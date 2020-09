Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész egyedi pólót készített a Színház- és Filmművészeti Egyetem melletti kiállás jegyében.","shortLead":"A színész egyedi pólót készített a Színház- és Filmművészeti Egyetem melletti kiállás jegyében.","id":"20200917_szabo_gyozo_vidnyanszkynak_nincs_lelkiismerete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e1ea9c-bab0-4ddd-a449-7c970e9c1cc7","keywords":null,"link":"/kultura/20200917_szabo_gyozo_vidnyanszkynak_nincs_lelkiismerete","timestamp":"2020. szeptember. 17. 10:05","title":"Szabó Győző: Vidnyánszkynak nincs lelkiismerete?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4796dca1-14e0-432c-831b-5330701e001d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az incidens tényét megerősítette a cseh nagykövet. A felfedezés alapos vizsgálaton esett át, de még további mérések szükségesek ahhoz, hogy teljesen bebizonyosodjon, a Vénusz légkörében kimutatott foszfin valóban az élet nyoma – mondta Boldog Ádám az M1-en. Ilyenkor az azonnali megoldásokat kell megkeresni, majd ha levegőhöz jut a cégvezetés, következhetnek a hosszabb távon hasznos és szükséges átalakítások. A bérköltségek csökkentése ilyenkor az egyik legfontosabb feladat a vállalkozás számára. A teátrum nem cáfolta az értesülést.