[{"available":true,"c_guid":"66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt 254 ezer új beteget regisztráltak. ","shortLead":"Egyetlen nap alatt 254 ezer új beteget regisztráltak. ","id":"20200823_Atlepte_a_23_milliot_a_koronavirussal_fertozottek_szama_a_vilagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0eca38-3fff-4d43-ab07-5bece8445626","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Atlepte_a_23_milliot_a_koronavirussal_fertozottek_szama_a_vilagon","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:44","title":"Átlépte a 23 milliót a koronavírussal fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d6b45-b8f9-4204-aa10-6d5e60c5b201","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Anton Wilhelm Amo, afrikai származású német filozófus nevét kapja, csakúgy, mint a felette található utca. ","shortLead":"Anton Wilhelm Amo, afrikai származású német filozófus nevét kapja, csakúgy, mint a felette található utca. ","id":"20200822_Rasszista_felhangja_miatt_atnevezik_a_berlini_Szerecsen_utcai_metromegallot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d6b45-b8f9-4204-aa10-6d5e60c5b201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553b26ef-4077-4fa5-886e-dcbe56e8b962","keywords":null,"link":"/elet/20200822_Rasszista_felhangja_miatt_atnevezik_a_berlini_Szerecsen_utcai_metromegallot","timestamp":"2020. augusztus. 22. 11:44","title":"Rasszista felhangja miatt átnevezik a berlini Szerecsen utcai metrómegállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a57249-4510-44b5-9c8b-0405085d43b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerencsétlenül járt gyalogos állapotáról nincs hír.","shortLead":"A szerencsétlenül járt gyalogos állapotáról nincs hír.","id":"20200822_baleset_godolloi_hev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9a57249-4510-44b5-9c8b-0405085d43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d4606c-7f83-4d75-a62b-82495a70ac3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200822_baleset_godolloi_hev","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:45","title":"Elsodort egy embert a gödöllői HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a6ef7-4263-410e-817f-5a12eeffd563","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ablaktörlő állítgatása is büntetendő lehet, mert ugyanúgy elvonhatja a vezető figyelmét, mint mondjuk az sms-ezés vagy a zeneszámok keresgélése. Lehet, hogy ez meglepően hangzik, de érthetőbb, ha tudjuk: az érintőképernyő van a háttérben. A felismerés egy viszonylag szerencsés balesethez kötődik.","shortLead":"Az ablaktörlő állítgatása is büntetendő lehet, mert ugyanúgy elvonhatja a vezető figyelmét, mint mondjuk az sms-ezés...","id":"202034_kockazatos_erintokepernyo_torles_torlendo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a25a6ef7-4263-410e-817f-5a12eeffd563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970608e8-a226-41f6-8248-e5536623197d","keywords":null,"link":"/360/202034_kockazatos_erintokepernyo_torles_torlendo","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:45","title":"Egy Tesla balesete miatt regulázhatják meg a modern műszerfalakat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c733a656-6bae-45cd-9a8e-39396c019dfc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kísérlettel járnak utána, hogyan terjed a koncerteken, sporteseményeken a koronavírus.","shortLead":"Kísérlettel járnak utána, hogyan terjed a koncerteken, sporteseményeken a koronavírus.","id":"20200822_Nemet_kiserleti_koncertek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c733a656-6bae-45cd-9a8e-39396c019dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39321798-1a0c-4398-b131-493aa9b2f3f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_Nemet_kiserleti_koncertek","timestamp":"2020. augusztus. 22. 19:29","title":"Ma tartják a koncerteket, ahol a koronavírus terjedését modellezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dc672a-0eef-4478-8bfb-1adcf37f3e3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felvétel készült a belvárosi kerékpártolvajokról. ","shortLead":"Felvétel készült a belvárosi kerékpártolvajokról. ","id":"20200822_berhaz_udvar_lopas_bicikli_terezvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83dc672a-0eef-4478-8bfb-1adcf37f3e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495d42d8-08cc-4c65-8e98-caef5def9ceb","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_berhaz_udvar_lopas_bicikli_terezvaros","timestamp":"2020. augusztus. 22. 15:45","title":"Megunhatták a sétát, a bérház udvaráról loptak két biciklit - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Külföldről próbálnak forradalmat szítani Fehéroroszországban – jelentette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, aki azzal fenyegetőzött, hogy bezáratja a gyárakat, ahol tüntetnek ellene.","shortLead":"Külföldről próbálnak forradalmat szítani Fehéroroszországban – jelentette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök...","id":"20200822_Lukasenka_kijatssza_a_katonai_kartyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59896df7-729a-4b04-a900-9a12960fb709","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_Lukasenka_kijatssza_a_katonai_kartyat","timestamp":"2020. augusztus. 22. 20:17","title":"Lukasenka kijátssza a „katonai kártyát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200820_Vasember_a_szakadek_szelen__Elon_Musk_eletutja_9_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46b3865-8571-4695-b249-ab899f695938","keywords":null,"link":"/360/20200820_Vasember_a_szakadek_szelen__Elon_Musk_eletutja_9_resz","timestamp":"2020. augusztus. 22. 19:00","title":"Vasember a szakadék szélén - Elon Musk életútja, 9. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]