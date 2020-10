Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b","c_author":"Windisch Judit - Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Nem egy-két nap eredménye lehet az orvosi béremelést is tartalmazó törvénytervezet, amelyet hétfőn nyújtott be az Országgyűlésnek a kormány. Az állami és a magánegészségügyet szétválasztó új rendszerben mégis rengeteg a kérdőjel és a vitatott pont, olyannyira, hogy még a Magyar Orvosi Kamara első reakciója is a tiltakozás volt. Egészségügyi szakértők elemezték a hvg.hu-nak, hogyan alakulhat át az ellátás a törvény nyomán.","shortLead":"Nem egy-két nap eredménye lehet az orvosi béremelést is tartalmazó törvénytervezet, amelyet hétfőn nyújtott be...","id":"20201006_eu_ellatas_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3cea03-548a-4d1c-8878-63ba6668d82d","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_eu_ellatas_torveny","timestamp":"2020. október. 06. 06:30","title":"A kormány egészségügyi reformja: a beteg kipihentebb orvossal fog találkozni, csak győzze kivárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező végül nem jutott be a legjobb nyolc közé Franciaországban.","shortLead":"A magyar teniszező végül nem jutott be a legjobb nyolc közé Franciaországban.","id":"20201005_fucsovics_roland_garros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5f437a-61e6-4176-8cc6-b88e19e3e6c5","keywords":null,"link":"/sport/20201005_fucsovics_roland_garros","timestamp":"2020. október. 05. 15:14","title":"Négy szettben kapott ki Fucsovics a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8793ece8-d473-4c00-90d8-f22c63e4e29e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tiltakozó diákok továbbra is kitartanak amellett, hogy az egyetemnek jelenleg nincs legitim vezetése. ","shortLead":"A tiltakozó diákok továbbra is kitartanak amellett, hogy az egyetemnek jelenleg nincs legitim vezetése. ","id":"20201005_SZFE_blokad_kuratorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8793ece8-d473-4c00-90d8-f22c63e4e29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d0575f-8ddc-43fd-a394-d6ebfcb8f631","keywords":null,"link":"/kultura/20201005_SZFE_blokad_kuratorium","timestamp":"2020. október. 05. 15:19","title":"SZFE: Fennmarad a blokád, a hallgatók visszautasítják a kuratórium ultimátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok elnöke kedden a Facebookra és a Twitterre is kiírta, hogy szerinte a koronavírus miatt kevesebben halnak meg, mint az influenza miatt. A téves információ terjesztését egyik platform sem tűrte el.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke kedden a Facebookra és a Twitterre is kiírta, hogy szerinte a koronavírus miatt kevesebben...","id":"20201006_donald_trump_koronavirus_influenza_halalozasi_arany_facebook_bejegyzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5257f55-9cfb-4af3-b155-68e198b4adf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_donald_trump_koronavirus_influenza_halalozasi_arany_facebook_bejegyzes","timestamp":"2020. október. 06. 20:17","title":"Donald Trump kiírta, hogy nem is olyan halálos a koronavírus, a Facebook törölte a bejegyzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15332945-f6f4-40f3-b5be-26701bc395be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"4116 dolgozó kapott új autót, amelyekre a biztosítást is kifizetik öt évre.","shortLead":"4116 dolgozó kapott új autót, amelyekre a biztosítást is kifizetik öt évre.","id":"20201006_Jo_eve_volt_egy_kinai_cegnek_tobb_mint_4000_autot_osztottak_ki_a_dolgozoi_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15332945-f6f4-40f3-b5be-26701bc395be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a21894a-0b62-45a6-a634-7f2a75d7ebf7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_Jo_eve_volt_egy_kinai_cegnek_tobb_mint_4000_autot_osztottak_ki_a_dolgozoi_kozott","timestamp":"2020. október. 06. 16:20","title":"Jó éve volt egy kínai cégnek, 22 milliárd forintért adott autókat a dolgozóinak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfira rászólt valaki a hangos zene miatt, ekkor vette elő a fegyvert.","shortLead":"A férfira rászólt valaki a hangos zene miatt, ekkor vette elő a fegyvert.","id":"20201005_Gazpisztolly_villamos_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a476ef-5717-4182-8c39-926402f30996","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_Gazpisztolly_villamos_budapest","timestamp":"2020. október. 05. 17:13","title":"Gázpisztollyal fenyegetőzött egy férfi az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236ec1e2-fae8-4fca-9ce4-7b9f38374637","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A négy föld alatti földgáztároló közül kettőben megnövelik a kapacitást, 200 millió köbméterrel több gázt helyezhetnek el ott.","shortLead":"A négy föld alatti földgáztároló közül kettőben megnövelik a kapacitást, 200 millió köbméterrel több gázt helyezhetnek...","id":"20201006_Magyar_Foldgaztarolo_gaz_tarolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=236ec1e2-fae8-4fca-9ce4-7b9f38374637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e624959-d3e3-4c2a-9604-5fe5f36def57","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_Magyar_Foldgaztarolo_gaz_tarolas","timestamp":"2020. október. 06. 06:43","title":"Annyi gázra van szükség, hogy a Magyar Földgáztároló nagyobb kapacitásra áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közérdekű adatigénylés után árulta el, mibe került a több mint 41 ezer darab eszköz.","shortLead":"Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közérdekű adatigénylés után árulta el, mibe került a több mint 41 ezer...","id":"20201005_homero_lazmero_iskolak_aeek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9e3f96-0eab-49d4-ae34-3142fdecca06","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_homero_lazmero_iskolak_aeek","timestamp":"2020. október. 05. 19:06","title":"A kormány 600 millióért vásárolt iskolai hőmérőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]