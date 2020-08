Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megújuló Magyarországért Alapítvány és az Ökopolisz Alapítvány gazdálkodását vizsgálták.","shortLead":"Megújuló Magyarországért Alapítvány és az Ökopolisz Alapítvány gazdálkodását vizsgálták.","id":"20200817_Szabalytalansagokat_talalt_az_LMP_es_a_Parbeszed_partalapitvanyainal_az_ASZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadb626e-455e-49ca-aad6-13290ca495ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_Szabalytalansagokat_talalt_az_LMP_es_a_Parbeszed_partalapitvanyainal_az_ASZ","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:39","title":"Szabálytalanságokat talált az LMP és a Párbeszéd pártalapítványainál az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8fc214-b704-4cea-86f8-c94e2b4e674f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Időgéppel várja a múzeum a látogatókat a nemzeti ünnepen.","shortLead":"Időgéppel várja a múzeum a látogatókat a nemzeti ünnepen.","id":"20200817_ludwig_muzeum_augusztus_20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d8fc214-b704-4cea-86f8-c94e2b4e674f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94bed6-17a2-4f77-8187-5daee7ad3b95","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_ludwig_muzeum_augusztus_20","timestamp":"2020. augusztus. 17. 18:16","title":"Újranyit a Ludwig Múzeum augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szijjártó Péter jelentette be hétfőn, hogy \"a lengyel álláspontot\" támogatja Magyarország. Ez pedig az elnökválasztás megismétlése nemzetközi megfigyelők részvételével.","shortLead":"Szijjártó Péter jelentette be hétfőn, hogy \"a lengyel álláspontot\" támogatja Magyarország. Ez pedig az elnökválasztás...","id":"20200817_szijjarto_feheroroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62d982f-4ee3-4551-8163-2da81d6892c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_szijjarto_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:50","title":"A fehérorosz elnökválasztás megismétlését támogatja Magyarország is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260a9d53-9d67-441c-90b9-2ac0c721ea9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-ra videókat gyártó Allen Pan megelégelte, hogy sokan nem hordanak arcmaszkot, holott az mindenki jól felfogott érdeke. Ennek eredményeként egy igen különös szerkezetet épített.","shortLead":"A YouTube-ra videókat gyártó Allen Pan megelégelte, hogy sokan nem hordanak arcmaszkot, holott az mindenki jól...","id":"20200817_arcmaszk_musk_gun_youtube_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=260a9d53-9d67-441c-90b9-2ac0c721ea9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f84f67-8950-46d8-bc61-f0fb2207ac79","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_arcmaszk_musk_gun_youtube_video","timestamp":"2020. augusztus. 17. 19:03","title":"Elkészült a \"fegyver\", ami arcmaszkot lő arra, aki nem visel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532b7759-2ddd-4aff-9d86-801355e4497e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A királyi ház megerősítette, a korrupcióval gyanúsított János Károly augusztus 3-án utazott az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, és azóta is ott tartózkodik.","shortLead":"A királyi ház megerősítette, a korrupcióval gyanúsított János Károly augusztus 3-án utazott az Egyesült Arab Emírségek...","id":"20200817_megtalaltak_a_spanyol_kiralyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=532b7759-2ddd-4aff-9d86-801355e4497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ff8685-42d2-4c46-8221-272bc13334a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_megtalaltak_a_spanyol_kiralyt","timestamp":"2020. augusztus. 17. 19:49","title":"Elismerték, a volt spanyol király tényleg Abu-Dzabiban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43599737-cb14-4c82-8067-66a83d86efc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatalmat átvevő katonák polgári átmeneti kormányt ígérnek, és a civilek együttműködését kérik.","shortLead":"A hatalmat átvevő katonák polgári átmeneti kormányt ígérnek, és a civilek együttműködését kérik.","id":"20200819_mali_puccs_lemondott_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43599737-cb14-4c82-8067-66a83d86efc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbf7d8e-165f-4941-9553-9dcb988e87ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_mali_puccs_lemondott_elnok","timestamp":"2020. augusztus. 19. 05:09","title":"Lemondott a mali elnök, miután lázadó katonák őrizetbe vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"18-ból 15 csapattagnál elrendelték a járványügyi megfigyelést a Magyar Kupa után, mérkőzései halasztását kéri a klub.","shortLead":"18-ból 15 csapattagnál elrendelték a járványügyi megfigyelést a Magyar Kupa után, mérkőzései halasztását kéri a klub.","id":"20200818_szentes_vizilabda_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdb6863-e5d8-4032-889f-78fe0e844a73","keywords":null,"link":"/sport/20200818_szentes_vizilabda_karanten","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:24","title":"Hiába a két negatív teszt, karanténba került a szentesi vízilabdacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d60ad1a-fd04-46d7-bfd6-1c2bca55570d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfő délutántól az ország háromnegyedén lehet számítani zivatarra.","shortLead":"Hétfő délutántól az ország háromnegyedén lehet számítani zivatarra.","id":"20200817_Masodfoku_riasztas_felhoszakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d60ad1a-fd04-46d7-bfd6-1c2bca55570d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b2ecd4-be3e-40e0-b4cc-3692c5909ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_Masodfoku_riasztas_felhoszakadas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 17:43","title":"Másodfokú riasztásokat adtak ki felhőszakadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]