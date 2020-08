Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcfe7636-d67d-46ca-b505-80777e7f3d75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elcsalt választások után másfél héttel a magyar miniszterelnök katonai és gazdasági elemeket is tartalmazó, átfogó uniós geostratégiai tervet szorgalmazott.","shortLead":"Az elcsalt választások után másfél héttel a magyar miniszterelnök katonai és gazdasági elemeket is tartalmazó, átfogó...","id":"20200819_EUcsucs_Orban_Viktor_Feheroroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcfe7636-d67d-46ca-b505-80777e7f3d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58481b28-f80f-4f87-bedf-f89390390cec","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_EUcsucs_Orban_Viktor_Feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 19. 14:46","title":"Egy EU-csúcs kellett, hogy Orbán Viktor végre megszólaljon Fehéroroszországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adfa573-f9f4-48b7-9308-0fcff202c8bd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jugoszláv bukás és felemelkedés történet, és élménybeszámoló egy a londoni karriert dániai nyugalomra váltó újságírótól a HVG ajánlójában.","shortLead":"Jugoszláv bukás és felemelkedés történet, és élménybeszámoló egy a londoni karriert dániai nyugalomra váltó újságírótól...","id":"202034_konyv__arvak_orszaga_goran_vojnovic_jugoszlavia_edes_hazam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4adfa573-f9f4-48b7-9308-0fcff202c8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946014d0-2e4b-4a65-83bd-4652dc7e3f4d","keywords":null,"link":"/360/202034_konyv__arvak_orszaga_goran_vojnovic_jugoszlavia_edes_hazam","timestamp":"2020. augusztus. 20. 12:30","title":"Miért a dánok a világ legboldogabb emberei? - Ebből a könyvből kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f090fd-f98b-470d-b0b4-439b64165842","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hét múlva újabb szigorítások bejelentése várható. Norvégia sárgából zöld kategóriába került. Az M0-ás hidat egy eltört saru miatt kellett lezárni, a kormány szerint a Strabag a felelős. Idén nem tudnak rezsiutalványt ígérni a nyugdíjasoknak. Kormányinfó.","shortLead":"Egy hét múlva újabb szigorítások bejelentése várható. Norvégia sárgából zöld kategóriába került. Az M0-ás hidat...","id":"20200819_kormanyinfo_gulyas_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1f090fd-f98b-470d-b0b4-439b64165842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2abc8b-814c-4bb2-b3f0-bf62684a896c","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_kormanyinfo_gulyas_gergely","timestamp":"2020. augusztus. 19. 17:17","title":"Szeptembertől senki ne menjen külföldre szabadságra - kéri a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009764b7-abcb-48e1-8ed0-a4d74bc9c106","c_author":"Serdült Viktória","category":"kultura","description":"Más lesz az idei augusztus 20., mint eddig bármikor. És ez még akkor is rossz, ha egyébként nem hoz lázba minket se légi parádé, se Szent Jobb körmenet, pláne nem a tűzijáték. Pótolni mi is csak kollégánk rövid nosztalgiázásával és szubjektív képválogatásával tudjuk. Talán sikerül - legalább részben.","shortLead":"Más lesz az idei augusztus 20., mint eddig bármikor. És ez még akkor is rossz, ha egyébként nem hoz lázba minket se...","id":"20200820_tuzijatek_augusztus20_emlekezet_nosztalgia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=009764b7-abcb-48e1-8ed0-a4d74bc9c106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df01230c-4c04-49d7-8107-99ac66232403","keywords":null,"link":"/kultura/20200820_tuzijatek_augusztus20_emlekezet_nosztalgia","timestamp":"2020. augusztus. 20. 07:00","title":"Ha a képünkbe tolják, menekülünk tőle, ha nincs, hiányzik, mi az? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15783be2-3652-41a8-8fc3-49b23f6b78be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehéroroszországi elnökjelölt a rendkívüli tanácskozás napján kéri az uniót, tartsa tiszteletben a nép választását.","shortLead":"A fehéroroszországi elnökjelölt a rendkívüli tanácskozás napján kéri az uniót, tartsa tiszteletben a nép választását.","id":"20200819_cihanouszkaja_eu_valasztas_eredmenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15783be2-3652-41a8-8fc3-49b23f6b78be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53b3a1d-0b9a-4c69-b3a9-111a9c78dfe7","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_cihanouszkaja_eu_valasztas_eredmenye","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:44","title":"Cihanouszkaja az EU-t kéri, ne ismerje el az elcsalt választás hivatalos eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2016-ban volt az amerikai elnök kampányfőnöke, most pedig nem tud elszámolni azokkal az adománypénzekkel, amiket az mexikói határon építendő falra kalapoztak össze. ","shortLead":"2016-ban volt az amerikai elnök kampányfőnöke, most pedig nem tud elszámolni azokkal az adománypénzekkel, amiket...","id":"20200820_Letartoztattak_Steve_Bannont_Trump_korabbi_kampanyfonoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc2b6e6-f82c-4a7f-aca6-661f434d0e77","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Letartoztattak_Steve_Bannont_Trump_korabbi_kampanyfonoket","timestamp":"2020. augusztus. 20. 17:38","title":"Letartóztatták Steve Bannont, Trump korábbi kampányfőnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465645ce-a51d-4c5f-8783-6f5daceced3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A heves esőzések hatására helyenként 5 méterrel emelkedett a folyó vízszintje.","shortLead":"A heves esőzések hatására helyenként 5 méterrel emelkedett a folyó vízszintje.","id":"20200819_jangce_aradas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=465645ce-a51d-4c5f-8783-6f5daceced3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4b84e3-aea4-40bb-8264-662aa76d7a39","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_jangce_aradas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:59","title":"100 ezer embert kellett kitelepíteni Kínában az áradó Jangce miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643ca6b4-6797-4cef-a58c-d432f2e23c51","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"Belarusz sajnos rossz helyen fekszik, sorsáról a szabadságot maguk is lábbal tipró államok döntenek vagy a Kelet-Európát makacsul nem értő nyugati vezetők. ","shortLead":"Belarusz sajnos rossz helyen fekszik, sorsáról a szabadságot maguk is lábbal tipró államok döntenek vagy...","id":"20200819_TGM_A_lengyel_kormany_es_Belarusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=643ca6b4-6797-4cef-a58c-d432f2e23c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749b1a25-6648-45e9-840c-e9627e9aa18c","keywords":null,"link":"/360/20200819_TGM_A_lengyel_kormany_es_Belarusz","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:00","title":"TGM: A lengyel kormány és Belarusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]