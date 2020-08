Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Maradnak az online nyelvvizsgák
Határidő nélkül hosszabbították meg a lehetőséget. A templomfalat is kibontotta némi apróért két tolvaj
A templomi persely volt a céljuk. Európai Szuperkupa: 20 ezer néző lehet ott a Puskás Arénában szeptemberben
Az UEFA a budapesti mérkőzésen tesztelheti az új rendszerét. Egy aszteroida sem száguldott még el olyan közel a Földhöz, mint most
A 2020 QG nevű kőzet igen kicsinek számít, így több mint valószínű, hogy elégett volna a légkörben.
2020. augusztus. 20. 13:43 Több mint harmincezren fertőződtek már meg Szerbiában
Észak-Macedóniában 13 ezer fölé emelkedett a regisztrált esetek száma.
2020. augusztus. 20. 09:45 Hét kacsacsőrű cet sodródott partra Írországban, már csak egy van életben
Még soha ennyi cet nem sodródott partra egyszerre.
2020. augusztus. 19. 21:58 Már alig vannak amerikai katonák Irakban
Donald Trump azt mondta "már alig várjuk, hogy ne kelljen többé jelen lennünk" Irakban.
2020. augusztus. 20. 21:22 Christopher Nolan Eredetén tíz év után is lehetetlenség elaludni
Augusztus 26-áig, a Tenet magyar bemutatójáig még bele lehet fekedkezni az egyesek által korszakos zseninek tartott, mások szerint fontoskodó szemfényvesztőként tevékenykedő Christopher Nolan nyáron 10 éves szuperprodukciójába, ott, ahol a legszebben forog a pörgettyű: egy moziban. Jelen sorok írójaként mindenkit bátorítanék erre, és meg sem próbálom leplezni elfogultságomat. De hát, hogy is lehetne elfogulatlanul írni egy olyan filmről, amely olyasmit hozott ki a multiplexek népéből, melyre hollywoodi kortárs alkotó ma alig-alig képes?
2020. augusztus. 20. 20:00 tevékenykedő Christopher Nolan nyáron 10 éves szuperprodukciójába, ott, ahol a legszebben forog a pörgettyű: egy moziban. Jelen sorok írójaként mindenkit bátorítanék erre, és meg sem próbálom leplezni elfogultságomat. De hát, hogy is lehetne elfogulatlanul írni egy olyan filmről, amely olyasmit hozott ki a multiplexek népéből, melyre hollywoodi kortárs alkotó ma alig-alig képes?","shortLead":"Augusztus 26-áig, a Tenet magyar bemutatójáig még bele lehet feledkezni az egyesek által korszakos zseninek tartott...","id":"20200820_Christopher_Nolan_Eredet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4e95652-706c-4bd6-9179-b4f5599f7b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3d8b21-8712-4211-84e1-caa607087dcb","keywords":null,"link":"/kultura/20200820_Christopher_Nolan_Eredet","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:00","title":"Christopher Nolan Eredetén tíz év után is lehetetlenség elaludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]