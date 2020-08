Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e91137a5-0a74-424b-afd0-6f023262f105","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig nem is gyerekek voltak, hanem fiatal férfiak, és a gesztus egészen másról szól.","shortLead":"Pedig nem is gyerekek voltak, hanem fiatal férfiak, és a gesztus egészen másról szól.","id":"20200824_A_fel_vilag_kiborult_azon_hogy_a_kinai_nagykovet_fekvo_gyerekek_hatan_vonult_vegig_Kiribatin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e91137a5-0a74-424b-afd0-6f023262f105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b09c9c-3887-4f66-bf2c-919e07c181c8","keywords":null,"link":"/elet/20200824_A_fel_vilag_kiborult_azon_hogy_a_kinai_nagykovet_fekvo_gyerekek_hatan_vonult_vegig_Kiribatin","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:02","title":"A fél világ kiborult azon, hogy a kínai nagykövet fekvő gyerekek hátán vonult végig Kiribatin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f24df74-50af-428b-8903-1e9944c27900","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Rá sem lehet ismerni a magyar válogatott keretére, az előzőhöz képest 11 új játékost hívott be Marco Rossi szövetségi kapitány a szeptemberi Nemzetek Ligája-találkozókra.","shortLead":"Rá sem lehet ismerni a magyar válogatott keretére, az előzőhöz képest 11 új játékost hívott be Marco Rossi szövetségi...","id":"20200824_marco_rossi_magyar_valogatott_foci_nemzetek_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f24df74-50af-428b-8903-1e9944c27900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9648ed-00fd-41f6-ac00-0bd38a2e5c68","keywords":null,"link":"/sport/20200824_marco_rossi_magyar_valogatott_foci_nemzetek_ligaja","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:06","title":"Dzsudzsák nélkül, négy újonccal készül a válogatott a Nemzetek Ligájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1aeae3-45fc-412b-a7ee-11592f41df8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma.","shortLead":"Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma.","id":"20200824_koronavirus_magyar_szamok_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea1aeae3-45fc-412b-a7ee-11592f41df8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8a7249-6c51-49bd-96b2-22921253ff2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_koronavirus_magyar_szamok_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:18","title":"Senki nem gyógyult ki vasárnap a koronavírusból, 36-tal nőtt az aktív esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A krónikus légúti betegségben szenvedők légúti irritációt, légzési nehézséget, köhögést tapasztalhatnak.","shortLead":"A krónikus légúti betegségben szenvedők légúti irritációt, légzési nehézséget, köhögést tapasztalhatnak.","id":"20200822_Budapesten_is_magas_az_ozonkoncentracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fb7987-63e6-4a99-81ea-d681e8ff212f","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Budapesten_is_magas_az_ozonkoncentracio","timestamp":"2020. augusztus. 22. 19:40","title":"Tizenkilenc városban, Budapesten is magas az ózonkoncentráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf99d71-28e8-4a7a-a919-75c8f59c7fe3","c_author":"Kurcz Béla","category":"360","description":"1950. augusztus 19-én végezték ki a Tábornok-per néven ismert koncepciós eljárásban elítélt Sólyom László altábornagyot és hat társát. 