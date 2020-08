Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"19 megyéből 18-ban kevesebbet visznek haza az országos átlagkeresetnél. A leszakadás a munkanélküliségben is meglátszik.","shortLead":"19 megyéből 18-ban kevesebbet visznek haza az országos átlagkeresetnél. A leszakadás a munkanélküliségben is meglátszik.","id":"20200817_atlagkereset_kulonbseg_megyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e729e25-04c7-4e38-9178-253a503ca2f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_atlagkereset_kulonbseg_megyek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:25","title":"Soha nem volt akkora az átlagos bérek közti szakadék az ország keleti és nyugati széle között, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e1aa08-6b55-46d1-a551-4c9896b7e0bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülei azt hitték, már soha nem találják meg az elveszett darabot.","shortLead":"A szülei azt hitték, már soha nem találják meg az elveszett darabot.","id":"20200817_Ket_evig_volt_egy_Legodarab_egy_kisfiu_orraban_mire_kijott_onnan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67e1aa08-6b55-46d1-a551-4c9896b7e0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5b2d33-d565-4bb9-a963-a10bf98e1708","keywords":null,"link":"/elet/20200817_Ket_evig_volt_egy_Legodarab_egy_kisfiu_orraban_mire_kijott_onnan","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:02","title":"Két évig volt egy Lego-darab egy kisfiú orrában, mire kijött onnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szijjártó Péter jelentette be hétfőn, hogy \"a lengyel álláspontot\" támogatja Magyarország. Ez pedig az elnökválasztás megismétlése nemzetközi megfigyelők részvételével.","shortLead":"Szijjártó Péter jelentette be hétfőn, hogy \"a lengyel álláspontot\" támogatja Magyarország. Ez pedig az elnökválasztás...","id":"20200817_szijjarto_feheroroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62d982f-4ee3-4551-8163-2da81d6892c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_szijjarto_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:50","title":"A fehérorosz elnökválasztás megismétlését támogatja Magyarország is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint negyedmillió új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Egy nap alatt több mint negyedmillió új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200819_koronavirus_22_millio_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8f1e86-345a-430f-bd12-8e0cfc84b23f","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_koronavirus_22_millio_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 19. 08:01","title":"Átlépte a 22 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Palackokból, zacskókból és ételek csomagolásából származott a szennyezés, amit a szakértők tüdőkből, májakból, vesékből és epékből vett mintákban találtak.","shortLead":"Palackokból, zacskókból és ételek csomagolásából származott a szennyezés, amit a szakértők tüdőkből, májakból, vesékből...","id":"20200817_mikromuanyag_szennyezes_emberben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a3d492-1b88-477e-884a-abfea9da26e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_mikromuanyag_szennyezes_emberben","timestamp":"2020. augusztus. 17. 20:25","title":"Rengeteg mikroműanyagot találtak emberekben amerikai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke Facebookon kéri a jövendőbeli szerepével kapcsolatos találgatások befejezését.","shortLead":"A DK elnöke Facebookon kéri a jövendőbeli szerepével kapcsolatos találgatások befejezését.","id":"20200818_gyurcsany_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c212a933-06e5-4ded-a248-577ca9b99630","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_gyurcsany_miniszterelnok","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:05","title":"Gyurcsány: Nem leszek 2022-ben miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee20e07-0d8d-42ee-9fcd-e652c3c9439a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kenézen egy ház tetejét tönkretette a szél, az épület lakhatatlanná vált.","shortLead":"Kenézen egy ház tetejét tönkretette a szél, az épület lakhatatlanná vált.","id":"20200818_vihar_tuzolto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aee20e07-0d8d-42ee-9fcd-e652c3c9439a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c125f85-e72e-45f7-a479-c6f1ecc02924","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_vihar_tuzolto","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:02","title":"Vihar: 400 helyre riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05f04e4-587c-4cc2-b778-b40fc11d47b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban már a fiatalok is a halállal foglalkoznak, így alaposan fellendült az életvégi szolgáltatásokat kínáló startupok biznisze. A The New York Times csinos csokorra valót gyűjtött össze az elmúlás körüli üzleti lehetőségek amerikai terméséből. ","shortLead":"Az Egyesült Államokban már a fiatalok is a halállal foglalkoznak, így alaposan fellendült az életvégi szolgáltatásokat...","id":"202033_tanacsadas_mindhalalig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a05f04e4-587c-4cc2-b778-b40fc11d47b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d881da9-9637-48a5-b460-1ab1c74ca4aa","keywords":null,"link":"/360/202033_tanacsadas_mindhalalig","timestamp":"2020. augusztus. 18. 15:00","title":"Felvirágoztatja a járvány a halálwellnesst és a deathfluencereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]