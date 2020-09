Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már este 10-kor be kell zárniuk Szlovéniában a szórakozóhelyeknek és az iskolákban 7. osztálytól felfele kötelező a maszkviselés.","shortLead":"Már este 10-kor be kell zárniuk Szlovéniában a szórakozóhelyeknek és az iskolákban 7. osztálytól felfele kötelező...","id":"20200917_szlovenia_horvatorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7fa098-15de-4671-a89c-621e3ddc058d","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_szlovenia_horvatorszag_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 17. 19:28","title":"Szlovénia rálicitált Orbán intézkedéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember 19-től a látássérült nézők számára különleges formában mutat be egyes műsorokat a csatorna.



","shortLead":"Szeptember 19-től a látássérült nézők számára különleges formában mutat be egyes műsorokat a csatorna.



","id":"20200918_A_mi_kis_falunk_lesz_az_elso_audionarracioval_sugarzott_musor_az_RTLen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63be1b6-9052-48d4-b7ea-fbf8d8297d13","keywords":null,"link":"/elet/20200918_A_mi_kis_falunk_lesz_az_elso_audionarracioval_sugarzott_musor_az_RTLen","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:56","title":"A mi kis falunk lesz az első audionarrációval sugárzott műsor az RTL-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barack Obama emlékiratainak első része magyarul a HVG Könyvek gondozásában jelenik meg 2020. december 10-én.","shortLead":"Barack Obama emlékiratainak első része magyarul a HVG Könyvek gondozásában jelenik meg 2020. december 10-én.","id":"20200917_Barack_Obama_elnoki_memoar_konyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5112c7-482b-48b6-835a-e58078b4e0f5","keywords":null,"link":"/elet/20200917_Barack_Obama_elnoki_memoar_konyv","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:15","title":"Újabb utazás a Fehér Házba: év végén a HVG Könyvek gondozásában jelenik meg Barack Obama memoárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9de2c2b-acde-489d-b80e-867d4d89d2e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselők október 23-n az MTVA székházánál terveznek tüntetni.","shortLead":"A független képviselők október 23-n az MTVA székházánál terveznek tüntetni.","id":"20200917_hadhazy_akos_szel_bernadett_kerdoiv_nemzeti_konzultacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9de2c2b-acde-489d-b80e-867d4d89d2e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871fef5c-82cb-44b6-b20b-c5c990c434f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_hadhazy_akos_szel_bernadett_kerdoiv_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2020. szeptember. 17. 17:29","title":"Hadházy és Szél elvitte a kormány „manipulációs íveit” Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76c57d4-0d4b-440a-8b5a-4870b03cfef2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz államfő a fél hadsereg kezébe fegyvert ad, a Litvániával és Lengyelországgal közös határokat pedig lezárja.","shortLead":"A fehérorosz államfő a fél hadsereg kezébe fegyvert ad, a Litvániával és Lengyelországgal közös határokat pedig lezárja.","id":"20200917_feheroroszorszag_aljakszandr_lukasenka_lengyelorszag_litvania_hatarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e76c57d4-0d4b-440a-8b5a-4870b03cfef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9361fe-19a0-4d85-b008-4418096a3e29","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_feheroroszorszag_aljakszandr_lukasenka_lengyelorszag_litvania_hatarok","timestamp":"2020. szeptember. 17. 20:40","title":"Lukasenka lezáratja Fehéroroszország határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hét magyar cég is felkerült az ingatlanszektor digitális technológiai innováció topligájáról készített listára.","shortLead":"Hét magyar cég is felkerült az ingatlanszektor digitális technológiai innováció topligájáról készített listára.","id":"20200917_ingatlanszektor_proptech_kpmg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f38478-4cda-4c7a-950d-2fd69605443d","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_ingatlanszektor_proptech_kpmg","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:50","title":"A járvány pozitív hozadéka: magyar cégek is bekerültek az ingatlanpiac élvonalába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Rekorddal zárta előző hetét az állami lottótársaság, a forgalomnövekedést elsősorban a sportfogadás adta. A Tippmixpro olyan erős héten van túl, amilyen indulása óta nem volt. ","shortLead":"Rekorddal zárta előző hetét az állami lottótársaság, a forgalomnövekedést elsősorban a sportfogadás adta. A Tippmixpro...","id":"20200917_szerencsejatek_rekord_sportfogadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7438c4c-b733-48f2-8846-6e0b4f2990d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_szerencsejatek_rekord_sportfogadas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:31","title":"Felpörgött a sportfogadás, soha ennyi bevétele nem volt egy hét alatt a Szerencsejáték Zrt.-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762f5a19-d19e-40a5-8c78-7c5615f90bf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zöld rendszámos új szabadidő-autóval a korábban ígértnél 10 kilométerrel nagyobb távolság tehető meg a benzinmotor beindulása nélkül.","shortLead":"A zöld rendszámos új szabadidő-autóval a korábban ígértnél 10 kilométerrel nagyobb távolság tehető meg a benzinmotor...","id":"20200918_az_igertnel_messzebb_gurul_villannyal_a_plugin_hibrid_toyota_rav4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=762f5a19-d19e-40a5-8c78-7c5615f90bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bad164-3be2-4a0f-a0ca-54689deacda9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200918_az_igertnel_messzebb_gurul_villannyal_a_plugin_hibrid_toyota_rav4","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:51","title":"Az ígértnél messzebb gurul villannyal a plugin hibrid Toyota RAV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]