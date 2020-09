Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség büntetőeljárást indított, gyanúsított még nincs az ügyben.","shortLead":"A rendőrség büntetőeljárást indított, gyanúsított még nincs az ügyben.","id":"20200907_kigyulladt_holegballon_muszaki_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcdcfd4-7e23-4a52-9efd-131f90d1c842","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_kigyulladt_holegballon_muszaki_vizsgalat","timestamp":"2020. szeptember. 07. 22:28","title":"Néhány hónapja vizsgálták át a hétvégén kigyulladt hőlégballont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817c9053-5120-4f4c-b470-7dfdbf90121c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Emberi zsírszövetek ihlették az új technológiát, amelynek kísérleteit kisméretű gépférgekkel és gépskorpiókkal végezték.\r

A Netflixnél inkább hátránynak gondolják. A Netflixnél inkább hátránynak gondolják.","id":"20200908_netflix_home_office_otthoni_munkavegzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a6c4ed-3c78-47a6-9e7d-c2ae5a605b65","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_netflix_home_office_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:03","title":"A Netflix vezérigazgatója szerint a home office-nak semmi értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e083d49b-9adf-443c-9d5a-d9c0aed8b5f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem Vas utcai épülete előtt tartottak sajtótájékoztatót. A színművészeti hallgatói szerint a kuratórium és Vidnyánszky a diákság számára illegitim, így nem ülnek le velük tárgyalni. A színművészeti hallgatói szerint a kuratórium és...","id":"20200908_szinmuveszeti_szfe_hok_kuratorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e083d49b-9adf-443c-9d5a-d9c0aed8b5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd924563-bfd7-4143-9264-6b5f862b2c5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_szinmuveszeti_szfe_hok_kuratorium","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:11","title":"A Színművészeti hallgatói nem tárgyalnak Vidnyászkyékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tűzték napirendre a Fidesz tagságát a párt szeptember végi politikai közgyűlésén.\r

