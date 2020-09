Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Ami következetlenségnek tűnt az iskolai koronavírusos esetek kezelésében, valójában inkább csak a hivatalok lassúsága.","shortLead":"Ami következetlenségnek tűnt az iskolai koronavírusos esetek kezelésében, valójában inkább csak a hivatalok lassúsága.","id":"20200915_koronavirus_az_iskolakban_fertozes_oktatatas_emmi_tankerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8615f25-193a-46f3-acca-e1b4c4c57c35","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_az_iskolakban_fertozes_oktatatas_emmi_tankerulet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 18:01","title":"Iskolai koronavírus-fertőzések: működnek a hivatalok, de nem sietik el a döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d385cfb7-ad67-452f-9046-53918a0af596","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Christoph Metzeldert tavaly ősszel jelentette fel az akkori élettársa azzal, hogy gyerekpornó-felvételeket kapott tőle.","shortLead":"Christoph Metzeldert tavaly ősszel jelentette fel az akkori élettársa azzal, hogy gyerekpornó-felvételeket kapott tőle.","id":"20200915_christoph_metzelder_nemet_valogatott_gyerekporno_beismeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d385cfb7-ad67-452f-9046-53918a0af596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41df563-d850-4ca1-9bf3-6c6b17d8bc5e","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_christoph_metzelder_nemet_valogatott_gyerekporno_beismeres","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:18","title":"Elismerte a gyermekpornográfiáról szóló vádakat az egykori német válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Így döntött az operatív törzs, miután több osztályban is felütötte a fejét a koronavírus-fertőzés.

