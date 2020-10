Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig titkolta a számokat, de végül elárulta az Amazon, hogy hány amerikai munkavállalója kapta el a koronavírus-fertőzést március óta. Meglehetősen nagy számot közölt.","shortLead":"Sokáig titkolta a számokat, de végül elárulta az Amazon, hogy hány amerikai munkavállalója kapta el...","id":"20201003_amazon_alkalmazottak_koronavirus_fertozese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f02299-acec-4bd1-8345-88bd2f93d659","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_amazon_alkalmazottak_koronavirus_fertozese","timestamp":"2020. október. 03. 08:03","title":"Színt vallott az Amazon: 20 ezer dolgozója fertőződött már meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekek otthonról, online követhetik az eseményt.","shortLead":"A gyerekek otthonról, online követhetik az eseményt.","id":"20201003_meseorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8fdbb40-464e-4cf8-8497-46b87fecc9dc","keywords":null,"link":"/elet/20201003_meseorszag","timestamp":"2020. október. 03. 15:59","title":"Budaházyék közbeléptek, közönség nélkül tartják meg a Meseország Mindenkié-felolvasást vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett teszteltette magát koronavírusra. Az eredmény negatív lett.","shortLead":"Szél Bernadett teszteltette magát koronavírusra. Az eredmény negatív lett.","id":"20201002_szel_bernadett_koronavirusteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47585b6-dde2-4eb6-8352-4c1850952417","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_szel_bernadett_koronavirusteszt","timestamp":"2020. október. 02. 19:42","title":"\"Ezt most sikerült elkerülni\" – negatív lett Szél Bernadett koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a6ae6f-6d09-4758-9fcf-388093aed27c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A diákmunkás-közvetítőt diákok működtetik. Na jó, van köztük egy egyetemet végzett is.","shortLead":"A diákmunkás-közvetítőt diákok működtetik. Na jó, van köztük egy egyetemet végzett is.","id":"202040_quantum_diakmunka_iskolaszovetkezet_diakok_innovacioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86a6ae6f-6d09-4758-9fcf-388093aed27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42237ac-7ce1-409c-96e1-11d21eb011ab","keywords":null,"link":"/360/202040_quantum_diakmunka_iskolaszovetkezet_diakok_innovacioja","timestamp":"2020. október. 03. 11:30","title":"Nemcsak a járvány nem fog ki rajtuk: itt a teljesen digitális iskolaszövetkezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142c964a-9c6e-4bb7-9c3c-9d28c61313c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már hosszított tengelytávú ultraluxus limuzinja is van a kínai autóiparnak.","shortLead":"Már hosszított tengelytávú ultraluxus limuzinja is van a kínai autóiparnak.","id":"20201004_Megerkezett_a_kinai_Maybach","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=142c964a-9c6e-4bb7-9c3c-9d28c61313c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bed248-08ec-414e-a186-0597ac133ada","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Megerkezett_a_kinai_Maybach","timestamp":"2020. október. 04. 10:28","title":"Megérkezett a kínai „Maybach”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918b86a1-1fa5-4ee0-a2bd-af646adc08fa","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"A járvány második hullámában jól navigáló kormány erősödését és a Liga-vezér Matteo Salvini pozíciójának gyengülését hozta az olasz helyhatósági választás. Az ezzel együtt tartott népszavazáson pedig nagy többséggel nyert a parlamenti képviselők és szenátorok számát jelentősen csökkentő kezdeményezés.","shortLead":"A járvány második hullámában jól navigáló kormány erősödését és a Liga-vezér Matteo Salvini pozíciójának gyengülését...","id":"202040__olasz_szavazas__salvini_kudarca__koalicios_feszultsegek__gyozelmi_jelentesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=918b86a1-1fa5-4ee0-a2bd-af646adc08fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca6dcbf-a0d0-427a-a152-de74ebdcafb8","keywords":null,"link":"/360/202040__olasz_szavazas__salvini_kudarca__koalicios_feszultsegek__gyozelmi_jelentesek","timestamp":"2020. október. 02. 16:00","title":"Harmadszorra sem tudott fülkeforradalmat csinálni Orbán olasz barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem konkrét korrupciógyanús ügyeket elemez az Európai Bizottság Magyarországról szóló jelentése, hanem azt mutatja be, miért gyenge az állam védekezőképessége a korrupcióval szemben. A magyar kormány úgy tesz, mint ha csakis a közigazgatásban lehetnének megvesztegetések, és azzal, hogy ez ellen mindent megtesz, megpróbálja elpalástolni, mennyire rossz a helyzet minden más téren - állapították meg. A jelentés kilenc pontban mutatja be a magyar korrupció helyzetét, ezeket néztük át.","shortLead":"Nem konkrét korrupciógyanús ügyeket elemez az Európai Bizottság Magyarországról szóló jelentése, hanem azt mutatja be...","id":"20201002_korrupcio_europai_bizottsag_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8624b9d5-4c23-4bb1-b8fd-a17c78918b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_korrupcio_europai_bizottsag_jelentes","timestamp":"2020. október. 02. 17:00","title":"Ott nem harcol a kormány a korrupció ellen, ahol igazán kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést az át nem vett gyorstesztek ügyében. A részletekről korábban a hvg.hu írt.","shortLead":"Szabó Tímea ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést az át nem vett gyorstesztek ügyében. A részletekről korábban...","id":"20201002_parbeszed_lelegeztetogep_gyorsteszt_kulugyminiszterium_kulugy_pro_concept","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fde6486-29f4-40cf-a818-4f20d345fbcb","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_parbeszed_lelegeztetogep_gyorsteszt_kulugyminiszterium_kulugy_pro_concept","timestamp":"2020. október. 02. 16:16","title":"A hvg.hu cikke után feljelentést tesz a külügy által át nem vett tesztek miatt a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]