[{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét rekordot döntött a vírus.","shortLead":"Ismét rekordot döntött a vírus.","id":"20200918_Koronavirus_941_uj_fertozott_hat_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47096a7d-0f6f-4fcf-9381-fb5185118685","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Koronavirus_941_uj_fertozott_hat_halott","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:01","title":"Koronavírus: 941 új fertőzött, hat halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aebbc25-8c66-4234-afc4-8ba24c6295bb","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Éveken át jártam ugyanazokkal az emberekkel konferenciákra, és este is velük ültem be egy sörre, de az változást nem hozott – mondja Boros Tamás. A politikai elemzőt ez az élmény is arra sarkallta, hogy kilépjen a komfortzónájából, elhagyja az aktuálpolitikát, és a jövő kihívásaival foglalkozzon. Erre a feladatra alapította meg társaival az Egyensúly Intézetet. Hol vannak az új Széchenyik? Miért sikeresebb az ember az oroszlánnál? És mit tehet a tehetségtelen tüntető? A HVG portréinterjúja Boros Tamással.","shortLead":"Éveken át jártam ugyanazokkal az emberekkel konferenciákra, és este is velük ültem be egy sörre, de az változást nem...","id":"202038_boros_tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aebbc25-8c66-4234-afc4-8ba24c6295bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658a2c21-94ba-476e-8bdb-f9b719d7eeb1","keywords":null,"link":"/360/202038_boros_tamas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:00","title":"Boros Tamás: Az a célunk, hogy ez az ország kezdjen végre országként viselkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de96a0d-3e2b-4eb7-9b67-81b4b73a4af6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fertőzés következtében 134-en hunytak el.","shortLead":"A fertőzés következtében 134-en hunytak el.","id":"20200918_fertozott_koronavirus_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5de96a0d-3e2b-4eb7-9b67-81b4b73a4af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad6c070-fb7c-4797-abd6-4be1f0c8f04a","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_fertozott_koronavirus_oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 18. 22:01","title":"Közel 6000 új fertőzöttet találtak Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz iskola teljesen digitális oktatásra állt át, de az intézkedések ideiglenesek.","shortLead":"Tíz iskola teljesen digitális oktatásra állt át, de az intézkedések ideiglenesek.","id":"20200918_koronavirus_iskola_es_ovodabezarasok_digitalis_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26026f7-22ce-4c38-80e8-f2dcc5724f5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_koronavirus_iskola_es_ovodabezarasok_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 08:03","title":"Emmi: 13 óvoda és egy iskola van zárva a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit kormánytöbbség kész felülírni a kilépési megállapodást – az amerikai demokraták és az EU szerint is súlyos következményei lehetnek ennek. ","shortLead":"A brit kormánytöbbség kész felülírni a kilépési megállapodást – az amerikai demokraták és az EU szerint is súlyos...","id":"20200917_Ossztuz_Boris_Johnsonra_a_Brexitmegallapodast_feluliro_torveny_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b563939-b1d8-4327-8536-7e6a0290ba93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Ossztuz_Boris_Johnsonra_a_Brexitmegallapodast_feluliro_torveny_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:50","title":"Össztűz Boris Johnsonra a Brexit-megállapodást felülíró törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Németország szerdán kockázatos területnek nyilvánította a magyar fővárost.","shortLead":"Németország szerdán kockázatos területnek nyilvánította a magyar fővárost.","id":"20200917_szuperkupa_puskas_stadion_bayern__munchen_sevilla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da35afa-c742-47f3-b928-03d23c673534","keywords":null,"link":"/sport/20200917_szuperkupa_puskas_stadion_bayern__munchen_sevilla","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:20","title":"A német döntés ellenére lesznek nézők a budapesti Szuperkupa-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ba9a8f-1f19-4849-be38-cb21393fd1e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak azoknak kell fizetniük a PCR-tesztért az államtitkár szerint, akik saját döntésükből mennek mintavételre.","shortLead":"Csak azoknak kell fizetniük a PCR-tesztért az államtitkár szerint, akik saját döntésükből mennek mintavételre.","id":"20200917_domotor_csaba_pcr_teszt_koronavirus_haziorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ba9a8f-1f19-4849-be38-cb21393fd1e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfef713-0db5-4188-bafb-06d766f40894","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_domotor_csaba_pcr_teszt_koronavirus_haziorvos","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:42","title":"Dömötör szerint ha a háziorvos rendeli el a tesztelést, akkor ingyen van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe659df6-47fb-4781-a47b-1e54dff7f28c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem fideszes politikus nem fért oda a szalaghoz a Budapest–Budakalász–Szentendre kerékpárút átadásán.","shortLead":"Nem fideszes politikus nem fért oda a szalaghoz a Budapest–Budakalász–Szentendre kerékpárút átadásán.","id":"20200918_kerekparut_szentendre_revesz_mariusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe659df6-47fb-4781-a47b-1e54dff7f28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc9677d-2798-4d16-af60-2677ff6ec11c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_kerekparut_szentendre_revesz_mariusz","timestamp":"2020. szeptember. 18. 17:15","title":"Heten álltak oda átadni a szentendrei bicikliutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]