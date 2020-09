Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen hatalmas puttonyost eddig még nem gyártott a Mercedes, és várhatóan nem is fog.","shortLead":"Ilyen hatalmas puttonyost eddig még nem gyártott a Mercedes, és várhatóan nem is fog.","id":"20200908_luxus_es_praktikum_igy_mutatna_a_kombi_mercedes_sosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3dea9b-3f7b-4fa4-abbb-defea15dfef0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_luxus_es_praktikum_igy_mutatna_a_kombi_mercedes_sosztaly","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:59","title":"Luxus és praktikum: így mutatna a kombi Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kellemesen meleg idő várható.","shortLead":"Kellemesen meleg idő várható.","id":"20200908_idojaras_elorejelzes_napos_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d4bdf5-ada4-489b-be90-ab71b2200477","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_idojaras_elorejelzes_napos_ido","timestamp":"2020. szeptember. 08. 05:11","title":"Felhő is alig lesz ma az égen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce425f62-b711-4bdf-b6f1-04cb1859fd48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két tápegységet is fejlesztett a Wigner Fizikai Kutatóközpont Űrtechnikai Kutatócsoportja ahhoz a plazmafizikai műszeregyütteshez, amelynek első repülőpéldányának integrálása augusztus elején kezdődött a Berni Egyetemen.","shortLead":"Két tápegységet is fejlesztett a Wigner Fizikai Kutatóközpont Űrtechnikai Kutatócsoportja ahhoz a plazmafizikai...","id":"20200907_wigner_fizikai_kozpont_muszer_jupiter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce425f62-b711-4bdf-b6f1-04cb1859fd48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862f125a-5d5a-420a-9a71-10b43afba3b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_wigner_fizikai_kozpont_muszer_jupiter","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:03","title":"Magyar fejlesztésű műszer is repül a Jupiterhez 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727cf5a9-6d78-4547-b38b-3a4f7f2c7539","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olasz hatóság közelebbről is megvizsgálná a világ legnagyobb techcégeinek tárhelyszolgáltatásait, mert úgy sejtik, nem tisztességesek a felhasználókkal szemben.","shortLead":"Az olasz hatóság közelebbről is megvizsgálná a világ legnagyobb techcégeinek tárhelyszolgáltatásait, mert úgy sejtik...","id":"20200908_olaszorszag_felhoszolgaltatas_tarhely_apple_icloud_google_drive_dropbox","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=727cf5a9-6d78-4547-b38b-3a4f7f2c7539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ec25ec-f07a-48c2-8ce4-ea7d702e84b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_olaszorszag_felhoszolgaltatas_tarhely_apple_icloud_google_drive_dropbox","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:33","title":"Vizsgálódik az olasz hatóság a Google, az Apple és a Dropbox miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség a vádlott felmentését,és kényszergyógykezelése elrendelését kérte.","shortLead":"Az ügyészség a vádlott felmentését,és kényszergyógykezelése elrendelését kérte.","id":"20200908_mako_vademeles_bantalmazas_anyagyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8e7493-8188-4a98-82e5-ff6f878179b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_mako_vademeles_bantalmazas_anyagyilkossag","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:57","title":"Vádat emeltek egy makói férfi ellen, aki halálra verte az anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3778cbbe-9e88-4a2b-91fa-1eecab79a0b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Identitás- és fejlődésregény a millenniumi nemzedék egyik legünnepeltebb szépírójától és Japán összetéveszthetetlen egyedisége egy magyar fotós szemével a HVG ajánlójában.","shortLead":"Identitás- és fejlődésregény a millenniumi nemzedék egyik legünnepeltebb szépírójától és Japán összetéveszthetetlen...","id":"a_misztikus_japan_egy_magyar_fotografus_szemevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3778cbbe-9e88-4a2b-91fa-1eecab79a0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ae80fe-3aca-4e6b-b44c-25544952d08e","keywords":null,"link":"/360/a_misztikus_japan_egy_magyar_fotografus_szemevel","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:00","title":"A misztikus Japán egy magyar fotográfus szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b79695-3944-4314-97d8-7e00ddda16fe","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Szigorú járványügyi szabályok között folyik a júniusról szeptember 27-re halasztott romániai önkormányzati választás kampánya. Az előírások annyira kemények, hogy valószínűleg alig lesznek kampányrendezvények. A durvuló járvány sem volt viszont elég ahhoz, hogy végre összefogjanak az erdélyi magyar pártok. ","shortLead":"Szigorú járványügyi szabályok között folyik a júniusról szeptember 27-re halasztott romániai önkormányzati választás...","id":"20200907_Furcsa_onkormanyzati_valasztas_elott_all_Romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00b79695-3944-4314-97d8-7e00ddda16fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94167347-d8e9-4f67-a913-8cb85e2b666b","keywords":null,"link":"/360/20200907_Furcsa_onkormanyzati_valasztas_elott_all_Romania","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:00","title":"A járvány és a turáni átok sújtotta önkormányzati választás előtt áll Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b0e5c-0284-41ab-8725-9af55813dfa8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elvárják az uniós tagállamok kormányaitól, hogy hassanak a magyar kabinetre.","shortLead":"Elvárják az uniós tagállamok kormányaitól, hogy hassanak a magyar kabinetre.","id":"20200907_szfe_osztrak_muveszeti_egyetemek_szolidaritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b0e5c-0284-41ab-8725-9af55813dfa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12626dfb-8592-48da-bc5d-fddb8158774c","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_szfe_osztrak_muveszeti_egyetemek_szolidaritas","timestamp":"2020. szeptember. 07. 21:43","title":"Kiállnak az SZFE mellett az osztrák művészeti egyetemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]