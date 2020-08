Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A németek szerint tényleg megmérgezték Navalnijt, Trump egymilliárd dolláros kampányígéretet tett, denevérek jelentek meg egy kórházi folyosón. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A németek szerint tényleg megmérgezték Navalnijt, Trump egymilliárd dolláros kampányígéretet tett, denevérek jelentek...","id":"20200825_Radar360_190_ezer_munkanelkuli_ellatas_nelkul_feher_ruhas_tuntetes_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0edc05-7565-4029-84b7-32b968eeecaf","keywords":null,"link":"/360/20200825_Radar360_190_ezer_munkanelkuli_ellatas_nelkul_feher_ruhas_tuntetes_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:00","title":"Radar360: 190 ezer munkanélküli ellátás nélkül, fehér ruhás tüntetés Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d808d06b-7a35-4b8d-9f69-2994c20f5b48","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Úgy tűnik, az utóbbi években többször folyamodott az orosz titkosszolgálat ehhez a vegyi anyaghoz. Most úgy tűnik, Alekszej Navalnij szervezetében mutatták ki. Minden egybeesés csak a véletlen műve lenne? ","shortLead":"Úgy tűnik, az utóbbi években többször folyamodott az orosz titkosszolgálat ehhez a vegyi anyaghoz. Most úgy tűnik...","id":"20200825_kolineszterazgatlo_Alekszej_Navalnij_Alzheimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d808d06b-7a35-4b8d-9f69-2994c20f5b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4095559-bea1-46af-bd07-e806a40128fd","keywords":null,"link":"/360/20200825_kolineszterazgatlo_Alekszej_Navalnij_Alzheimer","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:00","title":"Kis dózisban Alzheimer-gyógyszer, most ezzel mérgezhették meg Putyin ellenlábasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb242f19-e690-4cff-9c76-f209c97a9bd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrálók az országban zajló tiltakozások résztvevői mellett álltak ki.","shortLead":"A demonstrálók az országban zajló tiltakozások résztvevői mellett álltak ki.","id":"20200824_Feher_ruhas_nok_tuntettek_a_feherorosz_nagykovetseg_elott_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb242f19-e690-4cff-9c76-f209c97a9bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb264745-6945-4d05-a345-f1375a4f4b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Feher_ruhas_nok_tuntettek_a_feherorosz_nagykovetseg_elott_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 24. 21:53","title":"Fehér ruhás nők tüntettek a fehérorosz nagykövetség előtt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8e23c6-6714-43bd-8c34-68fc81a4386e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kluboknak nem lesz kötelező elengedni a játékosaikat a jövő havi találkozókra.","shortLead":"A kluboknak nem lesz kötelező elengedni a játékosaikat a jövő havi találkozókra.","id":"20200825_fifa_foci_valogatott_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a8e23c6-6714-43bd-8c34-68fc81a4386e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8816e47b-65d3-4400-8fb9-1e5c4d39a8d1","keywords":null,"link":"/sport/20200825_fifa_foci_valogatott_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:04","title":"Nagyban befolyásolhatja a szeptemberi válogatott meccseket a FIFA új döntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c0c4ef-5836-4db7-9070-a1d97bb41a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyi sérülés nem történt, tűz sem ütött ki.","shortLead":"Személyi sérülés nem történt, tűz sem ütött ki.","id":"20200824_robbanas_dunaferr_katasztrofavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70c0c4ef-5836-4db7-9070-a1d97bb41a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afd47d6-c452-42d0-8bc5-9bbd998961d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_robbanas_dunaferr_katasztrofavedelem","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:17","title":"Robbanás történt a Dunaferr zsugorítóművében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15891a4-f08f-4cac-aed6-b8abb77216d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem nem tartja meg a további táborait.\r

","shortLead":"Az egyetem nem tartja meg a további táborait.\r

","id":"20200824_Ot_koronavirusfertozott_is_reszt_vett_a_Szent_Istvan_Egyetem_golyataboraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b15891a4-f08f-4cac-aed6-b8abb77216d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7666e5-7629-4ae1-bdf7-0428c14da01b","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Ot_koronavirusfertozott_is_reszt_vett_a_Szent_Istvan_Egyetem_golyataboraban","timestamp":"2020. augusztus. 24. 18:49","title":"A Szent István Egyetem gólyatáborának öt résztvevője lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem sokkal 6 óra előtt indult újra a vonatforgalom.","shortLead":"Nem sokkal 6 óra előtt indult újra a vonatforgalom.","id":"20200825_vonat_kesesek_szolnokbudapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bada84f4-41bf-45f6-8d67-aa5c0bd3d4de","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_vonat_kesesek_szolnokbudapest","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:35","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok Szolnok felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felbátorodva az olcsóbb iPhone SE sikerén, az Apple okosórájából is adna ki pénztárcabarát változatot.","shortLead":"Felbátorodva az olcsóbb iPhone SE sikerén, az Apple okosórájából is adna ki pénztárcabarát változatot.","id":"20200825_apple_watch_se_olcsobb_okosora_erkezhet_jovore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03b9633-3162-4386-a87b-fbdc4d4d6151","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_apple_watch_se_olcsobb_okosora_erkezhet_jovore","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:03","title":"Annyira bejött az olcsó iPhone, hogy hamarosan egy olcsó Apple Watch jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]