassuk a jazzt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2165 milliárd forint az első hét hónap államháztartási hiánya.","shortLead":"2165 milliárd forint az első hét hónap államháztartási hiánya.","id":"20200819_Az_eves_allamhaztartasi_hianycel_589_szazalekanal_tartunk_eddig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c09ae6a-487b-480a-b279-5187943ea199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_Az_eves_allamhaztartasi_hianycel_589_szazalekanal_tartunk_eddig","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:28","title":"Az éves államháztartási hiánycél 589 százalékánál tartunk eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közép-Európában nőnek a leginkább az árak, de Magyarországon még annál is nagyobb a drágulás, mint a környező országokban.","shortLead":"Közép-Európában nőnek a leginkább az árak, de Magyarországon még annál is nagyobb a drágulás, mint a környező...","id":"20200819_inflacio_eu_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfea6e82-bec4-4539-ae8f-8c96aa711784","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_inflacio_eu_dragulas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 14:24","title":"A magyar infláció a legnagyobb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedf0be0-dcc6-4a88-b3a3-b81825d04a40","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Karantén után, de annak hatása alól nem mentesülve, lassan újraindul a színházi élet. Nem kivétel a Szegedi Szabadtéri Játékok sem, ami mindig is a nyár egyik legjobban várt kulturális eseménye volt. Herczeg Tamással, a Játékok igazgatójával, Zsótér Sándorral és Hegedűs D. Gézával beszélgettünk egy új, izgalmas projektről, arról, hogy hogyan vette fel a Szegedi Szabadtéri a koronavírussal szemben a kesztyűt, és mik azok a kérdések, amiket ebben a nehéz időszakban nemcsak színházi szakemberként, de emberként is fontos volt átgondolni. ","shortLead":"Karantén után, de annak hatása alól nem mentesülve, lassan újraindul a színházi élet. Nem kivétel a Szegedi Szabadtéri...","id":"20200715_Legyen_a_szinhaz_ujra_mindenkie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cedf0be0-dcc6-4a88-b3a3-b81825d04a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0ec7e1-73f7-425c-b248-45d9a3ecc882","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200715_Legyen_a_szinhaz_ujra_mindenkie","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:40","title":"Legyen a színház újra mindenkié! – így tér vissza a Szegedi Szabadtéri Játékok a gyökerekhez ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Székely Gábor szerint “az önmagunkban gyönyörködés szakmánk elárulása”.","shortLead":"Székely Gábor szerint “az önmagunkban gyönyörködés szakmánk elárulása”.","id":"20200818_szekely_gabor_szinhaz_es_felmuveszeti_egyetem_vidnyanszky_attila_rendezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b78137-abbb-487a-870a-0538b9c04a28","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_szekely_gabor_szinhaz_es_felmuveszeti_egyetem_vidnyanszky_attila_rendezo","timestamp":"2020. augusztus. 18. 07:12","title":"“Kérjen bocsánatot vagy szégyellje magát” – üzente Vidnyánszkynak a Kossuth-díjas rendező, majd felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bd6c1a-bcad-4347-9e9d-31475cad605b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lukasz Szumowski kifejezetten népszerű volt, a jövőben orvosként folytatja.","shortLead":"Lukasz Szumowski kifejezetten népszerű volt, a jövőben orvosként folytatja.","id":"20200818_Lemond_a_lengyel_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9bd6c1a-bcad-4347-9e9d-31475cad605b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939de23b-483b-4e24-9f21-06bca9e9f048","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_Lemond_a_lengyel_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. augusztus. 18. 16:49","title":"Lemond a lengyel egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Minden tizedik intenzív osztályon kezelt páciensnél poszttraumás stressz szindróma alakult ki.","shortLead":"Minden tizedik intenzív osztályon kezelt páciensnél poszttraumás stressz szindróma alakult ki.","id":"20200818_Szlavik_a_gyogyultak_2025_szazalekanal_kronikus_faradtsag_alakul_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a05037-c43b-47fb-9238-11a13ec83753","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_Szlavik_a_gyogyultak_2025_szazalekanal_kronikus_faradtsag_alakul_ki","timestamp":"2020. augusztus. 18. 21:41","title":"Szlávik: a gyógyultak 20-25 százalékánál krónikus fáradtság alakul ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]