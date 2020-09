Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aae5d90-9039-4be3-be12-6ec86a344502","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt négykerekű időgépre vágyóknak 1,5 millió forintot kell a projektre szánniuk.","shortLead":"A kompakt négykerekű időgépre vágyóknak 1,5 millió forintot kell a projektre szánniuk.","id":"20200917_ot_rendszamos_kispolszkit_kinalnak_eladasra_gyorben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aae5d90-9039-4be3-be12-6ec86a344502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52166921-6f43-44b7-95a0-cdcc35490343","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_ot_rendszamos_kispolszkit_kinalnak_eladasra_gyorben","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:41","title":"OT rendszámos Kispolszkit kínálnak eladásra Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legkiszolgáltatottabbnak hosszabbítják meg, mert tavasszal is főleg ők vették igénybe – közölte a jegybank illetékese.","shortLead":"A legkiszolgáltatottabbnak hosszabbítják meg, mert tavasszal is főleg ők vették igénybe – közölte a jegybank illetékese.","id":"20200921_mnb_torlesztesi_moratorium_hitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83309d25-beb4-4f9e-95b6-b5c50378250e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_mnb_torlesztesi_moratorium_hitel","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:18","title":"Az MNB szerint 160-240 ezer családon segít a meghosszabbított hitelmoratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd51649b-cb54-4cb1-b43b-fffdfb158226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány ital legurítása után került elő az airsoft fegyver. Fegyveresen elkövetett garázdaság megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a maglódi férfival szemben.","shortLead":"Néhány ital legurítása után került elő az airsoft fegyver. Fegyveresen elkövetett garázdaság megalapozott gyanúja miatt...","id":"20200922_romma_lott_postalada_es_szelvedo_budakalaszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd51649b-cb54-4cb1-b43b-fffdfb158226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6580aa7-6bf9-4e41-8347-98234fa64129","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_romma_lott_postalada_es_szelvedo_budakalaszon","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:26","title":"Rommá lőtt egy postaládát egy nosztalgiázó exkatona, amíg barátja fiának adott elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084a6602-5c89-459a-a7bc-ebdf3d960239","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szaturnusz és a Jupiter holdjai is olyan égitestek egy tudós szerint, amiken élet rejtőzhet. Persze nem zöld lényekre kell gondolni. ","shortLead":"A Szaturnusz és a Jupiter holdjai is olyan égitestek egy tudós szerint, amiken élet rejtőzhet. Persze nem zöld lényekre...","id":"20200921_foldon_kivuli_elet_bolygok_hold_mikroorganizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=084a6602-5c89-459a-a7bc-ebdf3d960239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d13c1d-629e-4ce3-98c6-dc131bacf6d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_foldon_kivuli_elet_bolygok_hold_mikroorganizmus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:03","title":"Egy kutató szerint ezt a négy égitestet kellene átvizsgálni, mert élet lehet rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Az eszement szabályok betartása, főleg, ha tudva tudja valaki, hogy kárt okoz, felelőtlen gyávaság, szolgalelkűség. Vélemény.","shortLead":"Az eszement szabályok betartása, főleg, ha tudva tudja valaki, hogy kárt okoz, felelőtlen gyávaság, szolgalelkűség...","id":"20200921_Gyarmathy_Eva_Bizonytalansagban_hagyott_oktatasi_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f22cdc0-28c4-48be-a9ef-28bc5a30a4ed","keywords":null,"link":"/elet/20200921_Gyarmathy_Eva_Bizonytalansagban_hagyott_oktatasi_rendszer","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:22","title":"Gyarmathy Éva: Bizonytalanságban hagyott oktatási rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csernobili sugárzást túlélt gombák után pár üveg kozmetikumot is felküldenek az ISS-re. Ezt viszont nem kísérletezgetésre használják majd az űrhajósok.","shortLead":"A csernobili sugárzást túlélt gombák után pár üveg kozmetikumot is felküldenek az ISS-re. Ezt viszont nem...","id":"20200921_nemzetkozi_urallomas_iss_reklamfilm_borapolo_krem_estee_lauder","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6f1dc5-70e6-4847-beef-487ae743ea84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_nemzetkozi_urallomas_iss_reklamfilm_borapolo_krem_estee_lauder","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:03","title":"A Nemzetközi Űrállomáson készítenek reklámfilmet egy bőrápolónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11d7c78-5e42-4ff5-a057-381cc8e2b6b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több fiatalkorú lányt vettek rá prostitúcióra, a pénzt elvették tőlük. ","shortLead":"Több fiatalkorú lányt vettek rá prostitúcióra, a pénzt elvették tőlük. ","id":"20200922_Vadat_emeltek_az_intezetbol_szokott_lanyokat_futtato_par_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a11d7c78-5e42-4ff5-a057-381cc8e2b6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dd19a8-0054-4f88-91df-931efdd82e12","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Vadat_emeltek_az_intezetbol_szokott_lanyokat_futtato_par_ellen","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:17","title":"Intézetből szökött lányokat futtatak, vádat emeltek ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea95fba-e5d5-4824-867d-b097656ac980","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Lego a jövő évtől a kockái csomagolásához műanyag helyett újrahasznosítható papírt fog használni. ","shortLead":"A Lego a jövő évtől a kockái csomagolásához műanyag helyett újrahasznosítható papírt fog használni. ","id":"20200922_Meghallgatta_a_Lego_a_gyerekek_kereset_szamuzik_a_muanyag_csomagolasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea95fba-e5d5-4824-867d-b097656ac980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005b23a5-bf9b-4ca0-b7ac-00d250445013","keywords":null,"link":"/zhvg/20200922_Meghallgatta_a_Lego_a_gyerekek_kereset_szamuzik_a_muanyag_csomagolasokat","timestamp":"2020. szeptember. 22. 15:24","title":"Meghallgatta a Lego a gyerekek kérését: száműzi a műanyag csomagolásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]