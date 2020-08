Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39316bf7-a48b-4ed2-900a-d8ceae2ce892","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stephen Hummelnek, a texasi McDonald Csillagvizsgáló munkatársának sikerült lencsevégre kapnia a vörös lidérceket, amelyek egy hatalmas medúzává álltak össze.","shortLead":"Stephen Hummelnek, a texasi McDonald Csillagvizsgáló munkatársának sikerült lencsevégre kapnia a vörös lidérceket...","id":"20200819_voros_liderc_vihar_villamlas_termeszeti_jelenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39316bf7-a48b-4ed2-900a-d8ceae2ce892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13da8e03-83a7-4304-914b-a2b9ab2200bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_voros_liderc_vihar_villamlas_termeszeti_jelenseg","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:03","title":"Különleges égi jelenséget fotóztak le az Egyesült Államok felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b694fe-98a6-4fef-80f0-92bb913c5829","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalkozás tulajdonosai között van egy volt trafiktulajdonos, és az állami kommunikációs közbeszerzéseken egy ideig taroló Kuna Tibor cégének volt ügyvezetője is.","shortLead":"A vállalkozás tulajdonosai között van egy volt trafiktulajdonos, és az állami kommunikációs közbeszerzéseken egy ideig...","id":"20200820_11_milliard_forintot_kapott_munkasszallo_epitesere_egy_ceg_amely_meg_120_ezer_forintnyi_bevetelt_sem_ert_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b694fe-98a6-4fef-80f0-92bb913c5829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd76b80-0033-4cf8-a814-52dc89f87ab4","keywords":null,"link":"/kkv/20200820_11_milliard_forintot_kapott_munkasszallo_epitesere_egy_ceg_amely_meg_120_ezer_forintnyi_bevetelt_sem_ert_el","timestamp":"2020. augusztus. 20. 12:32","title":"1,1 milliárd forintot kapott munkásszálló építésére egy cég, amely még 120 ezer forintnyi bevételt sem ért el tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef0405b-ff47-4352-9ee5-046dcde8bdc5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bánkódhatnak az ország sportrajongói, nem lesz a hétvégén Kisvárda–Felcsút.","shortLead":"Bánkódhatnak az ország sportrajongói, nem lesz a hétvégén Kisvárda–Felcsút.","id":"20200819_felcsut_foci_halasztas_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ef0405b-ff47-4352-9ee5-046dcde8bdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798fec70-a5e3-4eae-bf19-fad94c580417","keywords":null,"link":"/sport/20200819_felcsut_foci_halasztas_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 19. 14:05","title":"A Felcsút újabb meccsét halasztották el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A QAnon-mozgalom több száz felhasználójának fiókját törölték.

","shortLead":"A QAnon-mozgalom több száz felhasználójának fiókját törölték.

","id":"20200820_A_Facebook_nekiment_egy_osszeeskuveselmeleteket_nepszerusito_csoportnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55fb0e5-214a-4c52-abee-54d399bba597","keywords":null,"link":"/tudomany/20200820_A_Facebook_nekiment_egy_osszeeskuveselmeleteket_nepszerusito_csoportnak","timestamp":"2020. augusztus. 20. 08:18","title":"A Facebook nekiment az összeesküvés-elméleteket népszerűsítő QAnon csoportnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közép-Európában nőnek a leginkább az árak, de Magyarországon még annál is nagyobb a drágulás, mint a környező országokban.","shortLead":"Közép-Európában nőnek a leginkább az árak, de Magyarországon még annál is nagyobb a drágulás, mint a környező...","id":"20200819_inflacio_eu_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfea6e82-bec4-4539-ae8f-8c96aa711784","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_inflacio_eu_dragulas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 14:24","title":"A magyar infláció a legnagyobb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A fél csapat koronavírusos, ezért más kluboktól kaptak kölcsön játékosokat. ","shortLead":"A fél csapat koronavírusos, ezért más kluboktól kaptak kölcsön játékosokat. ","id":"20200820_Egy_meccsre_beugro_jatekosokat_szerzett_a_Pristina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8955d8c6-2bd4-4cab-b5a1-7a2d8bd95a04","keywords":null,"link":"/sport/20200820_Egy_meccsre_beugro_jatekosokat_szerzett_a_Pristina","timestamp":"2020. augusztus. 20. 21:44","title":"Egy meccsre beugró játékosokat szerzett a Pristina, hogy ki tudjon állni az EL-selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közintézményekről visz el szivárványos zászlókat a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, most házkutatást tartottak nála.","shortLead":"Közintézményekről visz el szivárványos zászlókat a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, most házkutatást tartottak nála.","id":"20200819_novak_elod_rabositas_rendorseg_hazkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222713d1-f006-4803-83dc-32f7c8cdfa58","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_novak_elod_rabositas_rendorseg_hazkutatas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:51","title":"Rabosították Novák Elődöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A máltai szabályok szerint azonban a szuperjachtot nem lehet bérbeadni, csak a tulajdonosa, illetve a vendégei használhatják.","shortLead":"A máltai szabályok szerint azonban a szuperjachtot nem lehet bérbeadni, csak a tulajdonosa, illetve a vendégei...","id":"20200819_Heti_60_millioert_berelheto_egy_olyan_luxusjacht_amin_Szijjarto_utazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24bd15d-cd35-43cc-95b1-9f426b6d2b0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_Heti_60_millioert_berelheto_egy_olyan_luxusjacht_amin_Szijjarto_utazott","timestamp":"2020. augusztus. 19. 19:28","title":"Heti 60-70 millióért bérelhető egy olyan luxusjacht, amin Szijjártó utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]