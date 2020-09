Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37d0a2a1-2d44-408d-8f80-7c3872ad9f06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírek szerint több diák is produkál tüneteket, mégsem teszteli le őket senki.","shortLead":"A hírek szerint több diák is produkál tüneteket, mégsem teszteli le őket senki.","id":"20200902_kozszolgalati_egyetem_koronavirus_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37d0a2a1-2d44-408d-8f80-7c3872ad9f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34190e52-3e29-4b4f-a11e-6535bf5727d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_kozszolgalati_egyetem_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:15","title":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is megjelent a koronavírus, 35 diák karanténban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebff24-806d-49b8-99c8-119fa027d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hétig zárva lesz a Kőbányai Gépmadár Óvoda a fertőzés miatt.","shortLead":"Két hétig zárva lesz a Kőbányai Gépmadár Óvoda a fertőzés miatt.","id":"20200902_kobanya_ovoda_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cebff24-806d-49b8-99c8-119fa027d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246dc9e5-78f6-453a-8bf0-edf25434701f","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_kobanya_ovoda_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:33","title":"Bezártak egy kőbányai óvodát, mert koronavírusos az egyik dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ab16d-7f85-427f-ba3e-2441fdb2cd96","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A svájci államfő szerint egy országban a rendszer autoriter jellegéről árulkodik, amikor akadályozni próbálják a hozzájutást az információhoz és az internethez, igyekeznek újságírókat megfélemlíteni vagy elűzni.","shortLead":"A svájci államfő szerint egy országban a rendszer autoriter jellegéről árulkodik, amikor akadályozni próbálják...","id":"20200903_Simonetta_Sommaruga_svajci_elnok_A_fuggetlen_media_emberi_jog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=373ab16d-7f85-427f-ba3e-2441fdb2cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f252f677-4ac7-47d5-a245-e0378f56dec1","keywords":null,"link":"/360/20200903_Simonetta_Sommaruga_svajci_elnok_A_fuggetlen_media_emberi_jog","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:45","title":"Simonetta Sommaruga svájci elnök: A független média emberi jog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c801100b-0d46-4127-b3bd-de31f2b053c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ennyi pénzt egyetlen elnökjelölt sem tudott eddig begyűjteni egyetlen hónapban.","shortLead":"Ennyi pénzt egyetlen elnökjelölt sem tudott eddig begyűjteni egyetlen hónapban.","id":"20200902_110_milliard_forintnyi_adomanyt_kapott_Joe_Biden_kampanya_augusztusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c801100b-0d46-4127-b3bd-de31f2b053c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bc9132-66e5-4e96-91b0-7fe3c11aeedc","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_110_milliard_forintnyi_adomanyt_kapott_Joe_Biden_kampanya_augusztusban","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:51","title":"110 milliárd forintnyi adományt kapott Joe Biden kampánya augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1a55f8-b018-426d-bc73-a03bf61d9453","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Furcsa külügyi káderpolitika derül ki a kedd esti Magyar Közlönyből.","shortLead":"Furcsa külügyi káderpolitika derül ki a kedd esti Magyar Közlönyből.","id":"20200902_Fel_even_belul_a_harmadik_magyar_nagykovet_van_Szloveniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb1a55f8-b018-426d-bc73-a03bf61d9453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ee518-bbee-4973-b9f8-8e74b8ee33ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_Fel_even_belul_a_harmadik_magyar_nagykovet_van_Szloveniaban","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:41","title":"Fél éven belül a harmadik magyar nagykövet van Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db55aaf-a000-4a9b-aa57-28a6ad311b1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A győri Audi kapta a legtöbb állami támogatást a munkabérekhez és az árbevételhez képest. A cégcsoport egy győri munkahelyére négyszer annyi közpénz jut, mint egy németországira.","shortLead":"A győri Audi kapta a legtöbb állami támogatást a munkabérekhez és az árbevételhez képest. A cégcsoport egy győri...","id":"20200901_audi_sok_allami_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6db55aaf-a000-4a9b-aa57-28a6ad311b1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5ac0e9-ce5d-469b-9795-0c1b973fd278","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_audi_sok_allami_tamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:46","title":"A magyar kormány önti a pénzt az Audiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","shortLead":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","id":"20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e1be8-c852-4d52-b4ca-348219a26039","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:45","title":"Sztálinnal, Szaddám Huszeinnel és Orbán Viktorral illusztrálta a diktátorok pszichológiáját egy finn lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A második hullám másfajta feladat elé állítja az intézményvezetőket és a dolgozókat a főváros szerint.","shortLead":"A második hullám másfajta feladat elé állítja az intézményvezetőket és a dolgozókat a főváros szerint.","id":"20200902_teszteles_idosotthon_karacsony_gergely_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f31021-4a76-4c95-9d90-7d546da6962e","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_teszteles_idosotthon_karacsony_gergely_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:05","title":"Indul a folyamatos tesztelés a fővárosi fenntartású idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]