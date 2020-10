Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6356cbf4-9f35-454c-838b-a14ff902ba59","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Közszolgálati tevékenysége keretében készített lesújtó elemzést az ÁSZ az Európai Bizottság országjelentéseiről. Az ÁSZ szerint a hazai szereplők érdeke, hogy tudják: minőségi problémákat találtak. Az elemzéseket véletlenül épp azután hozták nyilvánosságra, hogy a bizottság kritizálta a kormányt a jogállamiság helyzete miatt.","shortLead":"Közszolgálati tevékenysége keretében készített lesújtó elemzést az ÁSZ az Európai Bizottság országjelentéseiről. Az ÁSZ...","id":"20201003_ASZ_europai_bizottsag_orszagjelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6356cbf4-9f35-454c-838b-a14ff902ba59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fffa2b4-1d30-4b8a-ac50-d8ccbb538141","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_ASZ_europai_bizottsag_orszagjelentes","timestamp":"2020. október. 03. 08:00","title":"Az ÁSZ Brüsszel körmére nézett, és megvédi a magyarokat a vacak jelentésektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae141b9-d15c-4477-8ecc-5146a184481d","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem lázadói mellé nem álltak hivatalos grémiumok, mint mondjuk a Szegedi Tudományegyetem vezetése vagy a Magyar Rektori Konferencia, de ezek nem sokat számítanak most: ez a változás nem felülről jön és nem is felfelé tart, horizontálisan építkezik, közösségeket teremt. Vélemény.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem lázadói mellé nem álltak hivatalos grémiumok, mint mondjuk a Szegedi...","id":"20201002_Ami_az_SZFEn_tortenik_a_szabadsag_iskolaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fae141b9-d15c-4477-8ecc-5146a184481d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7b2863-7cfc-47bf-8b2b-055b72d2016d","keywords":null,"link":"/360/20201002_Ami_az_SZFEn_tortenik_a_szabadsag_iskolaja","timestamp":"2020. október. 02. 14:30","title":"Ami az SZFE-n történik, a szabadság iskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5680c58-3589-4e43-806a-3b9aac7785ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha munkaidőről van szó, rugalmasság tekintetében az utolsó három uniós ország között van Magyarország az Eurostat szerint.","shortLead":"Ha munkaidőről van szó, rugalmasság tekintetében az utolsó három uniós ország között van Magyarország az Eurostat...","id":"20201001_eurostat_munkaido_beosztas_magyarorszag_rugalmatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5680c58-3589-4e43-806a-3b9aac7785ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc15df6-8276-490e-8fc1-60bea22171a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_eurostat_munkaido_beosztas_magyarorszag_rugalmatlan","timestamp":"2020. október. 01. 17:34","title":"Alig van beleszólása a magyaroknak abba, mikor dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Címvédőhöz méltó módon zajlott a páros első meccse. Balázs Attila viszont kiesett.","shortLead":"Címvédőhöz méltó módon zajlott a páros első meccse. Balázs Attila viszont kiesett.","id":"20201001_babos_timea_roland_garros_tenisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6840810-9f6e-4eed-817d-673f5fe36b64","keywords":null,"link":"/sport/20201001_babos_timea_roland_garros_tenisz","timestamp":"2020. október. 01. 21:30","title":"Babosék győzelemmel kezdtek a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök délelőtt világszerte akadozni kezdett az Outlook működése. Jelenleg Európa nyugati felén van komoly fennakadás, de Magyarországon is érezni lehetett a hatását.","shortLead":"Csütörtök délelőtt világszerte akadozni kezdett az Outlook működése. Jelenleg Európa nyugati felén van komoly...","id":"20201001_microsoft_outlook_levelezo_leallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfbb5ba-7da9-4761-a4b7-0c0720c9fab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_microsoft_outlook_levelezo_leallas","timestamp":"2020. október. 01. 10:54","title":"Baj van a Microsoftnál, akadozik az Outlook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32bbc152-e8f6-4be9-8857-8b1f5cdb619d","c_author":"HVG","category":"360","description":"10 éven át dolgozott együtt a volt debreceni polgármesterrel városfejlesztési osztályvezetőként, de magáncégével megbízást kapott a Kósa Lajos vezette korcsolyaszövetség új korcsolyaközpontjánál is. Most a 65 milliárdból épülő hajdúnánási motorversenypálya üzemeltetését bízták rá. ","shortLead":"10 éven át dolgozott együtt a volt debreceni polgármesterrel városfejlesztési osztályvezetőként, de magáncégével...","id":"202040_keletmagyarorszagi_versenypalya_kosa_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32bbc152-e8f6-4be9-8857-8b1f5cdb619d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0a97b0-5122-48a8-ad28-200259168c1d","keywords":null,"link":"/360/202040_keletmagyarorszagi_versenypalya_kosa_kozeleben","timestamp":"2020. október. 01. 16:00","title":"Kósa Lajos embere már nyeregben az épülő MotoGP-pálya cégénél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különös adókockázatot rejt a home office, a magyar törvények pedig nem készültek fel arra, hogy hirtelen sokan szeretnének otthonról dolgozni.","shortLead":"Különös adókockázatot rejt a home office, a magyar törvények pedig nem készültek fel arra, hogy hirtelen sokan...","id":"20201001_home_office_munka_ado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0072fe89-907c-4f02-8111-46c7b0d46bfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_home_office_munka_ado","timestamp":"2020. október. 01. 12:17","title":"Az adózást is megkavarhatja a home office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány tárgyalást kezdett a Libri-Bookline Csoport stratégiai kisebbségi tulajdonának megvásárlásáról. ","shortLead":"A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány tárgyalást kezdett a Libri-Bookline Csoport stratégiai kisebbségi tulajdonának...","id":"20201001_Orban_Balazs_alapitvanya_felvasarolja_a_LibriBookline_csoportot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5358bbe2-1f19-4abf-bf4e-239ecfb06bf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Orban_Balazs_alapitvanya_felvasarolja_a_LibriBookline_csoportot","timestamp":"2020. október. 01. 17:15","title":"Orbán Balázsék alapítványa bevásárolna a Libri-Bookline csoportba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]