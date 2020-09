Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Egységes keretrendszerbe foglalják az állami koncessziókat, meglepő módon a propagandaminiszter alatt, aki egyes konkrét jogosultságok gazdája is lehet.","shortLead":"Egységes keretrendszerbe foglalják az állami koncessziókat, meglepő módon a propagandaminiszter alatt, aki egyes...","id":"202037__allami_koncessziok__rogan_nyeregben__kozpenzelosztas__koncosztasi_iroda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ddfd93-d22b-4f26-aa9d-42ca9df116ad","keywords":null,"link":"/360/202037__allami_koncessziok__rogan_nyeregben__kozpenzelosztas__koncosztasi_iroda","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:00","title":"Első ránézésre nem is látszik, de nagy hatalmat kapott Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dolgozók a mézesmadzagnak vagy a furkósbotnak dőlnek be nagyobb eséllyel? A fenyegetéseknek vagy az ingyenes ajánlatoknak? A határozott utasításoknak vagy segítőkész javaslatoknak? A Sophos egy szimulált támadási sorozatban valósnak tűnő, ám “hamis” adathalász kísérleteket juttatott el felhasználókhoz, azzal a céllal, hogy megvizsgálja, melyik módszer adja a legjobb, pontosabban a legrosszabb eredményeket. ","shortLead":"A dolgozók a mézesmadzagnak vagy a furkósbotnak dőlnek be nagyobb eséllyel? A fenyegetéseknek vagy az ingyenes...","id":"20200914_sophos_adathalasz_tamadas_kiserletek_email","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb7c77e-cdd0-4a15-b008-de9a00c44f70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_sophos_adathalasz_tamadas_kiserletek_email","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:03","title":"10 e-mail, amelybe jobb, ha nem kattint bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b0bbcb-f446-4905-89bf-f2f8565eac9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hat versenyző futama lett oda.","shortLead":"Hat versenyző futama lett oda.","id":"20200913_f1_toszkan_nagydij_baleset_piros_zaszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58b0bbcb-f446-4905-89bf-f2f8565eac9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58168791-4060-4482-80f8-8c58e8402805","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_f1_toszkan_nagydij_baleset_piros_zaszlo","timestamp":"2020. szeptember. 13. 17:03","title":"Két hatalmas balesettel indult a Toszkán Nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da63ca70-b3e4-4385-9a17-366f54d0307d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Az élet kis látószögben nézve komédia, nagyban tragédia. Azt a chaplini filozófiát, hogy „Jó komédia csak komoly dolgokról készülhet”, gyönyörű filmjeiben fogalmazta meg újra és újra a napokban, 82 évesen elhunyt cseh mester. ","shortLead":"Az élet kis látószögben nézve komédia, nagyban tragédia. Azt a chaplini filozófiát, hogy „Jó komédia csak komoly...","id":"202037__meghalt_jiri_menzel__cernaszalon__politikai_szeljarasok__bohem_tanu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da63ca70-b3e4-4385-9a17-366f54d0307d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257f0763-85ca-4d3d-b24b-42426d0d77d6","keywords":null,"link":"/360/202037__meghalt_jiri_menzel__cernaszalon__politikai_szeljarasok__bohem_tanu","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:00","title":"Bohém karakterek, sörbe fojtott örömök és bánatok rendezője – Búcsú Jiří Menzeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94304808-9d6a-4f35-bf15-849a3a0a875d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon fontos kérdéseket feszeget az interjúkban.","shortLead":"Nagyon fontos kérdéseket feszeget az interjúkban.","id":"20200914_Elokerult_egy_video_amelyen_az_ifju_Keanu_Reeves_egy_plussmacifesztivalrol_tudosit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94304808-9d6a-4f35-bf15-849a3a0a875d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550ada65-8f14-40a2-b0b3-0dc435ee6cb4","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Elokerult_egy_video_amelyen_az_ifju_Keanu_Reeves_egy_plussmacifesztivalrol_tudosit","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:53","title":"Előkerült egy videó, amelyen az ifjú Keanu Reeves egy plüssmacifesztiválról tudósít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e84a8d1-d154-4575-8284-0bc37a3f5698","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legveszélyezettebbek az édesvízi populációk, itt 84 százalékos a csökkenés – ismertette Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója. ","shortLead":"A legveszélyezettebbek az édesvízi populációk, itt 84 százalékos a csökkenés – ismertette Sipos Katalin, a WWF...","id":"20200913_Az_allatvilag_ketharmada_kritikus_mertekben_zsugorodott_az_ember_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e84a8d1-d154-4575-8284-0bc37a3f5698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ee9a9b-479f-4665-afb2-df92a4d33df8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Az_allatvilag_ketharmada_kritikus_mertekben_zsugorodott_az_ember_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:27","title":"Az állatvilág kétharmada kritikus mértékben zsugorodott az ember miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200913_koronavirus_tudomany_elon_musk_mars_misszio_oscapa_meg_torrentezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f2af3d-dd35-4751-8c99-85265a202f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_koronavirus_tudomany_elon_musk_mars_misszio_oscapa_meg_torrentezes","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:03","title":"Ez történt: Boldogkői Zsolt üzent a vírustagadó magyar orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","shortLead":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","id":"20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2a6d7a-255a-46d3-a36e-e5a983f03878","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:11","title":"Nagy különbséggel győzték le a Fidesz jelöltjét Hajdúszoboszlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]