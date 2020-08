Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem találtak méreganyagot az orosz ellenzéki vezető szervezetében az őt kezelő kórház helyettes főorvosa szerint. Navalnij munkatársai viszont állítják: a politikus biztosan valamilyen szertől lett rosszul, és mérgezést emlegetett az orosz ellenzéki politikus Németországba szállítását szervező alapítvány vezetője.","shortLead":"Nem találtak méreganyagot az orosz ellenzéki vezető szervezetében az őt kezelő kórház helyettes főorvosa szerint...","id":"20200824_alekszej_navalnij_orosz_ellenzek_mergezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ed72c1-bdeb-4682-a18a-93ea99b18c12","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_alekszej_navalnij_orosz_ellenzek_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 12:58","title":"Az orosz kórház szerint Navalnijt nem mérgezték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af99169-691d-4b05-b2da-2823ccd5e43c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Időbe telik, amíg a vakcina hatékonyságát ellenőrzik.","shortLead":"Időbe telik, amíg a vakcina hatékonyságát ellenőrzik.","id":"20200823_Egy_angol_orvos_szerint_ne_higgyuk_hogy_2021_telenel_hamarabb_lesz_koronavirusoltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0af99169-691d-4b05-b2da-2823ccd5e43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac68c496-eab2-4b9f-8a0f-669f7062ef1d","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Egy_angol_orvos_szerint_ne_higgyuk_hogy_2021_telenel_hamarabb_lesz_koronavirusoltas","timestamp":"2020. augusztus. 23. 09:57","title":"Az angol tisztifőorvos szerint ne higgyük, hogy 2021 telénél hamarabb lesz koronavírus-oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hongkongi férfinál hónapokkal azután igazolták újra a fertőzést, hogy kigyógyult a COVID-19 betegségből. ","shortLead":"Egy hongkongi férfinál hónapokkal azután igazolták újra a fertőzést, hogy kigyógyult a COVID-19 betegségből. ","id":"20200824_koronavirus_jarvany_fertozes_hongkong","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a255b4-f67d-4c83-b3fb-ee6779a5ea9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_koronavirus_jarvany_fertozes_hongkong","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:23","title":"Megtalálták az első beteget, akit kétszer is megfertőzött a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018 VP1 nevű kisbolygó létezéséről két éve tudnak a NASA tudósai, szerintük nem jelent veszélyt. A pályája alapján november 2-án, az amerikai elnökválasztás előtt érhet ide.","shortLead":"A 2018 VP1 nevű kisbolygó létezéséről két éve tudnak a NASA tudósai, szerintük nem jelent veszélyt. A pályája alapján...","id":"20200824_aszteroida_kisbolygo_2018vp1_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24cba59-229d-4459-bcde-3f672847eb6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_aszteroida_kisbolygo_2018vp1_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 10:40","title":"Pont az amerikai elnökválasztás előtt érhet földközelbe egy kisebb aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9244439-8706-47b9-a921-c7af681e2b83","c_author":"HVG","category":"360","description":"Európa 14 országában van jelen az a lengyel cégcsoport, amely most Magyarországon is belefog a munkaerő-toborzásba.","shortLead":"Európa 14 országában van jelen az a lengyel cégcsoport, amely most Magyarországon is belefog a munkaerő-toborzásba.","id":"202034_aas_recruitment_lengyelmunkaerokolcsonzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9244439-8706-47b9-a921-c7af681e2b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3c27f8-5d80-45c5-87ec-1dfb00ec5150","keywords":null,"link":"/360/202034_aas_recruitment_lengyelmunkaerokolcsonzo","timestamp":"2020. augusztus. 24. 10:00","title":"Lengyel munkaerő-kölcsönző jelent meg a magyar piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kutyákkal is keresi Adorján Nicolas Bencét.\r

","shortLead":"A rendőrség kutyákkal is keresi Adorján Nicolas Bencét.\r

","id":"20200824_Eltunt_egy_14_eves_fiu_a_XII_keruletbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a4b795-4ad6-45b6-b630-313f9486e8cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Eltunt_egy_14_eves_fiu_a_XII_keruletbol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:16","title":"Eltűnt egy 14 éves fiú a XII. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Takarékoskodni kell, elmarad az újévi tűzijáték a cseh fővárosban.","shortLead":"Takarékoskodni kell, elmarad az újévi tűzijáték a cseh fővárosban.","id":"20200824_praga_tuzijatek_szilveszter_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391d018b-0bb8-42be-b7cf-c0220c45b31b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_praga_tuzijatek_szilveszter_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:59","title":"Prága nem rendez szilveszteri tűzijátékot, annyira nincs pénzük a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619c7325-3b18-45ac-8991-fa62e4cc9a45","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap több eső esett a régióban, mint az augusztusi átlag másfélszerese. Négyen meghaltak és sokan eltűntek. ","shortLead":"Egy nap több eső esett a régióban, mint az augusztusi átlag másfélszerese. Négyen meghaltak és sokan eltűntek. ","id":"20200823_villamarviz_torokorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=619c7325-3b18-45ac-8991-fa62e4cc9a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9f2785-0e60-405f-865a-00fda483c411","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_villamarviz_torokorszag","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:25","title":"Villámárvíz vágott el a külvilágtól 118 török települést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]