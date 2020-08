Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2beb1d81-76ad-439e-8f8f-543c7ce369fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A jamaikai sprinter tünetmentes, és azonnal önkéntes karanténba vonult.","shortLead":"A jamaikai sprinter tünetmentes, és azonnal önkéntes karanténba vonult.","id":"20200824_Usain_Bolt_koronavirusos_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2beb1d81-76ad-439e-8f8f-543c7ce369fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0f095c-c7a1-47ed-98a7-7aa89796cfe7","keywords":null,"link":"/sport/20200824_Usain_Bolt_koronavirusos_lett","timestamp":"2020. augusztus. 24. 19:36","title":"Usain Bolt koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hatszoros aranylabdás hivatalos dokumentumban jelezte, hogy húsz év után elhagyja a katalán klubot.","shortLead":"A hatszoros aranylabdás hivatalos dokumentumban jelezte, hogy húsz év után elhagyja a katalán klubot.","id":"20200826_Messi_kozolte_a_Barcelonaval_hogy_tavozni_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d7e38d-7cb8-4c6d-9ab2-96c777229a3e","keywords":null,"link":"/sport/20200826_Messi_kozolte_a_Barcelonaval_hogy_tavozni_akar","timestamp":"2020. augusztus. 26. 06:17","title":"Messi közölte a Barcelonával, hogy távozni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt elismerte a hibákat, s ígérte, javítják őket.","shortLead":"A párt elismerte a hibákat, s ígérte, javítják őket.","id":"20200825_asz_parbeszed_hianyossagok_ellenzeki_partok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7502161b-6fea-4dd5-9daa-5564b69028ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_asz_parbeszed_hianyossagok_ellenzeki_partok","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:40","title":"Az ÁSZ szerint nem volt szabályszerű a Párbeszéd gazdálkodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cd5599-2ce5-4732-8ce9-535495b5f4e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Hennessey cég kettős turbófeltöltővel tette lényegesen erősebbé a gyárilag 630 lovas Lamborghinit.","shortLead":"Az amerikai Hennessey cég kettős turbófeltöltővel tette lényegesen erősebbé a gyárilag 630 lovas Lamborghinit.","id":"20200825_Hennessey_Twin_Turbo_Lamborghini_Huracan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73cd5599-2ce5-4732-8ce9-535495b5f4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087ce65b-7932-4297-ba55-4b31b9c02eeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_Hennessey_Twin_Turbo_Lamborghini_Huracan","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:24","title":"A fékpadot is megkínozta a 912 lóerős duplaturbós Lamborghini Huracan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jelentősen nagyobb lehet az agy egyik területe, ha valaki depressziós, egyszersmind szorong is – állítják az Ausztrál Nemzeti Egyetem (ANU) kutatói. ","shortLead":"Jelentősen nagyobb lehet az agy egyik területe, ha valaki depressziós, egyszersmind szorong is – állítják az Ausztrál...","id":"202034_agynovelo_szorongas_egyuttes_eloszlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783f0b2c-8a89-4946-841d-632ed8060407","keywords":null,"link":"/360/202034_agynovelo_szorongas_egyuttes_eloszlas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:00","title":"A depresszió is átalakítja az agyat, de még nagyobb a baj, ha beüt a szorongás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a93c7a-ac29-483a-9091-40422dc73a87","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az euró árfolyama 353 forintra emelkedett.","shortLead":"Az euró árfolyama 353 forintra emelkedett.","id":"20200826_Gyengult_a_forint_szerda_reggelre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a93c7a-ac29-483a-9091-40422dc73a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2621d4-ee88-4a73-8afe-d2ed5a8acffa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Gyengult_a_forint_szerda_reggelre","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:31","title":"Gyengült a forint szerda reggelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453fd863-4a1e-4f72-a94e-4c282afe9927","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Balásy Gyula-féle Lounge Group osztott meg részleteket az előkészületekről.\r

","shortLead":"A Balásy Gyula-féle Lounge Group osztott meg részleteket az előkészületekről.\r

","id":"20200824_A_sorosozos_plakatkampanyos_ceg_viszi_a_raktarkoncerteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=453fd863-4a1e-4f72-a94e-4c282afe9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccc6583-c629-4399-9011-72e8931e2cae","keywords":null,"link":"/360/20200824_A_sorosozos_plakatkampanyos_ceg_viszi_a_raktarkoncerteket","timestamp":"2020. augusztus. 24. 18:30","title":"A sorosozós plakátkampányos cég viszi a raktárkoncerteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vadászati kiállításról Semjén Zsolt azt mondta, 1 milliónál több látogatót vár a renezvényre.","shortLead":"A vadászati kiállításról Semjén Zsolt azt mondta, 1 milliónál több látogatót vár a renezvényre.","id":"20200825_kovacs_semjen_vadaszati_kiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e80aa41-b951-4a56-a01f-f9fc88b6ace5","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_kovacs_semjen_vadaszati_kiallitas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 05:28","title":"Kovács Zoltán: tavaszra elkészül a Hungexpo 55 milliárdos felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]