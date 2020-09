Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6dff81d-bb71-4f06-8fec-23d4a9e64899","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két napos Föld körüli út után tért vissza a kínai űrhajó, amiből nem lesz űrszemét.","shortLead":"Két napos Föld körüli út után tért vissza a kínai űrhajó, amiből nem lesz űrszemét.","id":"20200906_Sikeresen_visszatert_a_Foldre_Kina_ujrahasznosithato_kiserleti_urhajoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6dff81d-bb71-4f06-8fec-23d4a9e64899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e91c74e-f5d5-42a9-a360-219a1838e2cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_Sikeresen_visszatert_a_Foldre_Kina_ujrahasznosithato_kiserleti_urhajoja","timestamp":"2020. szeptember. 06. 13:45","title":"Sikeresen visszatért a Földre Kína újrahasznosítható kísérleti űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32576d5a-8b8e-4f08-a30b-5e67595af28c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olvasói levélben vitatta Tamás Gáspár Miklós publicisztikáját. ","shortLead":"Egy olvasói levélben vitatta Tamás Gáspár Miklós publicisztikáját. ","id":"20200905_A_Szinmuveszetirol_tavozo_Nemeth_Gabor_ket_mondatban_uzent_TGMnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32576d5a-8b8e-4f08-a30b-5e67595af28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9076217e-1ed9-4e6f-ab94-f8b1ee4c27b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_A_Szinmuveszetirol_tavozo_Nemeth_Gabor_ket_mondatban_uzent_TGMnek","timestamp":"2020. szeptember. 05. 21:29","title":"Olvasói levélben reagált TGM publicisztikájára a volt rektori tanácsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Zinedine Zidane fiatal és már most nagyon drága focistákat tervez igazolni az öregedő Real Madridhoz.","shortLead":"Zinedine Zidane fiatal és már most nagyon drága focistákat tervez igazolni az öregedő Real Madridhoz.","id":"20200907_real_madrid_mbappe_haaland_camavinga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668fde72-fb8e-451b-817e-a27ddbcbabeb","keywords":null,"link":"/sport/20200907_real_madrid_mbappe_haaland_camavinga","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:28","title":"Újra galaktikus csapatot építenek Madridban nyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81954003-afd1-4b05-901c-cdfed5542515","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 91 éves papot kórházban ápolják.","shortLead":"A 91 éves papot kórházban ápolják.","id":"20200907_filaret_koronavirus_ukrajna_pap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81954003-afd1-4b05-901c-cdfed5542515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db21fac5-bce6-469b-9318-d2d3f47a6c84","keywords":null,"link":"/elet/20200907_filaret_koronavirus_ukrajna_pap","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:42","title":"Megfertőződött az ukrán főpap, aki szerint a koronavírus a melegházasságok miatt terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200906_koronavirus_elte_sziberia_krater_gmail_ketfaktoros_hitelesites_toyota_repulo_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27e6082-b6d2-4acc-8419-74e8e36d9619","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_koronavirus_elte_sziberia_krater_gmail_ketfaktoros_hitelesites_toyota_repulo_auto","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:03","title":"Ez történt: lecserélte tarifáit a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem is sikerült senkinek.","shortLead":"Nem is sikerült senkinek.","id":"20200905_Ezekkel_a_szamokkal_nehez_volt_elvinni_az_otost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94269d2c-7774-4c22-8ab1-3ded531b54dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200905_Ezekkel_a_szamokkal_nehez_volt_elvinni_az_otost","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:08","title":"Ezekkel a számokkal nehéz volt elvinni az ötöst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai és orosz kémek igyekeznek megszerezni a koronavírus-járvány elleni amerikai vakcinafejlesztések részleteit, és az elemzők szerint egyre inkább durvul a titkosszolgálatok közötti harc.

","shortLead":"A kínai és orosz kémek igyekeznek megszerezni a koronavírus-járvány elleni amerikai vakcinafejlesztések részleteit, és...","id":"20200905_Kemhaboru_bontakozik_ki_a_COVIDvakcina_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d061b464-d00f-4019-80f4-2a146edff322","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_Kemhaboru_bontakozik_ki_a_COVIDvakcina_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 05. 18:47","title":"Kémháború bontakozik ki a COVID-vakcina miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabb74a7-19cc-47ad-82e6-8b994547b52b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Zárt kapuk mögött játszotta a Nemzetek Ligájában a második meccsét a magyar válogatott az oroszok ellen, a tét az volt, hogy melyik csapat kerül veretlenül a csoport élére.","shortLead":"Zárt kapuk mögött játszotta a Nemzetek Ligájában a második meccsét a magyar válogatott az oroszok ellen, a tét az volt...","id":"20200906_Magyarorszag_Oroszorszag_elo_foci_nemzetek_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eabb74a7-19cc-47ad-82e6-8b994547b52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b6fb22-1e09-4306-8cc3-be8204b6f303","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Magyarorszag_Oroszorszag_elo_foci_nemzetek_ligaja","timestamp":"2020. szeptember. 06. 17:57","title":"Magyarország-Oroszország 2-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]