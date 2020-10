Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban sokan figyelmen kívül hagyják a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, így nagy a valószínűsége egy súlyos második hullámnak.","shortLead":"Az országban sokan figyelmen kívül hagyják a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, így nagy a valószínűsége...","id":"20201008_koronavirus_brazilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0468cfe-1ffe-4437-b9a1-6898233eb680","keywords":null,"link":"/vilag/20201008_koronavirus_brazilia","timestamp":"2020. október. 08. 05:05","title":"Ötmilliónál is több koronavírusos van már Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5345a81-1a06-436c-b8fc-568bf94c24fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vétkes sofőrnek nem volt jogosítványa és kábítószert is fogyasztott.","shortLead":"A vétkes sofőrnek nem volt jogosítványa és kábítószert is fogyasztott.","id":"20201006_rendorauto_uldozes_Baranya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5345a81-1a06-436c-b8fc-568bf94c24fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eed086-34d6-4b38-8176-aa7e277ab429","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_rendorauto_uldozes_Baranya","timestamp":"2020. október. 06. 19:07","title":"Három rendőrautó is összetört egy üldözésben Baranyában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mosómedvék is dühösek, a riporter is dühös.","shortLead":"A mosómedvék is dühösek, a riporter is dühös.","id":"20201008_Elo_adasban_kellett_elkergetnie_egy_mosomedvet_a_Feher_Haznal_a_CNN_riporterenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6c4299-7c4c-4d1c-8421-11249e0ee060","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Elo_adasban_kellett_elkergetnie_egy_mosomedvet_a_Feher_Haznal_a_CNN_riporterenek","timestamp":"2020. október. 08. 08:32","title":"Élő adásban kergetett el egy mosómedvét a Fehér Háznál a CNN riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műszaki mentés idejére átmeneti közlekedési rendet vezettek be, jókora késésekre kell számítani több vonalon.","shortLead":"A műszaki mentés idejére átmeneti közlekedési rendet vezettek be, jókora késésekre kell számítani több vonalon.","id":"20201007_tehervonat_baleset_kelenfold_ferencvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ab0181-546e-40e2-97a5-6d10b2df751a","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_tehervonat_baleset_kelenfold_ferencvaros","timestamp":"2020. október. 07. 05:37","title":"Összeütközött és kisiklott két tehervonat Kelenföld és Ferencváros között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsőként a klubokat az utánpótlást és a felnőtt élsportolókat érintő adósságokat rendezik.\r

","shortLead":"Elsőként a klubokat az utánpótlást és a felnőtt élsportolókat érintő adósságokat rendezik.\r

","id":"20201006_magyar_tenisz_szovetseg_lazar_janos_adossag_visszafizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60035ff-4766-46f5-9b2d-423311218d66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_magyar_tenisz_szovetseg_lazar_janos_adossag_visszafizetes","timestamp":"2020. október. 06. 21:55","title":"Már fizeti vissza tartozásait a Magyar Tenisz Szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ffd3ea-74c9-44f1-b627-c4f9894d36e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy koszovói politikus egy valag pénzt fizetett, hogy hirdesse a jókívánságát.","shortLead":"Egy koszovói politikus egy valag pénzt fizetett, hogy hirdesse a jókívánságát.","id":"20201006_oriasplakat_plakat_donald_trump_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8ffd3ea-74c9-44f1-b627-c4f9894d36e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63323e00-4926-47bd-8ca2-28af47f92d87","keywords":null,"link":"/elet/20201006_oriasplakat_plakat_donald_trump_koronavirus","timestamp":"2020. október. 06. 15:55","title":"Óriásplakáton üzenik Trumpnak Koszovóból: gyógyuljon meg mielőbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nap bármely órájában, a hét minden napján – ígérik a CIB-nél. ","shortLead":"A nap bármely órájában, a hét minden napján – ígérik a CIB-nél. ","id":"20201007_bankszamla_video_azonositas_CIB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b683f87-9862-4134-a968-a40f16b3f060","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_bankszamla_video_azonositas_CIB","timestamp":"2020. október. 07. 14:52","title":"Már hajnali háromkor is nyithatunk bankszámlát az egyik banknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4dae9f5-a283-435b-89e9-2848a27f0d1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aaron Sorkin, a Social Network - A közösségi háló forgatókönyvírója szívesen elkészítené a film második részét. Egy feltétele van: David Finchernek kell azt is rendeznie. ","shortLead":"Aaron Sorkin, a Social Network - A közösségi háló forgatókönyvírója szívesen elkészítené a film második részét...","id":"20201008_Belengettek_a_Zuckerbergfilm_folytatasat_a_Facebook_sotet_oldalara_kalauzolnanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4dae9f5-a283-435b-89e9-2848a27f0d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752f3a3d-ec60-43a1-a38c-811f9baccc9b","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Belengettek_a_Zuckerbergfilm_folytatasat_a_Facebook_sotet_oldalara_kalauzolnanak","timestamp":"2020. október. 08. 11:12","title":"Belengették a Zuckerberg-film folytatását, a Facebook sötét oldalára kalauzolnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]