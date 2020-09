Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy 180 szobás szállodát húznak fel az Isztriai-félsziget csücskében.","shortLead":"Egy 180 szobás szállodát húznak fel az Isztriai-félsziget csücskében.","id":"20200927_Otcsillagos_hotel_meszaros_icici_horvatorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9436f893-acb7-4f74-8744-901e81caea57","keywords":null,"link":"/kkv/20200927_Otcsillagos_hotel_meszaros_icici_horvatorszag","timestamp":"2020. szeptember. 27. 08:42","title":"Ötcsillagos hotelt építettet 50 millió euróból Mészáros Lőrinc a horvát tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9372623a-1ed8-4219-b5ad-114cbb697ee8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Megválasztásának évében, 2016-ban, valamint 2017-ben mindössze 750-750 dollár szövetségi jövedelemadót fizetett Donald Trump amerikai elnök – írta internetes oldalán a The New York Times című amerikai lap vasárnap.

","shortLead":"Megválasztásának évében, 2016-ban, valamint 2017-ben mindössze 750-750 dollár szövetségi jövedelemadót fizetett Donald...","id":"20200928_donald_trump_adobevallas_adofizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9372623a-1ed8-4219-b5ad-114cbb697ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fb10c9-14d9-4631-9b85-45d7b247f621","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_donald_trump_adobevallas_adofizetes","timestamp":"2020. szeptember. 28. 05:39","title":"Két év alatt mindössze 1500 dollár jövedelemadót fizetett Trump a NYT szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475e1a8a-40ae-49ff-8397-869eff48fa64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy általános iskola előtt történt az eset, amelyről felvétel is készült, amelyet bemutatott az RTL Klub Híradója is. ","shortLead":"Egy általános iskola előtt történt az eset, amelyről felvétel is készült, amelyet bemutatott az RTL Klub Híradója is. ","id":"20200926_Kirugtak_a_takaritot_aki_megvert_egy_16b_eves_pecsi_diakot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=475e1a8a-40ae-49ff-8397-869eff48fa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ebce2f-b734-4660-bb4c-9000f01358eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Kirugtak_a_takaritot_aki_megvert_egy_16b_eves_pecsi_diakot","timestamp":"2020. szeptember. 26. 21:34","title":"Kirúgták a takarítót, aki megvert egy 16 éves pécsi diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10c8326-c1aa-4e71-ab10-2a7e56c68aa9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a limitált szériás régi olasz szedánból garantáltan nem jön szembe minden sarkon egy példány. ","shortLead":"Ebből a limitált szériás régi olasz szedánból garantáltan nem jön szembe minden sarkon egy példány. ","id":"20200927_olasz_ritkasag_elado_egy_ferrari_motoros_lancia_thema_832","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e10c8326-c1aa-4e71-ab10-2a7e56c68aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04fd244-1f32-4171-ba0e-6422f62ab1b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_olasz_ritkasag_elado_egy_ferrari_motoros_lancia_thema_832","timestamp":"2020. szeptember. 27. 06:41","title":"Olasz ritkaság: eladó egy Ferrari motoros Lancia Thema 8.32","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f26760-71b4-4342-ab29-0c718cf22bdf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A meglepő módon egy darabban maradt lelet egy olyan területen került elő, ahol a rozsda rég megehette volna az egészet.","shortLead":"A meglepő módon egy darabban maradt lelet egy olyan területen került elő, ahol a rozsda rég megehette volna az egészet.","id":"20200928_romai_legionarius_vert_nemetorszag_tortenelmi_lelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9f26760-71b4-4342-ab29-0c718cf22bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7c89cb-166c-49b6-8a7d-8fa7211eb068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_romai_legionarius_vert_nemetorszag_tortenelmi_lelet","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:13","title":"Az eddigi legrégebbi római vértet találták meg régészek, ráadásul ott, ahol nem is számítottak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosabbá teszi majd mindennapjainkat, ha sikerül kifejleszteni egy valóban hatékony koronavírus-vakcinát. De a tudomány jelenlegi állása szerint jó esély van rá, hogy az életünk jó darabig nem lesz olyan egyszerű, mint korábban volt.","shortLead":"Biztonságosabbá teszi majd mindennapjainkat, ha sikerül kifejleszteni egy valóban hatékony koronavírus-vakcinát. De...","id":"20200928_koronavirus_vedooltas_meddig_ved_immunitas_honapok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da5c92b-d4a7-4aaf-a5b7-271702092112","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_koronavirus_vedooltas_meddig_ved_immunitas_honapok","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:03","title":"Ha meglesz a vakcina, utána jön a neheze: úgy néz ki, minden évben be kell majd adatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160ac5b5-8941-43b5-bca8-21e2fba61b31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tom Moore szerint Michael Caine vagy Anthony Hopkins remekül el tudná őt játszani. ","shortLead":"Tom Moore szerint Michael Caine vagy Anthony Hopkins remekül el tudná őt játszani. ","id":"20200928_Film_keszul_a_szazeves_katonarol_aki_milliokat_gyujtott_a_brit_egeszsegugynek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=160ac5b5-8941-43b5-bca8-21e2fba61b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6349d182-1697-4c68-974b-a145b3b4fa4a","keywords":null,"link":"/elet/20200928_Film_keszul_a_szazeves_katonarol_aki_milliokat_gyujtott_a_brit_egeszsegugynek","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:16","title":"Film készül a százéves veteránról, Tom Moore-ról, aki milliókat gyűjtött a brit egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Módosított az önkormányzat az eddigi rendeleten, szigorodik a fapótlásra vonatkozó szabályozás is.","shortLead":"Módosított az önkormányzat az eddigi rendeleten, szigorodik a fapótlásra vonatkozó szabályozás is.","id":"20200927_jozsefvaros_favagas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c05a4f-0ef6-4d60-94f2-e0c4ef0ae866","keywords":null,"link":"/zhvg/20200927_jozsefvaros_favagas","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:40","title":"Józsefvárosban drágán megfizet, aki kivág egy idős fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]