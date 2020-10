Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd97c1a1-0bbc-4463-8f0e-1bc73da43a9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy évvel elhalasztja a Jurassic Park: Világuralom című film bemutatóját a Universal Pictures, így 2022. június 10-én kerül az amerikai mozikba. Inkább az lett volna a meglepetés, ha minden marad az eredetiben.","shortLead":"Egy évvel elhalasztja a Jurassic Park: Világuralom című film bemutatóját a Universal Pictures, így 2022. június 10-én...","id":"20201007_Jurassic_Park_bemutato_keses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd97c1a1-0bbc-4463-8f0e-1bc73da43a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8217fd7-f9c1-4251-a85d-6a672c0ca8ad","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Jurassic_Park_bemutato_keses","timestamp":"2020. október. 07. 10:44","title":"Újabb szuperprodukció csúszik: később mutatják be a Jurassic Park új részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kaszinók eddig kimaradtak a szabályozásból, ezt a héten a kormány pótolja.","shortLead":"A kaszinók eddig kimaradtak a szabályozásból, ezt a héten a kormány pótolja.","id":"20201008_kaszino_gulyas_nyitvatartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e98dd6-328e-4ead-b262-1aa29ea801d2","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_kaszino_gulyas_nyitvatartas","timestamp":"2020. október. 08. 15:48","title":"A kaszinók sem maradhatnak nyitva este 11 után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvéd szerint nem igaz a Jelen című hetilap vele foglalkozó írása.","shortLead":"Az ügyvéd szerint nem igaz a Jelen című hetilap vele foglalkozó írása.","id":"20201008_magyar_gyorgy_simonka_gyorgy_simonkane_gabor_marianna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ae32a9-a1d3-4abe-a6f6-b6b18ee66c15","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_magyar_gyorgy_simonka_gyorgy_simonkane_gabor_marianna","timestamp":"2020. október. 08. 08:52","title":"Magyar György: Nem védem Simonka nejét, nem igaz, amit írnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093254fc-af32-4f97-88c4-9b7586bc41e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkción dolgozik a Google, hogy megkönnyítse azok dolgát, akik több böngészőablakot is nyitva tartanak egy időben.","shortLead":"Új funkción dolgozik a Google, hogy megkönnyítse azok dolgát, akik több böngészőablakot is nyitva tartanak egy időben.","id":"20201007_google_chrome_canary_build_bongeszolapok_atnevezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=093254fc-af32-4f97-88c4-9b7586bc41e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678515e6-2638-4aa4-a30d-79e7aa945389","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_google_chrome_canary_build_bongeszolapok_atnevezese","timestamp":"2020. október. 07. 09:33","title":"Több fület is nyitva tart a Chrome-ban? Akkor örülni fog az új funkciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60a5e04-489f-4157-8e82-55373d1a8239","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Budapest mindenképpen befejezi a városligeti Biodóm építését, a hiányzó 5 milliárdot a kormánytól várják. Az elszállt költségek miatt feljelentést tesznek ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Budapest mindenképpen befejezi a városligeti Biodóm építését, a hiányzó 5 milliárdot a kormánytól várják. Az elszállt...","id":"20201008_Budapest_vezetese_feljelentest_tesz_a_Biodom_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b60a5e04-489f-4157-8e82-55373d1a8239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcaa4e6-2d58-4263-8bb3-ba943a2c1a5a","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_Budapest_vezetese_feljelentest_tesz_a_Biodom_miatt","timestamp":"2020. október. 08. 12:53","title":"Budapest vezetése feljelentést tesz a Biodóm miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8057ba8-1077-452b-a00c-db793252118e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Várakozások szerint 5-10 százalékkal csökkenhet a hibrid kamionok üzemanyag-fogyasztása.","shortLead":"Várakozások szerint 5-10 százalékkal csökkenhet a hibrid kamionok üzemanyag-fogyasztása.","id":"20201008_Napelemes_kamionokat_kezdett_tesztelni_a_Scania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8057ba8-1077-452b-a00c-db793252118e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5e6b71-c4f0-4074-97c4-35629de480b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201008_Napelemes_kamionokat_kezdett_tesztelni_a_Scania","timestamp":"2020. október. 08. 15:50","title":"Napelemes kamionokat kezdett tesztelni a Scania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd48265d-19ed-4dbc-90e8-3f54fd02d832","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön várható a Drakonidák meteorraj maximuma. Az előrejelzések szerint tiszta időnk lesz.","shortLead":"Csütörtökön várható a Drakonidák meteorraj maximuma. Az előrejelzések szerint tiszta időnk lesz.","id":"20201008_hullocsillag_drakonidak_meteorraj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd48265d-19ed-4dbc-90e8-3f54fd02d832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c71005-8a6f-4eb6-a668-34aaaab002c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_hullocsillag_drakonidak_meteorraj","timestamp":"2020. október. 08. 06:13","title":"Figyelje az eget: hullócsillagokat lehet látni ma este, a felhők sem zavarhatnak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb838da1-c018-44b2-bd40-41b2e207c4f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"21 ember hunyt el a betegségben az elmúlt napban, és nagyot nőtt a kórházban ápoltak száma.","shortLead":"21 ember hunyt el a betegségben az elmúlt napban, és nagyot nőtt a kórházban ápoltak száma.","id":"20201008_koronavirus_fertozottek_szama_magyarorszagon_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb838da1-c018-44b2-bd40-41b2e207c4f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0789ed30-0d78-49af-a645-5c7bb0e05c82","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_koronavirus_fertozottek_szama_magyarorszagon_jarvany","timestamp":"2020. október. 08. 09:10","title":"932 új koronavírusos fertőzöttet azonosítottak csütörtökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]